«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» готова предложить Харри Кейну долгосрочный контракт на 20+ млн евро в год.

Как сообщают журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк, мюнхенский клуб дал понять брату нападающего Чарли, который выполняет функции агента Харри, что рассчитывают на Кейна в будущем и готов дать ему долгосрочный контракт.

«Бавария» предлагает Кейну соглашение сроком до 2028 года с зарплатой более 20 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из «Тоттенхэма» не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Spaten
Немецкие форварды закончились?
На Клозе
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Metalloid
Очень странная позиция Баварии, Кейн и так медленный, будет только угасать, с ним не выиграть ЛЧ как с единственным форвардом.
Так в Бундеслиге тот же Левандовски в 30+ рвал, а чем Кейн хуже?
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ Metalloid
Очень странная позиция Баварии, Кейн и так медленный, будет только угасать, с ним не выиграть ЛЧ как с единственным форвардом.
Кейн лучший игрок АПЛ прошлого сезона вместе с викингом и КДБ
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
тут важнее, сколько Бавария готова дать Тоттенхэму, если они хотят его в этом сезоне.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Волков
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
Чтобы играть в великой Баварии, и претендовать на победу в ЛЧ
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
МЮ и 450 может дать, только нет денег на трансфер
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Акира_1
Так в Бундеслиге тот же Левандовски в 30+ рвал, а чем Кейн хуже?
А также Бензема в 34 года взял ЗМ. Сейчас возраст активного футболиста значительно увеличился, примеров множество, в Баварии один из лучших в мире медико восстановительный центр, Кейну создадут все условия
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. J 24
Ответ Metalloid
Очень странная позиция Баварии, Кейн и так медленный, будет только угасать, с ним не выиграть ЛЧ как с единственным форвардом.
ему всего 30. 5 лет спокойно на этом уровне отыграет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitkin
Отыграет три года из пяти, а потом продадут в Саудию. Что не говорить, но мюнхенцы в финансовых дела мастера.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
12 лям евро и титулы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
Титулы и амбиции. Не всё мереется деньгами в этом мире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern Munich Mia San Mia
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
В Баварии Кейн может выиграть титулы, а в Тоттенхэме и в МЮ он титулов не выиграет, тем более, что двое последних ниже классом
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ JealousOne
Странно что баварка не забрала коло-муани у франкфурта, у них же традиция ослаблять конкурентов
Почему у таких людей никогда нет вопросов к самим игрокам и клубам, которые их отпускают? Бавария силой что-ли игроков вытаскивает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Ответ Spaten
Немецкие форварды закончились?
Давно уже. Лучший немец - бомбардир Бундеслиги прошлого сезона тридцатилетний Фюллькруг из Вердера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ Spaten
Немецкие форварды закончились?
На ЧМ были немолодой Фюллькруг, а также двое из Дортмунда - Адейеми и Мукоко.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitkin
Ответ IntoTheRainBow
что-то есть чуйка что лавочка с СА свернется довольно быстро, как Китайская Суперлига
Арабы на бабках сидят. В современном футболе только это сейчас и решает. В Европе в первую очередь. Но сауды предложили ещё больше денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Karvonen
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
Только Бавария в отличии от ТТХ 2 раза взяла ЛЧ за эти годы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bagel
Ответ dr. cage
Ещё кубок Ауди?
кубок BMW
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bagel
Ответ dr. cage
Пфф, зачем это Кейну? Ему и Леви не меньше 300 тысяч в неделю даст.. А МЮ и подавно тысяч 350 только в путь.. Сейчас у Кейна зп 200+ тысяч.. 20 млн в год от Баварии после немецких налогов превратятся в примерно те же деньги, если не меньше.. Дежурная салатница такого энтузиазма не стоит.. А в финал ЛЧ за крайние 10 лет Бавария и Тотенхэм выходили поровну раз..
для трофеев и речь идёт не только о Бундеслиги
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
У этого бревна нет яиц, чтобы решиться на переход в какой-либо клуб)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий