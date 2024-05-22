«Ливерпуль» ищет тренера по стандартам по объявлению в LinkedIn. Требуются «существенные знания о футболе», обещают «конкурентоспособную» зарплату

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия тактика Футбол

«Ливерпуль» ищет тренера по стандартам по объявлению.

Мерсисайдцы разместили в LinkedIn (социальная сеть для поиска работы и установления деловых контактов) вакансию «Тренер по стандартным положениям». Daily Mail отмечает, что это редкость: большинство назначений в футболе топ-уровня осуществляются не по вакансиям.

«Мы ищем тренера с лицензией УЕФА А или эквивалентной, который присоединится к нашей основной команде в качестве тренера по стандартным положениям. В этой роли вы будете специалистом по тактике, ответственным за максимальную эффективность команды на всех стандартных положениях. Это предполагает тщательный анализ, методичное планирование и умение профессионально обучать стратегиям на стандартах как у чужих ворот, так и у своих», – говорится в вакансии.

От кандидатов ожидается «подтвержденный послужной список» достижений при работе со стандартами на топ-уровне. Также требуется «существенные знания в техническом и тактическом понимании футбола», а также знание трендов футбола в АПЛ и Европе.

«Ливерпуль» обещает платить сотруднику «конкурентоспособную» зарплату и выплачивать пенсионные отчисления. Тренеру будет предоставлено 25 дней отпуска в году плюс еще 5 за свой счет, а также выходные во время государственных праздников.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Готов. Откликнулся. Жду звонка.
+6
-2
+4
Печеньки и пряники есть?
+4
0
+4
кофе есть бесплатный?
+4
0
+4
Странно, что не Челси...
+3
-2
+1
Вероятно у них уже есть кандидат, а вакансию разместили для отчетности в ассоциацию. Большинство вакансий на хорошие должности (не обязательно футбол) для массовки и отчетности, а не для реального поиска кандидатов.
0
0
0
Вообще то любого наёмного работника нужно так набирать. Только повелось так что президент или владелец может суммой на салфетке хаернуть главного тренера, а тот тянет свой караван
0
0
0
Заголовок можно прочитать как ищут коуча по подаче объявлений в LinkedIn )
0
0
0
Посмотрел это объявление на LinkedIn. Быстрой подачи прямо с линкдина нет, нужно на сайте Ливерпуля регаться. Вчера вывесили, на данный момент уже более 100 кандидатов. Так что спешите.
P.S. и кто-нибудь по доброте помогите Мостовому профайл создать и податься
0
0
0
Фариоли официально тренер Аякса. Вроде
0
0
0
Им бы на Авито.. как раз между « продаю почти новую Пежо « и « ищу бэбиситер с рекомендациями в приличную семью»
0
0
0
У Мостового шок, набирают по объявлению в Ливерпуль
0
0
0
Жозе Мауриньо: готов научить ставить автобусы, в один, два, а если понадобится в три ряда.
0
0
0
Мостовой - твой выход
0
0
0
Что твм с лицензией у царя?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий