«Ливерпуль» ищет тренера по стандартам по объявлению в LinkedIn. Требуются «существенные знания о футболе», обещают «конкурентоспособную» зарплату

«Ливерпуль» ищет тренера по стандартам по объявлению.

Мерсисайдцы разместили в LinkedIn (социальная сеть для поиска работы и установления деловых контактов) вакансию «Тренер по стандартным положениям». Daily Mail отмечает, что это редкость: большинство назначений в футболе топ-уровня осуществляются не по вакансиям.

«Мы ищем тренера с лицензией УЕФА А или эквивалентной, который присоединится к нашей основной команде в качестве тренера по стандартным положениям. В этой роли вы будете специалистом по тактике, ответственным за максимальную эффективность команды на всех стандартных положениях. Это предполагает тщательный анализ, методичное планирование и умение профессионально обучать стратегиям на стандартах как у чужих ворот, так и у своих», – говорится в вакансии.

От кандидатов ожидается «подтвержденный послужной список» достижений при работе со стандартами на топ-уровне. Также требуется «существенные знания в техническом и тактическом понимании футбола», а также знание трендов футбола в и Европе.

« » обещает платить сотруднику «конкурентоспособную» зарплату и выплачивать пенсионные отчисления. Тренеру будет предоставлено 25 дней отпуска в году плюс еще 5 за свой счет, а также выходные во время государственных праздников.