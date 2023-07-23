Захарян может перейти в «Лацио». Сделка с «Динамо» близка к завершению (Sport24)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.

Как утверждает Sport24, московский клуб ведет активные переговоры с «Лацио» о трансфере футболиста. Сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Фейеноорд». Нидерландский клуб готов заплатить за игрока не более 8 млн евро, а «Динамо» хочет 15 млн.

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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115 комментариев

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Mr Goodcat
Ответ Великий Алонсо
Ожидание Челси, реальность Лацио 🤣🤣🤣🤣
середняк АПЛ vs вице-чемпион серии А 🤣🤣🤣🤣
+151
-8
+143
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ML26
Это топ, будет в ЛЧ играть
+78
-6
+72
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Гильяно
Ответ hfgryje
С такой игрой будет там мячи подавать.
Про Хвичу также тут писали, потом скрины показывали когда он стал лучшим игроком сезона
+63
-5
+58
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Bashibuzuck
Дай Бог, дай Бог
+53
-5
+48
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Vićtor Diaź
Идеальный вариант для Арсена
+47
-5
+42
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Vegas Knight
О, а эти с русскими дела ведут
+45
-3
+42
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hfgryje
Ответ ML26
Это топ, будет в ЛЧ играть
С такой игрой будет там мячи подавать.
+41
-14
+27
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Vićtor Diaź
Идеальный вариант для Арсена
Это лучше чем Фейеноорд и Челси, и есть шанс в ЛЧ поиграть
+22
-2
+20
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nolan_90
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Это лучше чем Фейеноорд и Челси, и есть шанс в ЛЧ поиграть
Фейе тоже в ЛЧ
+14
0
+14
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</c/>
великолепно, Лацио крутой клуб, а Арсену может повезти при переходе, замена Милинковичу-Савичу я так понимаю?
+16
-3
+13
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DonaldBrashear 2.0
надо переходить обязательно, хоть куда, потому что в России Арсен прогрессировать уже не будет, ему точно нужна смена обстановки и новый вызов. Конечно, он еще ни черта не добился в России, но он очень талантлив, и надеюсь, что покажет себя в Европе. Попасть к Сарри в Лацио - отличный вариант, уверен, что покажет себя, возможно, не сейчас, но после зимы уж точно. Главное бы, без травм.
+13
-2
+11
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Даня Кашеваров
Отличный вариант.
Попадет к Сарри, который очень требователен, и если Арсен будет слушаться тренера, то тот точно сделает из него хорошего футболиста европейского уровня.
+8
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+8
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selso99
Вот этот вариант топовый для отъезда.
+6
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
удачи арсену
+6
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haymaker
Ответ Олег Акимов
Но это не значит, что все теперь как Хвича будут в Серии А выстреливать.
Зато значит, что не надо спешить с прогнозами
+4
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Mi}{AH
Езжать и не раздумывать, неожиданный, но крутой вариант для Арсена!
+4
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David Aprasidze
Ответ леннорыч-абрамович
Сассуоло не хочет с российскими клубами сотрудничать, а Лацио хочет?
Лацио c ее репутацией терять нечего
+6
-2
+4
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fanliv64
Ответ Vegas Knight
О, а эти с русскими дела ведут
да всё это утка ...не куда он не перейдёт
+3
0
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ML26
Ответ Q1W2E3A!S!D!
лучший игрок сезона с серией в 15 матчей без результативных действий
Там уже вся команда расслабилась после вылета из ЛЧ и взятия лиги формально в марте.
Кстати, в играх с Миланом он чуть ли не единственный старался, хоть и пенку не забил
+2
0
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Руслан Платонов
Лацио Захаряна
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Красная стрела
Главное что б Динамо потом траснфером в Фнл не отправилось.
+2
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Ричард Чейз
Лучше бы в Фейеноорд. В Лацио сидеть будет.
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Temo Sokhadze
Он загран за сборную России в официальном матче или есть ещё вариант за сб Армении сыграть?
Заигран давно уже
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Турку Финляндия*
то что он показал вчера это уровень Венеции а то и ниже
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Олег Акимов
Ответ Гильяно
Про Хвичу также тут писали, потом скрины показывали когда он стал лучшим игроком сезона
Но это не значит, что все теперь как Хвича будут в Серии А выстреливать.
+5
-3
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