«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Политика Рожерио да Силва Джованни Карневали Футбол

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о срыве трансфера Рожерио в «Спартак».

– Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 млн евро. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими.

– Даже ценой потери Рожерио бесплатно в 2024 году?

– Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно.

Нет такого, что Рожерио больше нет на рынке. Он есть. Но выбор был другого характера, – сказал Карневали в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Спартак» не купит Рожерио: «В «Сассуоло» сказали, что из-за ситуации на Украине переговоров не будет»

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142 комментария

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Иван Пупкин
Но сначала вели переговоры, а потом включились принципы? Да ладно, хотели поднять ценник ещё, куда русские денутся, у них же сложности. Когда случился отказ, устроили пиар для своей публики.
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+199
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ks-1993
Видимо как их спасали наши врачи от короновируса или тушили пожары самолеты неожиданно забыл. Или это уже не этично
+139
-29
+110
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s_kapa
Банальная ксенофобия по национальному признаку
+119
-32
+87
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Magico!
Ответ WhatZ
Он же сказал, что переговоры вел агент игрока, а не клуб. Или вы дальше заголовка не читаете?
А агент им не говорил, в какую страну его торгует, что ли?
+75
-4
+71
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Гамарджоба Генацвале
Предложи Спартак 10млн:
- Спорт вне политики!
+38
-2
+36
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Роберт Дауни-средний
"Этические причины: не хотим вести дела с русскими"

Офигенно банальную пещерную русофобию замаскировали под этику. Капец, нормально вообще такое говорить?
+40
-8
+32
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Blaumerc
Ответ s_kapa
Банальная ксенофобия по национальному признаку
даже не пытается скрыть эту ксенофобию. открыто и прямо заявляя о русофобии.
А ещё говорят что нет никакой русофобии
+39
-11
+28
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Peter Parker
Ответ WhatZ
Он же сказал, что переговоры вел агент игрока, а не клуб. Или вы дальше заголовка не читаете?
Спортивный директор «Сассуоло» оценил интерес «Спартака» к защитнику Рожерио да Силве.

«Я ничего такого не слышал, мне никто не звонил.

Будет ли возможность продать Рожерио «Спартаку»? Зависит от предложения», — сказал Джованни Росси.

Декабрь 22го
+27
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Caniball
Но от Русских ресурсов мы конечно же не откажемся, это другое.
И его поведение напоминает: назло маме отморожу уши.
+34
-7
+27
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Uf1k
лица наших врачей, которые в 2020 работали в Бергамо без отдыха представили?
+33
-13
+20
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Max9999
Только с нерусскими!
+14
-2
+12
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Balt
Ну-ну. Сассуоло в пердив.
+14
-3
+11
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Sebastian Debussy
видимо больше хотели. Предложи условный Зенит 15, сразу бы хвостом завиляли
+15
-6
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OnTuMyC
футболисты ведь не нефть или газ, можно и повытрёвыпаться
+8
0
+8
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БRAYZ
А до разрыва думали, что Спартак это клуб из Спарты.
+7
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Болельщик Биатлона
Русофобии не существует, помните, и перестаньте смотреть Россию1
+17
-11
+6
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Ann Tretiakova
Ответ ks-1993
Видимо как их спасали наши врачи от короновируса или тушили пожары самолеты неожиданно забыл. Или это уже не этично
Ну ты же тоже забыл как американцы спасали россию в начале 90 -х... твои родители благодаря только "ножкам буша" смогли вырастить тебе ...Но тебе ж это не мешает сегодня говорить в плохом ключе о американцах )
о помощи США во 2 мировой войне и напоминать не буду)))
+10
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+5
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Не уверен!!
Ответ WhatZ
Он же сказал, что переговоры вел агент игрока, а не клуб. Или вы дальше заголовка не читаете?
Игрок или его агент не могут по закону вести переговоры с другими клубами без согласия клуба,за исключением если до конца контракта осталось меньше полугода
+5
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3 панды
Ответ Max9999
Только с нерусскими!
прям как работодатель на стройке
+5
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ WhatZ
Интересно, почему она появилась? Наверное, что-то случилось, да?
интересно, а почему в отношении американцев этого нет?
+5
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Пользователь Huawei
Это ли не нацизм?
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Teodrakis
Ответ Игорь М.
русофобия ‐ страх или тревога перед русскими. Фобия не берётся просто так, потому что это не невротический страх. Вопрос нужно ставить так: что сделали россияне для того, чтобы не у других не было страха? Наши политики говорят, что нужно уничтожить Европу и США, применив ЯО. Это усиливает действие тревоги и страха
Этот страх появился давно, когда денюжки с Запада приехали запугивателем народа. Когда приезжаешь во Львов, а там кричат "поскольку на гиляку", спрашиваешь причину, а они " А чего они, москали, учить нас приезжают". Какие москали? Чему учить? Им кто-то мозги промыл, что какие-то москали им чём-то мешают жить. Хотя им свободно дали сделать оранжевую революцию и наслаждаться свободой и демократией Ющенко. Живи не хочу. Но обосрались же, и кто виноват? Батькивщина говорит, что кляты москали повсюду и надо их истребить. И это они боятся? Это России страшно, что живёшь себе живёшь, а соседи на уровне правительства распевает песни про твоё убийство. И особо одарённым нытикам напоминаем, что слова о ЯО конкретно о том, что оно будет использоваться только в ответ на ЯО. Ты прям испереживался, что никому нельзя безнаказанно бомбануть по России, ведь это было бы так хорошо, ты этого так ждёшь, а кляты москали бессовестно не хотят умереть по твоей прихоти.
+5
-1
+4
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Игорь М.
Ответ ks-1993
Видимо как их спасали наши врачи от короновируса или тушили пожары самолеты неожиданно забыл. Или это уже не этично
наши врачи для начала должны были спасать наших людей, а не итальянцев. То, что Путин отправил их туда работать, не прибавляет нам плюсов, потому что в Алтайском крае умирали люди от ковида
+40
-36
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Роберт Дауни-средний
А немцы в начале 40ых черепа штангенциркулями измеряли тоже исходя из этических причин?
+7
-3
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Svarog2008
Ответ Lord Baium
Лица россиян, которые не могли получить должной медицинской помощи, представили? Особенно, когда для путинского хайпа отправляли врачей в Италию.
Я так понимаю в твоей пустой башке все ради хайпа делается?
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