«Зенит» купил Эраковича – аренды в «Црвену Звезду» не будет. Контракт – по схеме «4+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда трансферы Страхиня Эракович Футбол

«Зенит» купил защитника Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды».

Сине-бело-голубые объявили, что достигли соглашения с «Црвеной Звездой» о переходе центрального защитника сборной Сербии. Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».

Фото: fc-zenit.ru

Напомним, к покупке Эраковича был близок «Спартак». «Црвена Звезда» отменила сделку с московским клубом, так как «Зенит» воспользовался правом приоритетного выкупа, которое получил некоторое время назад.

Сообщалось, что оба клуба предлагали 7 млн евро и 10% от перепродажи за игрока, которому давали зарплату в размере 1,5 млн в год. Отмечалось, что ключевым моментом в переговорах стало согласие «Зенита» оставить Эраковича в аренде в «Црвене Звезде», но сегодня клубы не сообщили о подобных договоренностях.

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

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129 комментариев

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Зелёный гопник
Ответ Дядя ТУРА
надо Спартаку заинтересоваться каким-то очень слабым игроком, чтоб Зенит себе его тут же переманил. глядишь и чемпионат поровнее станет
В Зените работают профессионалы в селекционном отделе, что не скажешь про Спартак
+148
-48
+100
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Jovana Jovičić
Ответ Дядя ТУРА
надо Спартаку заинтересоваться каким-то очень слабым игроком, чтоб Зенит себе его тут же переманил. глядишь и чемпионат поровнее станет
Куда уж слабее Хендрикса и Кофрие?
+115
-19
+96
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Игорь Новиков
Ответ wonderwall
Повторит судьбу Луковича . Приятного просмотра
А может Шкртела.
+65
-13
+52
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Alex_Prinz
Схема отработана. Краснодар ведёт игрока уже год, договаривается. В последний момент включается Спартак и перебивает сумму, но кажется, как с Жиго в этот раз не получилось ) нашлась ещё бОльшая рыба )
+52
-25
+27
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Болельщик Биатлона
Ответ Его Величество Златан
а была новость, что црвена продаёт именно в зенит т к он останется там в аренде. Кто то п****т в этой ситуации
вброс, чтобы спартаковцы уцепились за это и продолжили нытьё, что Зенит покупает Эраковича лишь бы спартаку великому нагадить, а не потому что центр обороны у Зенита действительно требует усиления
+29
-7
+22
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евГений
Ответ Alex_Prinz
Схема отработана. Краснодар ведёт игрока уже год, договаривается. В последний момент включается Спартак и перебивает сумму, но кажется, как с Жиго в этот раз не получилось ) нашлась ещё бОльшая рыба )
Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян Ханни позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моём приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня всё было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.

Хашиг сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».

Что еще расскажешь?
+31
-16
+15
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CriminalJoint62
Страхинули Спартак 😔
+36
-23
+13
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ясон чистяков
Ну чтож, хотели Страхиню купили, заиграет ли, ещё вопрос жалко что скандал КБ придумали, а так вроде неплохой игрок, отвечаю всем кто говорит что Зенит угнал у Спартака игрока, нет, гугл в помощь, Зенит его давно ведёт, ох и заминусуют меня, ну чтож поделать😔
+30
-17
+13
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fil_spb
Ответ Дядя ТУРА
так Спартак же его хотел взять)) получается такие же профессионалы
Спартак пытался подглядеть в тетрадь успешному соседу, в надежде списать. Не получилось. В итоге Спартаку сказали адьос, что в переводе на русский - катись колбаской.
+18
-6
+12
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Болельщик Биатлона
Ответ </c/>
Ренан уходит?
Сколько беспомощной надежды всего в 11 буквах и одном знаке вопроса
+10
-1
+9
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bellyashe
Ответ евГений
Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян Ханни позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моём приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня всё было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол. Хашиг сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак». Что еще расскажешь?
и что тут не совпадает с его словами? Краснодар вел, Спартак перебил предложение и заинтересовал игрока сильнее)
кстати, с трансфером Эраковича тут есть принципиальное различие. у Зенита еще приоритетное право было)
+13
-5
+8
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Oleg Olegov
Ответ xyg2rdwzx4
Да чего уж там, страхнули)
Эраком?)
+11
-4
+7
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Его Величество Златан
а была новость, что црвена продаёт именно в зенит т к он останется там в аренде. Кто то п****т в этой ситуации
+11
-4
+7
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MustOilHelsinki
У нас Родригао травмирован, поэтому Эракович нужен сейчас, правильно сделали, что не отдали его в аренду
+8
-1
+7
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ZarvuR2020
Псс, спартачи. В Европе есть цз, на которых у Зенита нет приоритетного права выкупа
+13
-7
+6
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ZarvuR2020
Ответ Зубы Дзюбы
Не мало зениту защитников то?
Во первых нет.
Во вторых, какое ваше дело вообще?
+8
-2
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ Дядя ТУРА
так Спартак же его хотел взять)) получается такие же профессионалы
Зенит его года 2 вел
+6
0
+6
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cektor
Топ трансфер !
+10
-4
+6
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Злодей Спб
Ответ ZarvuR2020
Псс, спартачи. В Европе есть цз, на которых у Зенита нет приоритетного права выкупа
Но они к нам не поедут.

P.S. Ахахаха! :)
+9
-3
+6
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Дядя ТУРА
надо Спартаку заинтересоваться каким-то очень слабым игроком, чтоб Зенит себе его тут же переманил. глядишь и чемпионат поровнее станет
+50
-44
+6
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Болельщик Биатлона
Ответ wasbornin1987
Там срезали фернандеса, тут эраковича. Вполне откровенно, не стесняясь. И как в насмешку семак заливает про то, что "деньги не будут главной движущей силой"
Так предложения Спартака и Зенита, что по сумме трансфера, что по зарплате, были идентичны, лол
+6
0
+6
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Nogoi89
Кто там про аренду рассказывал? Оказывается нужен Зениту Эракович, по-этому купили. Вот, это поворот!
+6
-2
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xyg2rdwzx4
Ответ CriminalJoint62
Страхинули Спартак 😔
Да чего уж там, страхнули)
+18
-14
+4
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Артём Шевченко
Страхиня Ерохович
+4
-1
+3
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Сергей Жарковский
Удачное приобретение!
+3
0
+3
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