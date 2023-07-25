Черчесов интересен «Аль-Ахли». Фирмино и Менди перешли в саудовский клуб этим летом

Станислав Черчесов может стать новым тренером саудовского «Аль-Ахли».

Как пишет «Матч ТВ», «Аль‑Ахли» проявляет предметный интерес к 59‑летнему тренеру.

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в «Ференцвароше», которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», – рассказал источник.

Прошлый сезон команда из Джидды завершила на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и вышла в высший дивизион.

Этим летом состав «Аль‑Ахли» пополнили вратарь Эдуар Менди и нападающий Роберто Фирмино.

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.