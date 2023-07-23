Александр Медведев подтвердил продажу Малкома за 60 млн евро.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии « » по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб.

Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу.

Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов – фиксированная сумма.

Эта сумма является адекватным отражением простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», – заявил председатель правления «Зенита».

Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола среди продаж. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

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