«Пари НН» обратился в ЭСК по четырем эпизодам матча с «Зенитом» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти
«Пари НН» оспорит в ЭСК РФС четыре судейских решения в матче с «Зенитом».
В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.
Как передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть 4 эпизода прошедшего матча.
Сообщается, что «Пари НН», помимо удаления Виктора Александрова на 48-й минуте за фол на Зелимхане Бакаеве, просит рассмотреть два неудаления защитников «Зенита» – Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча и Роберта Ренана на 33-й минуте. Также нижегородцы считают, что на 44-й минуте встречи в ворота «Зенита» ошибочно не был назначен пенальти.
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А то когда Чорлука наступает на Азмуна - то это неакцентированный наступ, едем дальше, ничего не было.
Как зенитовец наступает на спартача - так сразу "это что за ерунда такая, неакцентированный наступ?"
Когда после ВАР удаляли Кечкеша из того тоже Пари НН в матче против ЦСКА - так это норм, едем дальше.
Как только в аналогичной ситуации удаляют против Зенита - так сразу "какое же это удаление??? "
Ну вот, осознание правил приходит через боль от горения пятых точек, так даже лучше
Определённо "премиашки" НН обещали наши московские коллеги, если бы те смогли забрать очки у Зенита. Скажу больше, скорее всего каждого соперника Зенита будут стимулировать. Потому как если сейчас Зенит не притормозить, то потом СБГ наберут ход и там без вариантов докатятся до очередного чемпионства :)
А ну ка, питерские, заклюете Андрейку, или скажете что он имел в виду совсем не то?