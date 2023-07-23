«Спартак» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Спартак» примет «Оренбург» в 1-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
сверхатакующий состав и Мединой слева на бровке...стартовый состав выбрал бы такой:
Селихов - Медина(слева), Литвинов, Дуарте, Хлусевич - Зобнин, Мозес, Промес, Зиньковский, Мартинс - Бальде.
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