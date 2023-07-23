ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро

ЦСКА заинтересован в переходе Алексея Сутормина из «Зенита».

Как пишет «РБ Спорт», клубы ведут диалог по поводу возможного перехода 29-летнего футболиста. Сторона игрока не скрывает желание сменить клуб ради увеличения количества игровых минут.

настроен на аренду с правом выкупа. «Зенит» в ходе переговоров объявил сумму, которую хочет получить за Сутормина, – 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне сыграл 813 минут в 20 матчах « » во всех турнирах. В этом – сыграл 1 минуту в матче за Olimpbet Суперкубок России с ЦСКА.

Статистику футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.