«Челси» получил от «Аль-Хилаля» предложение о трансфере Ромелу Лукаку.

Как передает La Gazzetta dello Sport, лондонцы начинают терять терпение на фоне срыва перехода форварда в « » и неопределенности с « ». Саудовский клуб сообщил, что готов заплатить за бельгийца 50 млн евро, и «синих» это устроило бы.

В связи с этим менеджеры « » оказывают на давление, убеждая его поскорее определиться со своим будущим.

Самому футболисту « » готов платить 50 млн евро в год, также предполагается существенный бонус при заключении контракта.

Ранее сообщалось, что Лукаку пытался наладить контакт с « », но миланцы больше не хотят его возвращения.