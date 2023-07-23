Креативный директор «Матч ТВ» извинился за шутку о «Спартаке»: «Довольно паршивый пост. Шутить можно и нужно, но не так. Прошу простить и не обижаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия соцсети Матч ТВ Футбол

Менеджер «Матч ТВ» прокомментировал недовольство «Спартака» шуткой в телеграме канала.

Сегодня в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась запись, в которой болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось использовать картинку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Из-за этой шутки «Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом».

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак».

Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не «стопнул». Это моя ответственность, и вопросы ко мне.

Конечно, в посте нет ничего прям ужасного – просто он получился злым и несвежим. Шутить можно и нужно, но не так.

«Спартак», во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить – как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», – написал директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

«Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон («Мутко против»)

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
den70
Там и шутки то никакой нет. Там 100% доля правды.
+121
-46
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
удивительно конечно, что главный спортивный медиа ресурс страны ведёт себя как паблик фанатов из ВК
+64
-12
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_SIGNAL _
Ответ den70
Там и шутки то никакой нет. Там 100% доля правды.
Так почему нет доли правды других клубов, того же зенита?
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ждём переобувку всех тех, кто защищал матчтв за этот уровень юмора
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Чтож ты, фраер...
+22
-9
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Хочется попросить всю команду Матч ТВ вначале думать, потом делать.
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Матч ТВ - мерзкая газпромовская конторка. Всё, до чего дотрагивается Зенит и Газпром, превращается в фекалии.
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Маньков
Странно, что болельщики не видят разницы между взаимными подколами между клубными сми, болельщиками и подобными "шутками" от гос.канала, который должен создавать хотя бы видимость нейтралитета.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ _SIGNAL _
Так почему нет доли правды других клубов, того же зенита?
потому что Зенит не такой кликбейтный, не?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Faleev
Платёж из Питера прошёл, можно и извиниться :))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
может пошутите про талисман Зенита бомжа Лёху?
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Канделаки на Матч ТВ уже нет, а дело ее цветет и пахнет - подмахивать всеми способами власти и властным игрушкам.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Я ничего смешного не увидел. Довольно таки плоская шутка. Но, обижаться на такое???!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-2
Обычно этот канал занят исключительно рекламой тушинского шапито, а тут... Видать, самих уже тошнит от проспартаковской пропаганды
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_SIGNAL _
Сделали бы с другими клубами, и скандала бы не было, и было бы действительно смешно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ <~Inter~>
удивительно конечно, что главный спортивный медиа ресурс страны ведёт себя как паблик фанатов из ВК
там профессионалов то нет, как раз набирают фанатов ВК😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukov
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Это прям про бездарей с МатчТВ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John_Doe44
Предлагаю Спартаку пусть этих клоунов только за шутки про Зенит и Газпром)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ arspurs9
Хочется попросить всю команду Матч ТВ вначале думать, потом делать.
зачем думать, если в любой ситуации можно включить дурака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тарас Озбилиз
когда решил запостить классический мем футбольного рунета, но обосрался...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Они на матч тв и поставлены что бы у зенита отлизывать, самый беспонтовый канал в мире
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
На колени быстро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Canibal
В ЦСКА уже начали очки Зенита считать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
А теперь внимание вопрос: что общего у Спартака и Ахмата?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Какие-то странные извинения: обычно лично приносят извинения по телефону, а публично - от лица редакции. Не поймёшь эти высокие отношения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий