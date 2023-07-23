Ради Лукаку «Юве» готов продать Влаховича, Кьезу, Кина и Милика. Контракт на 3 года согласован

«Ювентус» продолжает работу над трансфером Ромелу Лукаку из «Челси».

Никаких проблем в ходе переговоров нет, Лукаку был главной целью «Ювентуса». С игроком уже договорились о контракте сроком на три года с зарплатой девять миллионов евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.

Когда появилась возможность подписать Ромелу, и новый спортивный директор «Юве» сразу же решили, что это отличный вариант. Сейчас «Ювентус» ищет альтернативный способ организации трансфера – такой, при котором не требовалось бы сначала продать . Видеть бельгийца в команде хотят к возвращению из США, которое запланировано на 3 августа.

С окружением Лукаку регулярно контактируют представители клубов из Саудовской Аравии. Как минимум две команды оттуда готовы дать Ромелу очень щедрый контракт, а также удовлетворить запросы «Челси», перебивая любое предложение «Ювентуса». Однако Лукаку не намерен соглашаться на переезд в Саудовскую Аравию, он хочет играть в Европе. верит, что сможет перейти в «Ювентус».

Отмечается, что никаких сложностей с организацией трансфера нет. И «Ювентус», и Лукаку знали, что на подготовку к сделке потребуется время.

В случае подходящих предложений «Юве» готов расстаться не только с Влаховичем, но и с Мойзе Кином, и даже Аркадиушем Миликом, которого выкупил у «Марселя» за 6,3+1,1 млн евро этим летом. Ради подписания Лукаку клуб готов на все – даже на продажу нескольких из перечисленных игроков атаки.

Статистику 30-летнего нападающего, который ранее выступал за «Интер», можно изучить здесь.

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