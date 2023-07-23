«Аль-Хилаль» предложил «Челси» 50 млн евро за Лукаку и столько же в год самому форварду. «Синие» давят на Ромелу (La Gazzetta dello Sport)

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Челси» получил от «Аль-Хилаля» предложение о трансфере Ромелу Лукаку.

Как передает La Gazzetta dello Sport, лондонцы начинают терять терпение на фоне срыва перехода форварда в «Интер» и неопределенности с «Ювентусом». Саудовский клуб сообщил, что готов заплатить за бельгийца 50 млн евро, и «синих» это устроило бы.

В связи с этим менеджеры «Челси» оказывают на Лукаку давление, убеждая его поскорее определиться со своим будущим.

Самому футболисту «Аль-Хилаль» готов платить 50 млн евро в год, также предполагается существенный бонус при заключении контракта.

Ранее сообщалось, что Лукаку пытался наладить контакт с «Интером», но миланцы больше не хотят его возвращения.

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49 комментариев

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rigobersong
роналду походу пора уже лигу послабее искать:)🤣🤣🤣
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Arman FCSM
Лукаку после перехода в СА: "Чуи, мы дома"
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Манковский
«Аль-Хилаль» предложил «Челси» 1 млн за каждый сантиметр и столько же игроку в год.

Сумма трансфера и оклад могут увеличится вдвое.
+32
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Константин Ловков
Ответ charly_54
Для Челси шикарный вариант
Для Лукаку тоже
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charly_54
Для Челси шикарный вариант
+13
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Dark.Babysitter
Кароч я понял.
Саудиты играют в Football Manager только в реальной жизни.
Прикольно когда твоя жепа сидит на подземном нефтяном море)
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Николай Иванов
50 за сезон Лукаке от пздц
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EminenceGrise
Дзюба обратился к руководству Аль-Хилаля с предложением купить его вместо Лукаки.
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Veles3101
А все таки арабы молодцы интерес к лиге растет. Хочется следить чисто ради того момента когда какой-нибудь Бензема или Фирмино уделают Роналду в гонке бомбардиров и Рони начнет психовать и рассказывать местному Фаруху ибн Моргану что у Аль-Хиляля инфраструктура лучше и Аль-Насром рулят неправильные шейхи
+4
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Покерный Футбол
Ответ Dark.Babysitter
Кароч я понял. Саудиты играют в Football Manager только в реальной жизни. Прикольно когда твоя жепа сидит на подземном нефтяном море)
Не то слово) Для сравнения, Россия получает за продажу нефти и газа 155-160 млрд в год, а Саудовская Аравия около 350 и это учитывая что добыча нефти в 20 раз дешевле чем у нас. К слову ОАЭ получают примерно столько же,при этом в разы меньше,только тратят более рационально,вкладывая в науку,медицину и образование,а не в популизм. Короче как ПСЖ и Сити)))
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rookie84
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Он же не Месси что бы послабее лигу искать .
;D шикарная ирония Дружище
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Men77
Саудиты уже не заморачиваются в цифрах. Всем по полтиннику и погнали)
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Егор Егор
Ответ Торт Спартак
Никого не смущает, что эти ребята за Лукаку дают 50, а за великолепного Малкома 60?)
Ну так и про 60 млн слышно только от Медведева
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Павел Локтионов
Ответ Манковский
«Аль-Хилаль» предложил «Челси» 1 млн за каждый сантиметр и столько же игроку в год. Сумма трансфера и оклад могут увеличится вдвое.
Поэтому «Аль-Хилал» настаивает на сделке на морозе или в холодной воде, так и в десятку уложиться смогут
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super_friend
Лукаку потерялся в мировом футболе, к сожалению. Нужно уходить к саудитам. Всем сторонам будет лучше.
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Фанат спорта01
Ответ Dark.Babysitter
Кароч я понял. Саудиты играют в Football Manager только в реальной жизни. Прикольно когда твоя жепа сидит на подземном нефтяном море)
в football manager никто таких денег тебе не даёт.
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5ur3th1n6
Ответ Константин Эсперов
Челси так сильно хочет от него избавится ,что готов продать даже за 50 млн , лишь бы не видеть и не слышать его.
Так-то Челси требовали всего 40 млн от Интера и Ювентуса. 50 млн от СА - лучшее предложение этого ТО за Лакаку.
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Трент Резнор
Остановитесь, ему нужно в Ювентус. По ночам он будет звонить в Интер и рыдать.
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Роналдо легенда , хочет продолжать дарить людям великие противостояния . Жаль у Месси нет такого качества 😢было бы интересно увидеть лучших в одной лиге , но увы..
Какое ещё великое противостояния, его кроме как в СА никуда не приглашали)
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Михо
Ответ Манковский
«Аль-Хилаль» предложил «Челси» 1 млн за каждый сантиметр и столько же игроку в год. Сумма трансфера и оклад могут увеличится вдвое.
Это если Кардашьян придет на медосмотр😃
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Best game on Earth
Ответ EminenceGrise
Дзюба обратился к руководству Аль-Хилаля с предложением купить его вместо Лукаки.
- Суррогат нам не нужен, - ответили там.
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igorrado@yandex.ru
Ромелу, пришла пора целовать бэйдж арабского клуба)
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Геннадий Тимченко
Синие давят на Ромелу - в российском понимании эта фраза: шедевр👏👏👏
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Domian
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Роналдо легенда , хочет продолжать дарить людям великие противостояния . Жаль у Месси нет такого качества 😢было бы интересно увидеть лучших в одной лиге , но увы..
На ЧМ мы видели это противосстояние.
Один Чемпион Мира.
Другой лузер.
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Ola BP
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Какое ещё великое противостояния, его кроме как в СА никуда не приглашали)
Дак Лео кроме МЛС и пустыни никуда и не приглашали)
Барселона изначально больше на имени играла, ибо руководству он точно не нужен был.
Но ему и за стату в США нарисуют ЗМ, а голом со штрафного ещё и премию Пушкаша выиграет)
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