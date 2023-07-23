Директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о срыве трансфера Рожерио в «Спартак».

– Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 млн евро. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими.

– Даже ценой потери Рожерио бесплатно в 2024 году?

– Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно.

Нет такого, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера, – сказал Карневали в интервью La Gazzetta dello Sport.

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