«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро
Директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о срыве трансфера Рожерио в «Спартак».
– Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 млн евро. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими.
– Даже ценой потери Рожерио бесплатно в 2024 году?
– Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно.
Нет такого, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера, – сказал Карневали в интервью La Gazzetta dello Sport.
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- Спорт вне политики!
Офигенно банальную пещерную русофобию замаскировали под этику. Капец, нормально вообще такое говорить?
А ещё говорят что нет никакой русофобии
«Я ничего такого не слышал, мне никто не звонил.
Будет ли возможность продать Рожерио «Спартаку»? Зависит от предложения», — сказал Джованни Росси.
Декабрь 22го
И его поведение напоминает: назло маме отморожу уши.
о помощи США во 2 мировой войне и напоминать не буду)))