ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга за Альмквиста. Они не сыграют с «Факелом»

Президент «Ростова» сообщил о запрете ФИФА на регистрацию новичков клуба.

«Ростов» не смог заявить на матч 1-го тура Мир новичков команды – , , и . ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

По данным Metaratings, «Норчепинг» отправил переведенные деньги обратно в Россию, так как не смог снять их. В данный момент «Ростов» добивается получения документов, которые позволили бы снять запрет.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

«Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» – говорится в обращении Арташеса Арутюнянца.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Факел». Начало – в 20:00 по московскому времени.