Семак и игроки «Зенита» призвали активных фанатов посетить игру Кубка с «Ахматом», несмотря на сцену на Вираже: «Мы вас ждем и любим. Приходите на любую трибуну»

Сергей Семак и игроки «Зенита» попросили Вираж посетить матч Кубка России с «Ахматом».

Ранее клуб прекратил продажу билетов на «Вираж» на игру Фонбет Кубка России с «Ахматом» в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом «Зенит», следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА. Также появлялась информация о конфликте гедиректора «Зенита» Александра Медведева с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером из-за разногласий по поводу возможного демонтажа сцены.

Теперь к болельщикам с просьбой посетить матч с «Ахматом» обратились Сергей Семак, Михаил Кержаков, и .

«Понимаю разочарованность фанатов. Но для команды, для меня лично вы всегда нужны. Приходите, пожалуйста. На любое место, на любую трибуну. Мы вас ждем, мы вас любим и ценим», – сказал Семак.

«От лица всей команды хочу сказать, что мы ребят ждем. Нам очень приятно, когда мы чувствуем поддержку. Так было в Казани. Мы соскучились по такой поддержке. Нам бы хотелось, чтобы фанаты присутствовали», – добавил Кержаков.

Игра «Зенита» с « » в Фонбет Кубке России состоится 25 июля и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID