Сын Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки
Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, в понедельник потерял сознание на площадке во время тренировки в университете Южная Калифорния и перенес остановку сердца, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
18-летний игрок был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.
«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймс случилась остановка сердца. Медицинскому персоналу удалось оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и уже переведен из отделения интенсивной терапии.
Мы просим об уважении частной жизни семьи Джеймс и будем сообщать СМИ при наличии новой информации. Леброн и Саванна хотели бы публично выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу университета Южная Калифорния за их невероятную работу и приверженность безопасности своих спортсменов», – говорится в официальном заявлении семьи Джеймс.
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Боюсь, как бы проф карьера Брони не закончилась, даже не начавшись..
Понятно, что проблемы разные бывают и медицина у Бронни лучшая будет, но остановка сердца это не звонок, а чертов колокол. Шариф, сын Шака, вроде после операции на сердце играет, но там, как знаю, с детства проблемы были и не сказать, что у парня какие то большие успехи в спорте.
Потенциально, Бронни сильно упадет на драфте или вообще завяжет с карьерой. Решения Леброна старшего могут сильно поменяться.
Поразило стадо налетевших и заминусовавших, которые не могут связать одну новость с другой и немного подумать.