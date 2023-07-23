«Спартак» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Спартак» примет «Оренбург» в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ