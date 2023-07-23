Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.

Как утверждает Sport24, московский клуб ведет активные переговоры с « » о трансфере футболиста. Сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Фейеноорд». Нидерландский клуб готов заплатить за игрока не более 8 млн евро, а «Динамо» хочет 15 млн.

В минувшем сезоне на счету 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между « » и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.