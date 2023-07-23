Медведев подтвердил продажу Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Это рекорд для РПЛ
Александр Медведев подтвердил продажу Малкома за 60 млн евро.
«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб.
Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу.
Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма.
Эта сумма является адекватным отражением простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», – заявил председатель правления «Зенита».
Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола среди продаж. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.
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Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока.
Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
А Малкому удачи в Саудовской Аравии и огромное спасибо за профессионализм.
Приехал в Зенит с хрустальными мышцами, спасибо Буровой и ее медицинской команде, что сделали из хрусталя - титан.
Малком уезжает здоровым, счастливым, оставив клубу 60 лямов. Кайф.
С вырученных денег можно неплохо пощупать по рынку...
А тут 60