Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки

Теги происшествия Леброн Джеймс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, в понедельник потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния и перенес остановку сердца, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

18-летний игрок был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.

«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймс случилась остановка сердца. Медицинскому персоналу удалось оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.

Мы просим об уважении частной жизни семьи Джеймс и будем сообщать СМИ при наличии новой информации. Леброн и Саванна хотели бы публично выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу университета Южная Калифорния за их невероятную работу и приверженность безопасности своих спортсменов», – говорится в официальном заявлении семьи Джеймс.

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39 комментариев

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sdds sdsd
Крабовой династии не суждено случиться по всей видимости. Здоровья парню
+26
-2
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Бородатый пивовар
Организм растёт медленнее нагрузок...
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Asanov
У меня приятель, по молодежной команде, упал на тренировке и все... Сердечко...
Боюсь, как бы проф карьера Брони не закончилась, даже не начавшись..
+10
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Первый глор Кливленда
Охренеть не встать. Надо завязывать со спортом. Жизнь дороже.
+10
-1
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Van
Здоровья парню, конечно, но теперь интересно, как это повлияет на траекторию карьеры Леброна.

Понятно, что проблемы разные бывают и медицина у Бронни лучшая будет, но остановка сердца это не звонок, а чертов колокол. Шариф, сын Шака, вроде после операции на сердце играет, но там, как знаю, с детства проблемы были и не сказать, что у парня какие то большие успехи в спорте.

Потенциально, Бронни сильно упадет на драфте или вообще завяжет с карьерой. Решения Леброна старшего могут сильно поменяться.
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Большой Сэми
Ответ sdds sdsd
Крабовой династии не суждено случиться по всей видимости. Здоровья парню
у Короля есть второй сын, который не менее талантлив
+8
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Сергей Мазуров
Ответ Первый глор Кливленда
Охренеть не встать. Надо завязывать со спортом. Жизнь дороже.
Эриксон с тобой не согласен
+7
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gukmamop
Ой. Здоровья парню.
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Mr.BadGuy
Ответ Misha_Sapunov
как вакцина или ковид влияют на сердце?
Ковид на что угодно может повлиять, так как в локальном участке тела нарушается кровообращение. У меня мать от его последствий еле выжила, и у меня самого был серьезный сбой, хотя у меня до ковида было железное здоровье, я даже не знал где моя покликлиника.
+2
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Asanov
Ответ Van
Здоровья парню, конечно, но теперь интересно, как это повлияет на траекторию карьеры Леброна. Понятно, что проблемы разные бывают и медицина у Бронни лучшая будет, но остановка сердца это не звонок, а чертов колокол. Шариф, сын Шака, вроде после операции на сердце играет, но там, как знаю, с детства проблемы были и не сказать, что у парня какие то большие успехи в спорте. Потенциально, Бронни сильно упадет на драфте или вообще завяжет с карьерой. Решения Леброна старшего могут сильно поменяться.
учитывая, что у него сезон впереди "запланирован", то банально есть ещё год на "корректировку " планов, если это будет необходимо.
+1
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Stephan Carrypenko
Ответ Большой Сэми
у Короля есть второй сын, который не менее талантлив
А может и более, ко всему и до сих пор растёт
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Igor' Govorov
Ответ Сергей Мазуров
Эриксон с тобой не согласен
Да бросьте... Сколько спортсменов, закончивших после подобного, приходится на одного Эриксена?
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СВБД
Ответ Misha_Sapunov
как вакцина или ковид влияют на сердце?
Ковид влияет, особенно тяжело перенесённый, по вакцине таких данных нет
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havoc3
Фарма, тем более в США не проверяют до 18.
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Tim Timson
здоровья парню
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& Co1366
В 18 лет остановка сердца! Это очень опасно!Надо менять образ жизни.
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DENBO
Печально, здоровья пацану. Видимо, история с отцом и сыном в одной команде так и воплотиться в жизнь(
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Vendett1a
Лол.Если карьере конец,как то жаль Леброна. Долго ведь говорил о цели сыграть с сыном сезон. Не исключаю, что эта цель и составляла львиную долю мотивации себя держать в форме и статусе алл стара.
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Van
Ответ Asanov
учитывая, что у него сезон впереди "запланирован", то банально есть ещё год на "корректировку " планов, если это будет необходимо.
от того и интрига)
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Stephan Carrypenko
Там наверное пичкают как бройлера, плюс физическая нагрузка.. вот мотор и застучал...
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Mr.BadGuy
Ковид на что угодно может повлиять, так как в локальном участке тела нарушается кровообращение. У меня мать от его последствий еле выжила, и у меня самого был серьезный сбой, хотя у меня до ковида было железное здоровье, я даже не знал где моя покликлиника.
Спасибо за коммент.

Поразило стадо налетевших и заминусовавших, которые не могут связать одну новость с другой и немного подумать.
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Misha_Sapunov
Ответ Mr.BadGuy
Ковид на что угодно может повлиять, так как в локальном участке тела нарушается кровообращение. У меня мать от его последствий еле выжила, и у меня самого был серьезный сбой, хотя у меня до ковида было железное здоровье, я даже не знал где моя покликлиника.
это все без конкретики. меня больше интересовала про вакцину
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закрыт по беспределу
Жесть
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bibendum
Подождите. Может сейчас установят кардиостимулятор, и продолжит играть. Рано ещё говорит, что карьера закончена
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Analjinn
Ого, вот это жуть. Здоровья.
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