ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

ЦСКА заинтересован в переходе Алексея Сутормина из «Зенита».

Как пишет «РБ Спорт», клубы ведут диалог по поводу возможного перехода 29-летнего футболиста. Сторона игрока не скрывает желание сменить клуб ради увеличения количества игровых минут.

ЦСКА настроен на аренду с правом выкупа. «Зенит» в ходе переговоров объявил сумму, которую хочет получить за Сутормина, – 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне Алексей сыграл 813 минут в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах. В этом – сыграл 1 минуту в матче за Olimpbet Суперкубок России с ЦСКА.

Статистику футболиста, который может сыграть справа в атаке и обороне, можно найти здесь.

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69 комментариев

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шлите куда подальше с 5.5млн...49тыс, так как Лёха не молодеет...
+86
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+67
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cektor
5 млн долларов это 406250000 руб! Или 8125 Сутормина!
8125 Сутормина за Сутормина? Они с ума сошли что ли?

Кто то писал 👆🏼
+39
-4
+35
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Дмитрий Иванов
Что же он так уперся с этим Суторминым? Неужели других игроков на рынке нету
+19
-2
+17
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Николай Иванов
Ответ ЧакЧак
я бы на месте армейцев после кидка с бразилом не имел бы дел с питерцами ....чувство достоинства должно же быть !
Зенит то здесь причем? Зенит взял игрока, который играл за Интер и стал свободным агентом.

Если и можно о каких то там претензиях говорить, то самому Марио.(и то кто из вас врет, ЦСКА или Марио непонятно ).

Зенит к этим разборкам никакого отношения не имеет.

Между Зенитом и ЦСКА никакого джентельменского соглашения сейчас нет.

Можете тоже бывших игроков Зенита Забирать.
Дзюбу, Халка,Витселя,Азмуна - кого хотите. Это не будет означать, что ЦСКА кинул Зенит. Как и Зенит не кидал ЦСКА
+16
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+14
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cektor
Не 50 тыс рублей конечно …
+18
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+13
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juneed
Лучше своей молодежи дать шанс, в безеврокубковую эру не так важно стать 2-м или 5-м.
+17
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Гамарджоба Генацвале
Ответ </c/>
шлите куда подальше с 5.5млн...49тыс, так как Лёха не молодеет...
Ну вы тоже загнули с 49 тыс. 49499р. более адекватно, он целую минуту сыграл все таки.
+13
-5
+8
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Alex Metallov
Ответ juneed
Лучше своей молодежи дать шанс, в безеврокубковую эру не так важно стать 2-м или 5-м.
На данный момент в ЦСКА такая молодежь, что есть шанс стать 15-ым
+7
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atomio
5.5 лямов евро по нынешнему курсу это 550 млн ₽. То есть его ценник вырос в 11000 раз с момента покупки за 50к рубасов. Вот это понимаю - бизнес по питерски 🤡😅
+8
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Игорь Новиков
В аренду прямому конкуренту? Смешные люди в ЦСКА)
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OneLad
это рекорд, по мировому росту цены на игрока?
+5
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Shuller18
Ответ juneed
Лучше своей молодежи дать шанс, в безеврокубковую эру не так важно стать 2-м или 5-м.
Между вторым и пятым местом огромная разница: деньги, медали. И на первое мы совсем уже не должны рассчитывать?
+8
-4
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Злодей Спб
Маловато. Все же ЦСКА для усиления хочет пятикратного чемпиона России приобрести. До 7 млн пусть увеличат предложение.
+5
-1
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ЧакЧак
я бы на месте армейцев после кидка с бразилом не имел бы дел с питерцами ....чувство достоинства должно же быть !
+16
-12
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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если они впарят его коням за пять
буду говорить что у зени лучший менеджмент в России
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Кирилл Матвеев
Отдать Медину за 6, чтобы взять Сутормина за 5.5? Вот это переиграли всех
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juneed
Ответ Shuller18
Между вторым и пятым местом огромная разница: деньги, медали. И на первое мы совсем уже не должны рассчитывать?
Не такие там и деньги, разница в 1 Сутормин.
Пока у зенита сохраняется финансирование в 10 раз выше остальных и админресурс, то обыграть их не выйдет.
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За наш футбол!
5,5🍋 ??? За такую муку не отдавать!
Леха ТОП за 10 можно и подумать!
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Filipp Gorski
Да обменяйте просто на Караскаля и все
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Гойда
я думаю цена для выкупа в районе 80 тысяч рублей будет справедливой
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Shuller18
5,5 это явный перебор за тридцатилетнего паспортиста-лавочника. Но Леха бы ЦСКА пригодился для глубины состава: и Гайича бы разгрузил, да и всяко лучше Мухина как правый инсайд.
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Shuller18
Ответ Алексей Ильин
Комментарий удален модератором
В нынешнем ЦСКА ой как пригодится. Обойму видел? Нравится, когда Рядно и Ермаков выходят спасать ситуацию?
Сейчас не те времена. Читал слухи, так нам бы пригодились и Макарчук, и Терехов (хотя зачем нужно было расставаться с Щенниковым), и Антон Миранчук, и Сутормин, и даже наверное Тимур Сулейманов. Таков уровень нынешнего ЦСКА, увы. А Федотов умеет выжимать из игроков больше заявленного.
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Bazilic
Ответ Shuller18
Между вторым и пятым местом огромная разница: деньги, медали. И на первое мы совсем уже не должны рассчитывать?
Деньги? Кому в РПЛ на них не все равно?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ juneed
А как же учесть инфляцию?))
Это с учётом инфляции уже)
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juneed
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну вы тоже загнули с 49 тыс. 49499р. более адекватно, он целую минуту сыграл все таки.
А как же учесть инфляцию?))
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