ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро
ЦСКА заинтересован в переходе Алексея Сутормина из «Зенита».
Как пишет «РБ Спорт», клубы ведут диалог по поводу возможного перехода 29-летнего футболиста. Сторона игрока не скрывает желание сменить клуб ради увеличения количества игровых минут.
ЦСКА настроен на аренду с правом выкупа. «Зенит» в ходе переговоров объявил сумму, которую хочет получить за Сутормина, – 5,5 млн евро.
В прошлом сезоне Алексей сыграл 813 минут в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах. В этом – сыграл 1 минуту в матче за Olimpbet Суперкубок России с ЦСКА.
Статистику футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.
8125 Сутормина за Сутормина? Они с ума сошли что ли?
Кто то писал 👆🏼
Если и можно о каких то там претензиях говорить, то самому Марио.(и то кто из вас врет, ЦСКА или Марио непонятно ).
Зенит к этим разборкам никакого отношения не имеет.
Между Зенитом и ЦСКА никакого джентельменского соглашения сейчас нет.
Можете тоже бывших игроков Зенита Забирать.
Дзюбу, Халка,Витселя,Азмуна - кого хотите. Это не будет означать, что ЦСКА кинул Зенит. Как и Зенит не кидал ЦСКА
буду говорить что у зени лучший менеджмент в России
Пока у зенита сохраняется финансирование в 10 раз выше остальных и админресурс, то обыграть их не выйдет.
Леха ТОП за 10 можно и подумать!
Сейчас не те времена. Читал слухи, так нам бы пригодились и Макарчук, и Терехов (хотя зачем нужно было расставаться с Щенниковым), и Антон Миранчук, и Сутормин, и даже наверное Тимур Сулейманов. Таков уровень нынешнего ЦСКА, увы. А Федотов умеет выжимать из игроков больше заявленного.