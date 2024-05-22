Мамаев подал иск к Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения. Девушка отреагировала: «Как же они #######»

Павел Мамаев подал многомиллионный иск к бывшей жене.

Ранее Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста сборной России, ЦСКА и «Ростова», заявила: « требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения». Мамаев считает, что Алана необоснованно обогатилась во время их брака.

Теперь Алана сообщила, что Павел подал иск в суд по этому вопросу. Мамаев просит суд взыскать с Аланы 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.

«Как же они меня ####### (утомили). То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трехлетней давности. Опять 25! Сколько можно? Уже сил моих нет», – сказала Мамаева в инстаграме, приложил видео с документами. На странице иска видно, что экс-футболист сам перечислил Алане деньги, которые требует взыскать, в 2021 году.

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой

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