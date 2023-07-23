«Спартак» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург онлайны Футбол

«Спартак» примет «Оренбург» в 1-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Спартак – Оренбург
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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11 комментариев

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Arman FCSM
Победы "Спартаку"!
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Вперёд Спартак!!! Надеюсь, сегодня увидеть
сверхатакующий состав и Мединой слева на бровке...стартовый состав выбрал бы такой:

Селихов - Медина(слева), Литвинов, Дуарте, Хлусевич - Зобнин, Мозес, Промес, Зиньковский, Мартинс - Бальде.
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Groznyi2024
Вся страна за Оренбург
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Ответ Катя_СПб
А как же столь возносимые воспитанники Спартака?
много молодёжи раздали, а из текущего состава ни один не вытеснит эту основу....
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Ответ Катя_СПб
А я думала, читая кб болельщиков, что это только у Зенита нет воспитанников в основе. А оно вона как получается.
Литвинов в старте, прошлый сезон много играл Денисов, Максименуко выходил, других молодых было достаточно, сейчас считаю неоправданным наигрывания молодёжи, нужно качественно стартовать, а молодых можно на кубок...
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Three Days Grace
Ответ </c/>
Вперёд Спартак!!! Надеюсь, сегодня увидеть сверхатакующий состав и Мединой слева на бровке...стартовый состав выбрал бы такой: Селихов - Медина(слева), Литвинов, Дуарте, Хлусевич - Зобнин, Мозес, Промес, Зиньковский, Мартинс - Бальде.
а я думаю будет так: Селиков - Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Денисов - Мартинс, Зобнин, Мозес - Промес, Мелешин, Зиньковский
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Three Days Grace
Ответ Three Days Grace
а я думаю будет так: Селиков - Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Денисов - Мартинс, Зобнин, Мозес - Промес, Мелешин, Зиньковский
может, вместо Зины Тео выйдет в старте. Медины-то точно не будет в основе, тем более на позиции фулбека
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Эдуард Шаталов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ костянчик1918
Оренбургу удачи против зла российского футбола 🐷🐷🤢
зло играло вчера
ты что-то напутал 🌚
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