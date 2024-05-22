Мамаев подал иск к Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения. Девушка отреагировала: «Как же они #######»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Алана Мамаева брань контент Футбол

Павел Мамаев подал многомиллионный иск к бывшей жене.

Ранее Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста сборной России, ЦСКА и «Ростова», заявила: «Павел требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения». Мамаев считает, что Алана необоснованно обогатилась во время их брака.

Теперь Алана сообщила, что Павел подал иск в суд по этому вопросу. Мамаев просит суд взыскать с Аланы 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей. 

«Как же они меня ####### (утомили). То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трехлетней давности. Опять 25! Сколько можно? Уже сил моих нет», – сказала Мамаева в инстаграме, приложил видео с документами. На странице иска видно, что экс-футболист сам перечислил Алане деньги, которые требует взыскать, в 2021 году.

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой

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10 комментариев
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Как же ####### (утомили) новости о Мамаевых
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Вы смотрели фильм Никиты Михалкова "######### (утомленные) солнцем"? Отличное кино!
+13
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Прекрасен русский язык. Ведь действительно можно сказать, что я утомился и меня все это утомило. Но в то же время нельзя сказать, что все утомись, утомца, утомок и просто утомительски.
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В иске отказать! В феврале 2021 года было 28 дней.
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Попугая ищи, он взял деньги и улетел...
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Ответ Oleg Olegov
Прекрасен русский язык. Ведь действительно можно сказать, что я утомился и меня все это утомило. Но в то же время нельзя сказать, что все утомись, утомца, утомок и просто утомительски.
Утомок - это норм !
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Комментарий удален модератором
Множественные интерпритации слов "Как же они #######" открывают широкие возможности для фантазий.
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Ответ Ебздрогыч
Вы смотрели фильм Никиты Михалкова "######### (утомленные) солнцем"? Отличное кино!
Советую еще посмотреть «день Юрка»
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