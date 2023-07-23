Креативный директор «Матч ТВ» извинился за шутку о «Спартаке»: «Довольно паршивый пост. Шутить можно и нужно, но не так. Прошу простить и не обижаться»

Менеджер «Матч ТВ» прокомментировал недовольство «Спартака» шуткой в телеграме канала.

Сегодня в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась запись, в которой болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось использовать картинку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Из-за этой шутки «Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом».

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак».

Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не «стопнул». Это моя ответственность, и вопросы ко мне.

Конечно, в посте нет ничего прям ужасного – просто он получился злым и несвежим. Шутить можно и нужно, но не так.

«Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», – написал директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

«Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон («Мутко против»)