ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга за Альмквиста. Они не сыграют с «Факелом»

Теги Ростов Алексей Ионов премьер-лига Россия высшая лига Швеция трансферы ФИФА Факел Роман Акбашев Норчепинг Евгений Чернов Понтус Альмквист Арташес Арутюнянц деньги Мохаммад Мохеби Футбол

Президент «Ростова» сообщил о запрете ФИФА на регистрацию новичков клуба.

«Ростов» не смог заявить на матч 1-го тура Мир РПЛ новичков команды – Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова. ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

По данным Metaratings, «Норчепинг» отправил переведенные деньги обратно в Россию, так как не смог снять их. В данный момент «Ростов» добивается получения документов, которые позволили бы снять запрет.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

«Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» – говорится в обращении Арташеса Арутюнянца.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Факел». Начало – в 20:00 по московскому времени.

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39 комментариев

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Amalfitano
Еще одна тупость со стороны фифы. Ростов готов платить, но что поделаешь если банки не принимают платёж? Пускай фифа расскажет схему оплаты и Ростов всё оплатит.
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ZAPA
а не платить россклубам за Влашич и тд норм
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+19
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Твари. Мало того, что Алмквист смылся, ещё и деньги за него платить. При этом не хотят брать переведенное бабло.
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Ростовский72
А не попадают ли действия РФС, поддержавшего запрет, по уголовную статью в РФ - о содействии в реализации санкций? так то до 5 лет предусматривается.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дядя ТУРА
что скажет Ростовский?)
Этот попугай пока только два слова выучил.
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Гуго
Ответ Ростовский
Давно пора послать ФИФА
Куда? ФИФА узнает об этом?
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RSM-1930
что значит не могут снять деньги? они впн не умеют пользоваться?
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box2box2
Ответ Дядя ТУРА
что скажет Ростовский?)
Так это он деньги снял, давно его не видно
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Ilya Sergievsky
Ответ Игорь Новиков
Путину пишите сразу.
Игорь Новиков - самый честный политик...
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Стесняюсь спросить а это относится или не относится к тому что Митрофанов однажды недавно сделал заявление что все порешали положительно в уефа или в фифа по таким делам? Или это другое?
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леннорыч-абрамович
А что они с 2020 по 2022 ничего не выплатили? Там на 15 лет рассрочка?
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Дядя ТУРА
что скажет Ростовский?)
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Sinister Kid
Ответ Юрий Резанов
а на хер нам фифа ?
Незачем. Но тогда все бесплатно уйдут и никто не перейдёт.
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Дмитрий
Ответ леннорыч-абрамович
А что они с 2020 по 2022 ничего не выплатили? Там на 15 лет рассрочка?
А что ты не читаешь сообщение полностью, а только заголовки?
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Pol Belov
Ответ Дмитрий Иванченко
Ты сам-то из танка пишешь комментарий?
с уличного "скворечника" он пишет, а воображает - что в танке...
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Сергей Григорьев
Ответ Sinister Kid
Ох, уж эти победители ядерной войны.
хохлы,вам бы не тут сидеть,а в контрнаступление идти надо
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леннорыч-абрамович
Ответ Дмитрий
А что ты не читаешь сообщение полностью, а только заголовки?
Да, а надо?
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Ростовский
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Твари. Мало того, что Алмквист смылся, ещё и деньги за него платить. При этом не хотят брать переведенное бабло.
Непонятно почему РФС не заступается за Ростов и не разрешает открыть заявку?

Нужно поднимать шум.
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Pol Belov
Ответ Dark.Babysitter
Вот когда Россия будет участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, тогда и будете указывать
ты это президенту Ростова скажи, а то он не в курсе....
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Sinister Kid
Ответ Сергей Григорьев
хохлы,вам бы не тут сидеть,а в контрнаступление идти надо
Ваш хохлодетектор сломался.
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Дмитрий Иванченко
Ответ Фан КриРо7
Скоро Джанни мы к Вам на танках приедем, все норм будет, сразу и сборную и клубы допустите до игр )
Ты сам-то из танка пишешь комментарий?
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Sinister Kid
Ответ Фан КриРо7
Скоро Джанни мы к Вам на танках приедем, все норм будет, сразу и сборную и клубы допустите до игр )
Ох, уж эти победители ядерной войны.
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сам ГазПром
а то че они сделают?
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Ilya Sergievsky
Ответ Ростовский
Куда подальше. Зачем нам ФИФА, если она только палки в колеса вставляет?
Ну тогда Россия не сможет участвовать на ЧМ и Евро, максимум кубок Азии и всё, тебя это устроит?
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ростовский
Куда подальше. Зачем нам ФИФА, если она только палки в колеса вставляет?
Играть внутренний чемп и кубок? Занятно)
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