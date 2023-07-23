«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов

«Бавария» готова предложить Харри Кейну долгосрочный контракт на 20+ млн евро в год.

Как сообщают журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк, мюнхенский клуб дал понять брату нападающего Чарли, который выполняет функции агента Харри, что рассчитывают на в будущем и готов дать ему долгосрочный контракт.

« » предлагает Кейну соглашение сроком до 2028 года с зарплатой более 20 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из « » не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.