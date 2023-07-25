«Пари НН» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Зенитом» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти

«Пари НН» оспорит в ЭСК РФС четыре судейских решения в матче с «Зенитом».

В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.

Как передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть 4 эпизода прошедшего матча.

Сообщается, что « », помимо удаления на 48-й минуте за фол на , просит рассмотреть два неудаления защитников «Зенита» – на 3-й минуте матча и Роберта Ренана на 33-й минуте. Также нижегородцы считают, что на 44-й минуте встречи в ворота «Зенита» ошибочно не был назначен пенальти.

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