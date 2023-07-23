Захарян может перейти в «Лацио». Сделка с «Динамо» близка к завершению (Sport24)
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.
Как утверждает Sport24, московский клуб ведет активные переговоры с «Лацио» о трансфере футболиста. Сделка близка к завершению.
Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Фейеноорд». Нидерландский клуб готов заплатить за игрока не более 8 млн евро, а «Динамо» хочет 15 млн.
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
Попадет к Сарри, который очень требователен, и если Арсен будет слушаться тренера, то тот точно сделает из него хорошего футболиста европейского уровня.
Кстати, в играх с Миланом он чуть ли не единственный старался, хоть и пенку не забил