«Аль-Хилаль» предложил «Челси» 50 млн евро за Лукаку и столько же в год самому форварду. «Синие» давят на Ромелу (La Gazzetta dello Sport)
«Челси» получил от «Аль-Хилаля» предложение о трансфере Ромелу Лукаку.
Как передает La Gazzetta dello Sport, лондонцы начинают терять терпение на фоне срыва перехода форварда в «Интер» и неопределенности с «Ювентусом». Саудовский клуб сообщил, что готов заплатить за бельгийца 50 млн евро, и «синих» это устроило бы.
В связи с этим менеджеры «Челси» оказывают на Лукаку давление, убеждая его поскорее определиться со своим будущим.
Самому футболисту «Аль-Хилаль» готов платить 50 млн евро в год, также предполагается существенный бонус при заключении контракта.
Ранее сообщалось, что Лукаку пытался наладить контакт с «Интером», но миланцы больше не хотят его возвращения.
Сумма трансфера и оклад могут увеличится вдвое.
Саудиты играют в Football Manager только в реальной жизни.
Прикольно когда твоя жепа сидит на подземном нефтяном море)
Один Чемпион Мира.
Другой лузер.
Барселона изначально больше на имени играла, ибо руководству он точно не нужен был.
Но ему и за стату в США нарисуют ЗМ, а голом со штрафного ещё и премию Пушкаша выиграет)