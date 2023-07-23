Медведев подтвердил продажу Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Это рекорд для РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Медведев высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Р-Спорт деньги Футбол

Александр Медведев подтвердил продажу Малкома за 60 млн евро.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб.

Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу.

Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма.

Эта сумма является адекватным отражением простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», – заявил председатель правления «Зенита».

Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола среди продаж. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

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105 комментариев

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Кирилл
Говорить, что за Малкома 60 миллионов «адекватная сумма» из-за , что он стал лучшим в РПЛ - чистый популизм )

Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока.
Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
+104
-22
+82
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Поцелуй Оздоева
Профит неплохой. Удачи.
+72
-3
+69
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Nissan 0123
Самая дорогая продажа в истории РПЛ? Заслуженно
+54
-2
+52
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Кирилл
Говорить, что за Малкома 60 миллионов «адекватная сумма» из-за , что он стал лучшим в РПЛ - чистый популизм ) Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока. Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
ну что-то за Гайча они даже десятку не предлагают))
+44
-4
+40
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MustOilHelsinki
Давайте передадим привет тем, кто говорил про трансфер Малкома в Зенит за 40 млн евро, что клуб развели как лохов :)
А Малкому удачи в Саудовской Аравии и огромное спасибо за профессионализм.
+28
-4
+24
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шатанледс 12
Малкому спасибо за всё и удачи !
+22
0
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dreamstep
Зенит грамотно сработал, 60 млн. за Малкома отличная цена. Теперь конечно может появиться интрига в РПЛ, Малколм все таки делал большую разницу.
+18
0
+18
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kilo_gilo
не думал, если честно,когда покупали его за 40 у Барсы,что получится отбить эти бабки,но здесь менеджменту Зенита браво👏
+19
-1
+18
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Никита Самарин
Для Зенита - это мега удачный трансфер, в Европе за такие деньги его бы никто не купил.
+15
0
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Кирилл
Ответ Анатолий Дмитриевич
ну что-то за Гайча они даже десятку не предлагают))
За Головина, который в 2018 году был лучшим российским игроком и был одним из лучших на ЧМ, Монако отдал за 30 миллионов.
+14
-3
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Михаил Савченко
Буду скучать по Малкому. Не верится, что уезжает) Всегда выкладывался, ни единого негативного слуха о поведении, всегда с улыбкой и позитивом творил на поле.

Приехал в Зенит с хрустальными мышцами, спасибо Буровой и ее медицинской команде, что сделали из хрусталя - титан.

Малком уезжает здоровым, счастливым, оставив клубу 60 лямов. Кайф.
+8
-1
+7
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Filipp Gorski
Надеюсь на эти деньги Зенит хорошо усилит состав молодыми перспективными бразильцами
+7
0
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Nissan 0123
Ответ Кирилл
Говорить, что за Малкома 60 миллионов «адекватная сумма» из-за , что он стал лучшим в РПЛ - чистый популизм ) Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока. Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
Арабы тоже не дураки, хоть денег у них и много. За всякую чепуху они бы не стали выкладывать огромные бабки.
+7
-2
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Сергей Пахомов
В принципе 60 лямов это очень и очень неплохо. Даже хорошо!
С вырученных денег можно неплохо пощупать по рынку...
+5
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Dmitriy
потеря топ игрока для всей лиги
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Peter Parker
Повезло, что вовремя появились арабы, как в свое время китайцы, купившие Халка. Но одного везения мало, нужно еще и воспользоваться им, так что тут зенитовские отработали на отлично.
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Alex
Ответ 2vdhrvmmzf
За вычетом зп и бонусов за продление профита в денежном выражении никакого и нет. В спортивном плане помогал конечно побеждать в чемпионате, но думается и без него бы справились. Питерские любители футбола могут поставить хоть тысячу минусов, но если сложить два плюс два это очевидно
Если понимать разницу между операционными затратами и капитальными, то можно было твой опус не писать
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Поцелуй Оздоева
Ответ Кирилл
Говорить, что за Малкома 60 миллионов «адекватная сумма» из-за , что он стал лучшим в РПЛ - чистый популизм ) Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока. Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
Ну так пускай другие клубы РПЛ тоже продают саудитам своих звезд. Или в чем проблема?
+5
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Зелёный гопник
Ответ MustOilHelsinki
Давайте передадим привет тем, кто говорил про трансфер Малкома в Зенит за 40 млн евро, что клуб развели как лохов :) А Малкому удачи в Саудовской Аравии и огромное спасибо за профессионализм.
Там сектанты-завистники такое говорили, а адекватные люди, понимали, что игрок из Барселоны за меньшие деньги не приедет в РПЛ.
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ПавелАвер
это называется попользовались и перепродали с выгодой
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schwein
Ответ Михаил Савченко
Буду скучать по Малкому. Не верится, что уезжает) Всегда выкладывался, ни единого негативного слуха о поведении, всегда с улыбкой и позитивом творил на поле. Приехал в Зенит с хрустальными мышцами, спасибо Буровой и ее медицинской команде, что сделали из хрусталя - титан. Малком уезжает здоровым, счастливым, оставив клубу 60 лямов. Кайф.
Да с нормальными мышцами он приехал. Это была случайность и Юсупов.
+3
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savik-A.M.
Ответ kilo_gilo
не думал, если честно,когда покупали его за 40 у Барсы,что получится отбить эти бабки,но здесь менеджменту Зенита браво👏
спасибо Роналду , он подорвал арабов , что начались ...... мерятся , не считая денег
+3
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Болельщик Биатлона
Ответ Кирилл
Говорить, что за Малкома 60 миллионов «адекватная сумма» из-за , что он стал лучшим в РПЛ - чистый популизм ) Саудиты сейчас пуляют деньгами направо и налево и им не важно какие достижения у игрока. Но Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера.
Саудиты то разбрасываются, но пока самый дорогой трансфер, который саудовские клубы сделал, обошёлся в 55 млн (за Рубена Невеша)

А тут 60
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Ацамаз Багаев
Ответ FNT
Очередной трансферный провал Зенита. Купили за 500 миллионов, зарплата 100 миллионов в год, продали за жалкие 60. Доколе, я спрашиваю, доколе?
ты забыл что его агенту ещё заплатили 100 миллионов евро, его родителям ещё 100 миллионов, его школьным учителям 50 миллионов, ну и так далее.
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schwein
Ответ Spartakus1984
Неликвид.Если бы Арабы не сорвались с ...,выкидывая миллионы то сидел бы Марком в зените дальше Просто повезло
Удивительно. Зениту повезло уже трижды, а Спартаку ни разу. Может все таки дело не в везении?
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