Семак и игроки «Зенита» призвали активных фанатов посетить игру Кубка с «Ахматом», несмотря на сцену на Вираже: «Мы вас ждем и любим. Приходите на любую трибуну»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Кержаков болельщики Ахмат Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Fan ID Футбол

Сергей Семак и игроки «Зенита» попросили Вираж посетить матч Кубка России с «Ахматом».

Ранее клуб прекратил продажу билетов на «Вираж» на игру Фонбет Кубка России с «Ахматом» в связи с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены».

Сообщалось, что таким образом «Зенит», следуя указаниям, наказывает активных фанатов за выкрики против Fan ID во время матча OLIMPBET Суперкубка России против ЦСКА. Также появлялась информация о конфликте гедиректора «Зенита» Александра Медведева с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером из-за разногласий по поводу возможного демонтажа сцены.

Теперь к болельщикам с просьбой посетить матч с «Ахматом» обратились Сергей Семак, Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин.

«Понимаю разочарованность фанатов. Но для команды, для меня лично вы всегда нужны. Приходите, пожалуйста. На любое место, на любую трибуну. Мы вас ждем, мы вас любим и ценим», – сказал Семак.

«От лица всей команды хочу сказать, что мы ребят ждем. Нам очень приятно, когда мы чувствуем поддержку. Так было в Казани. Мы соскучились по такой поддержке. Нам бы хотелось, чтобы фанаты присутствовали», – добавил Кержаков.

Игра «Зенита» с «Ахматом» в Фонбет Кубке России состоится 25 июля и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Ландскрона» о «Вираже»: «Договоренности с топ-менеджментом «Зенита» оказались пустыми словами. «Объективные причины» не отменяют скотского отношения к фанатам»

Сцена вместо «Виража» теперь даже в Кубке. «Зенит» не может провести демонтаж – возможно, из-за выкриков болельщиков против Fan ID

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74 комментария

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Trash Talking
До 25 июля еще есть время - Семак и заявленное трио могут попытаться в 8 рук самолично демонтировать сцену.
+73
-4
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2vdhrvmmzf
Они б если были яйца лучше бы к своему руководству обратились чтоб сцену убрали
+61
-4
+57
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damondiamond
мы поставили сцену специально, чтобы отомстить вам за кричалки на суперкубке, но вы приходите, мы вас ждём и любим
+57
-10
+47
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Prise
Из футбола сделали какой-то балет…
+35
-3
+32
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Геодез
Ответ Ден Ден
Если это будет балет "Лебединое озеро", то неплохо
Кооператив "Озеро "
+17
-3
+14
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Ден Ден
Ответ Prise
Из футбола сделали какой-то балет…
Если это будет балет "Лебединое озеро", то неплохо
+19
-6
+13
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Домоседов
Если Семак такой понимающий, то пусть обратится к депутатам, которые приняли закон о FanID, к РФС и к собственному руководству, которое эту сцену поставило, а пока это все выглядит сплошным лицемерием
+19
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+13
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инок
Ситуация с фан-уйди, как проекция на всю страну, где все делается не для людей, а для силовиков и их начальника.
+15
-3
+12
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psycho
семак и игроки зенита призвали вендела посетить игру с "Ахматом"
+12
-3
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David Aprasidze
Из-за нее Вендел не возвращается
+10
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Igor Pivovarov
Ответ 2vdhrvmmzf
Они б если были яйца лучше бы к своему руководству обратились чтоб сцену убрали
Миллер отчитал Медведева за намерение демонтировать сцену на «Вираже» на игры Кубка – на главу «Газпрома» могли повлиять силовики. Менеджеры поссорились, сцена останется (Иван Карпов)

на Кремль бы пошли. Наивно от Тимощуков ждать слова публичного поперек.
+16
-9
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Вечно в бане
Ответ damondiamond
мы поставили сцену специально, чтобы отомстить вам за кричалки на суперкубке, но вы приходите, мы вас ждём и любим
Семак с Чистяковым сцену поставили?
+12
-7
+5
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Max Zhomkov
сделать сцену на месте активных фанатов - это чистой воды плевок. Мне было бы очень обидно и досадно на месте фанов зенита
+6
-1
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Роман Олегов
Ответ Mbest77
Это такая левая отмазка, что даже стыдно 🙈 сцены на стадионах монтируются и демонстрируются за 1 день. Напримеи, клуб во вторник проводит игру в ЛЧ, в четверг проводится концерт, а в субботу проводится матч чемпионата на том же стадионе. Соответсвенно, в среду монтаж, в пятницу демонтаж.
Ровно тот случай, когда все все понимают
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Sanan1908
Люди в нба и в нхл за пару часов делают из баскетбольный площадки хоккейный и наоборот , а они за пару недель не могут сцену убрать 😂 🤡
+5
-1
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Mbest77
Это такая левая отмазка, что даже стыдно 🙈 сцены на стадионах монтируются и демонстрируются за 1 день.
Напримеи, клуб во вторник проводит игру в ЛЧ, в четверг проводится концерт, а в субботу проводится матч чемпионата на том же стадионе.
Соответсвенно, в среду монтаж, в пятницу демонтаж.
+6
-2
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gninnur esrever*
Ваще хз, что спортивного в поддержке этого политпроекта. Фанатеть от зенита это как фанатеть от какого-нить министерства, например. бред.
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Домоседов
Ответ Роман Олегов
Я понимаю, если б они уговаривали фан-айди сделать, а так в чем смысл таких уговоров ради пары матчей? По-моему они просто хотят показать, что на стороне фанатов единственно возможным способом, говоря что без них плохо. Но если захотеть, можно негатив в чем угодно отыскать.
Еще раз для особо одаренных: Семак и Чистяков не пытаются решить проблему, из-за которой фанаты не ходят на стадион, они пытаются сделать вид, что проблема не такая уж и страшная, и этим они не показывают свою солидарность с болельщиками, а лишь подмахивают Миллеру
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Бродяга-симпатяга
Ой а чо это. Не играется под дудки и диджеев? Зато нет "беспорядков, мата и детям комфортно". Продолжайте терпеть
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Домоседов
Ответ Вечно в бане
Семак с Чистяковым сцену поставили?
Семак с Чистяковым теперь уговаривают, чтобы фанаты это проглотили, так что да, они, можно сказать, помогают тем, кто эту сцену поставил
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Ветер
Вираж, соглащайся. Бутылочка воды и хот- дог прилагаются. )))
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Alexander Poljakov
Приходите на любимую трибуну, которую мы для вас испоганили ))
классно, получается)
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Гамарджоба Генацвале
А на место Семака можно будет?
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fussballer
"Если не хватит мест, то сбегаем к соседям за табуретками", - добавил Семак.
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Домоседов
Ответ Роман Олегов
В чем лицемерие, можешь четко объяснить?
Давай с третьего раза: в том, что Семак под разговоры о "мы вас любим, мы вас ждем" во-первых, поддерживает плевок в сторону болельщиков, говоря, что можно прийти на любой другой сектор, во-вторых, пытается прикрыть свое руководство, которое сначала нагадило болельщикам, а теперь пытается оправдаться, что ничего вроде страшного и нет
+1
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