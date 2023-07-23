«Зенит» купил защитника Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».

Сине-бело-голубые объявили, что достигли соглашения с « » о переходе центрального защитника сборной Сербии. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

Фото: fc-zenit.ru

Напомним, к покупке Эраковича был близок «Спартак». «Црвена Звезда» отменила сделку с московским клубом, так как «Зенит» воспользовался правом приоритетного выкупа, которое получил некоторое время назад.

Сообщалось, что оба клуба предлагали 7 млн евро и 10% от перепродажи за игрока, которому давали зарплату в размере 1,5 млн в год. Отмечалось, что ключевым моментом в переговорах стало согласие «Зенита» оставить Эраковича в аренде в «Црвене Звезде», но сегодня клубы не сообщили о подобных договоренностях.

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.