«Пари НН» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Зенитом» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Дуглас Сантос Зелимхан Бакаев Пари НН Спорт-Экспресс ЭСК РФС Виктор Александров Роберт Ренан Футбол

«Пари НН» оспорит в ЭСК РФС четыре судейских решения в матче с «Зенитом».

В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.

Как передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть 4 эпизода прошедшего матча.

Сообщается, что «Пари НН», помимо удаления Виктора Александрова на 48-й минуте за фол на Зелимхане Бакаеве, просит рассмотреть два неудаления защитников «Зенита» – Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча и Роберта Ренана на 33-й минуте. Также нижегородцы считают, что на 44-й минуте встречи в ворота «Зенита» ошибочно не был назначен пенальти.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Ракерь
Ответ psycho
стыдно за наш зенит
Ты матч смотрел? За какой наш тебе стыдно? Чучело москвобадное.
+45
-23
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Зачем? Ну ведь давно ясно что у ЭСК абсолютно нулевой вес. Их решения не влияют ни на что, с сами они давно зарекомендовали себя цирком.
+26
-15
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ Юрий Ракерь
Ты матч смотрел? За какой наш тебе стыдно? Чучело москвобадное.
Да просто прочитай его "ник", сразу всё на свои места встанет. А санитарам - минус, что у пациента телефон не отобрали
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ Roman
Прошел первый тур, а Зениту уже подсудили больше, чем некоторым командам за весь чемпионат не подсуживают 😏
А какой-то Роман из Оренбурга наныл про Зенит уже на 30 туров вперед)
+23
-12
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STB
Я даже очень рад, что такое происходит в матчах с Зенитом - может, хоть прогрессивная Общественность через боль правила наконец выучит.
А то когда Чорлука наступает на Азмуна - то это неакцентированный наступ, едем дальше, ничего не было.
Как зенитовец наступает на спартача - так сразу "это что за ерунда такая, неакцентированный наступ?"

Когда после ВАР удаляли Кечкеша из того тоже Пари НН в матче против ЦСКА - так это норм, едем дальше.
Как только в аналогичной ситуации удаляют против Зенита - так сразу "какое же это удаление??? "

Ну вот, осознание правил приходит через боль от горения пятых точек, так даже лучше
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
У Юрана там нормально пригорело. И Реннана ему удали и Сантоса. Расформировать Зенит не требует по результатам матча :)?

Определённо "премиашки" НН обещали наши московские коллеги, если бы те смогли забрать очки у Зенита. Скажу больше, скорее всего каждого соперника Зенита будут стимулировать. Потому как если сейчас Зенит не притормозить, то потом СБГ наберут ход и там без вариантов докатятся до очередного чемпионства :)
+33
-25
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Ответ STB
Я даже очень рад, что такое происходит в матчах с Зенитом - может, хоть прогрессивная Общественность через боль правила наконец выучит. А то когда Чорлука наступает на Азмуна - то это неакцентированный наступ, едем дальше, ничего не было. Как зенитовец наступает на спартача - так сразу "это что за ерунда такая, неакцентированный наступ?" Когда после ВАР удаляли Кечкеша из того тоже Пари НН в матче против ЦСКА - так это норм, едем дальше. Как только в аналогичной ситуации удаляют против Зенита - так сразу "какое же это удаление??? " Ну вот, осознание правил приходит через боль от горения пятых точек, так даже лучше
они никогда этого не поймут. в их удобном мире Зенит всегда в фаворе у судей, напрочь не замечая постоянные грязные игры того же Ахмата против Зенита, или когда можно бутсой зарядить в висок Дриусси и ты за это даже жёлтой не получишь, можно ломать Оздоева прямыми шипами в голень и тоже будет норм. но не дай бог кому-то из Зенита сфолить и уйти без ответа - визг стоит целую неделю
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как дела на заводе
Срочно сниматься с Чемпионата ))
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Злодей Спб
У Юрана там нормально пригорело. И Реннана ему удали и Сантоса. Расформировать Зенит не требует по результатам матча :)? Определённо "премиашки" НН обещали наши московские коллеги, если бы те смогли забрать очки у Зенита. Скажу больше, скорее всего каждого соперника Зенита будут стимулировать. Потому как если сейчас Зенит не притормозить, то потом СБГ наберут ход и там без вариантов докатятся до очередного чемпионства :)
Юрана после финала кубка можно вспомнить. Знают, что пресса сейчас будет за еих
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
А Сантоса и Ренана за что удалять? Во приколисты. Там на желтую момент максимум. Лучше задайтесь вопросом почему Калинского пощадили, хотя он наиграл на вторую желтую и последующее удаление.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Fett
А про свою игру рукой при жк они не хотят запрос подать??
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ Злодей Спб
У Юрана там нормально пригорело. И Реннана ему удали и Сантоса. Расформировать Зенит не требует по результатам матча :)? Определённо "премиашки" НН обещали наши московские коллеги, если бы те смогли забрать очки у Зенита. Скажу больше, скорее всего каждого соперника Зенита будут стимулировать. Потому как если сейчас Зенит не притормозить, то потом СБГ наберут ход и там без вариантов докатятся до очередного чемпионства :)
Типичный комплекс провинции. Всё везде Москва затеяла, лишь бы нашей зенитушке на зло. Хорошо Федуна, Гинера и т.д. не приплёл
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саня Беляков
Они из других матчей нарезки взяли что ли?))
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bismut87
Нижний так-то грубостью своей не на одно удаление наиграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OneLad
горячий старт чемпионата, с козырей заход
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Picachu
Пари в ФНЛ теперь будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Прошел первый тур, а Зениту уже подсудили больше, чем некоторым командам за весь чемпионат не подсуживают 😏
+44
-43
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Vasilev
И всеже у клубов действительно есть днк. У спартака в днк записано ныть, так что надо с пониманием к юрану относится, не может же человек идти против своей природы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
"Пари НН" ещё про убийство Кеннеди упомянуть забыли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
two_moons
Удачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
Какой толк от этих жалоб, результат никто не пересмотрит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайван белоглазый
Тут даже Аршавин сказал, что не было удаления.
А ну ка, питерские, заклюете Андрейку, или скажете что он имел в виду совсем не то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
камикадзе
Зенитчики оправдывают беспредел 🤣
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Вот так куется чемпионство...
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Ответ Злодей Спб
У Юрана там нормально пригорело. И Реннана ему удали и Сантоса. Расформировать Зенит не требует по результатам матча :)? Определённо "премиашки" НН обещали наши московские коллеги, если бы те смогли забрать очки у Зенита. Скажу больше, скорее всего каждого соперника Зенита будут стимулировать. Потому как если сейчас Зенит не притормозить, то потом СБГ наберут ход и там без вариантов докатятся до очередного чемпионства :)
да тут ежу понятно что команды из второй восьмёрки настраиваются на Зенит как на матч века, а в следующей игре безвольно сливают условному Уралу
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий