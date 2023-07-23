Ради Лукаку «Юве» готов продать Влаховича, Кьезу, Кина и Милика. Контракт на 3 года согласован

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку Аркадиуш Милик Мойзе Кин Душан Влахович Федерико Кьеза Кристиано Джунтоли Футбол

«Ювентус» продолжает работу над трансфером Ромелу Лукаку из «Челси».

Никаких проблем в ходе переговоров нет, Лукаку был главной целью «Ювентуса». С игроком уже договорились о контракте сроком на три года с зарплатой девять миллионов евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.

Когда появилась возможность подписать Ромелу, Массимилиано Аллегри и новый спортивный директор «Юве» Кристиано Джунтоли сразу же решили, что это отличный вариант. Сейчас «Ювентус» ищет альтернативный способ организации трансфера – такой, при котором не требовалось бы сначала продать Душана Влаховича. Видеть бельгийца в команде хотят к возвращению из США, которое запланировано на 3 августа.

С окружением Лукаку регулярно контактируют представители клубов из Саудовской Аравии. Как минимум две команды оттуда готовы дать Ромелу очень щедрый контракт, а также удовлетворить запросы «Челси», перебивая любое предложение «Ювентуса». Однако Лукаку не намерен соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию, он хочет играть в Европе. Ромелу верит, что сможет перейти в «Ювентус».

Отмечается, что никаких сложностей с организацией трансфера нет. И «Ювентус», и Лукаку знали, что на подготовку к сделке потребуется время.

В случае подходящих предложений «Юве» готов расстаться не только с Влаховичем, но и с Мойзе Кином, Федерико Кьезой и даже Аркадиушем Миликом, которого выкупил у «Марселя» за 6,3+1,1 млн евро этим летом. Ради подписания Лукаку клуб готов на все – даже на продажу нескольких из перечисленных игроков атаки.

Статистику 30-летнего нападающего, который ранее выступал за «Интер», можно изучить здесь.

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66 комментариев

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Илья Ворошилов
С нетерпением буду ждать матч с Интером)
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Roman Boroveev
Ну он сдал же сильно. Молодого бы какого взяли.
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St.7
А если он не заиграет,то это будет провал руководства😁
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Рыжая
Ответ Илья Ворошилов
С нетерпением буду ждать матч с Интером)
теперь будут расисты со стороны Интера🤣
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Juve164
Ответ St.7
А если он не заиграет,то это будет провал руководства😁
А он и не заиграет. Никаких идей у Макса нет, с чего он должен заиграть? Рядом с Лукаку пришёлся бы Дибала ко двору, но похоже будет кто-то из полузащитников или Кьеза..
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che kaif
Это как ради Фольсвагена продать Ауди. Фиат и Ладу в придачу
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Акира_1
Кривоногость Лукаку и тренерская беспомощность Алегри. Да это любовь 😍
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Газонокосильщик Хави
Ответ Илья Ворошилов
С нетерпением буду ждать матч с Интером)
Там будет веселуха) вопрос не в том, что игрок Интера перешёл в Ювентус. А будет вопрос касательно всех его слов о любви, семье и обожанию к Интеру
+8
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Гамаль Хайдаров
Юве собирает команду из трехногих футболистов, сначала Кисье, теперь Лакака
+6
0
+6
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Eziiko
И нафига нам этот мазила с тремя ногами?У нас и так в атаке с Максом ,практически момент за матч.
+4
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juveforzajuve
надо всех продать, чтобы Лукаку купить
+3
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ПравдоРуб
Ювентус все больше деградирует((( Когда же уже выгонят Аллегри
+2
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David Aprasidze
Ответ ArdaTuran
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Пирло ушел из-за Аллегри, который предпочитал ему других игроков, а если ставил - то не на родную позицию
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Sanan1908
Ответ Илья Ворошилов
С нетерпением буду ждать матч с Интером)
Одааа! Ради этого момента стоит полететь в Милан и смотреть Дерби)
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Профессор из Кобхэма
Челси этим летом чертовски везет с покупателями. Там еще Сарри хочет Одои взять.

Взамен нужно подписать Кайседо и Кудуса и можно начинать сезон)
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Darren&K
Ответ Гамаль Хайдаров
Юве собирает команду из трехногих футболистов, сначала Кисье, теперь Лакака
Откуда ты знаешь про третью ногу Кессье? Измерял😂 Об этом нигде не писали и не говорили. Насмотрелся порно. Там отбирают спецом таких. В обычной жизни далеко не у каждого третья нога, лишь у избранных
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ St.7
А если он не заиграет,то это будет провал руководства😁
Не знаю что они там курят, что за него опу рвут
P.s. Видать урок в Челси им ничего не говорит, да и в аренде в Интере он не тот уровень показывал
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0:4 на спотифай камп ноу
Зачем им Лакака
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Maggio 13
Юве не нападающих надо менять, а тренера. Лукаку не сильнее Влаховича. А Кьезу продавать вообще выстрел себе в ногу. Распасовщиков грамотных нет и игру блеклую ставит тренер. Макса надо убирать. Фанат Интера
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TwoWeekStubble
Кто их купит ради Лукаку. Вот в чём вопрос. Или всех на Восток оптом?
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Александр Медведев
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wtf? 🤦‍♂️
готовы на всё ради Лукаку, серьёзно? 😵‍💫
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
🤦‍♂️
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Заяцволк
Наполи заслал своего спортдиректора в наш Ювентус, чтобы окончательно развалить клуб, бгг. А помните, как наши бьянконерцы радовались его прибытию, говорили "Наконец-то топ-руководитель, поднимет команду вверх" ))
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d.xoxlov
Ответ Эдуард Храпач
Лукаку посадит на лавку даже Влахо. а вот мэс Миликом может быть интереснач пара напов
В построениях Аллегри конечно. Другой вопрос – результат на выходе всего этого несмотрибельного действа.
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Derek Apple
Ну прям на все?)
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