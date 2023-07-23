«Зенит» купил Эраковича – аренды в «Црвену Звезду» не будет. Контракт – по схеме «4+1»
«Зенит» купил защитника Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».
Сине-бело-голубые объявили, что достигли соглашения с «Црвеной Звездой» о переходе центрального защитника сборной Сербии. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».
Фото: fc-zenit.ru
Напомним, к покупке Эраковича был близок «Спартак». «Црвена Звезда» отменила сделку с московским клубом, так как «Зенит» воспользовался правом приоритетного выкупа, которое получил некоторое время назад.
Сообщалось, что оба клуба предлагали 7 млн евро и 10% от перепродажи за игрока, которому давали зарплату в размере 1,5 млн в год. Отмечалось, что ключевым моментом в переговорах стало согласие «Зенита» оставить Эраковича в аренде в «Црвене Звезде», но сегодня клубы не сообщили о подобных договоренностях.
Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
Хашиг сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».
Что еще расскажешь?
кстати, с трансфером Эраковича тут есть принципиальное различие. у Зенита еще приоритетное право было)
Во вторых, какое ваше дело вообще?
P.S. Ахахаха! :)