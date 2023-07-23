Малком за 60 млн евро – самая дорогая покупка саудовцев. Невеш и Милинкович-Савич – в топ-3

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Трансфер Малкома станет рекордным для Саудовской Аравии.

«Зенит» продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро – это крупнейшая сумма в истории ближневосточной лиги.

До завершения всех процедур, связанных с этим переходом, самым дорогим игроком будет оставаться Рубен Невеш, приобретенный «Аль-Хилалем» за 55 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, за ним следует Сергей Милинкович-Савич – 40 млн евро (из «Лацио» в «Аль-Хилаль»).

Также Малком становится самым дорогим исходящим трансфером в истории Мир РПЛ.

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75 комментариев

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trick00
Гордость России!
+150
-1
+149
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Доктор Верховцев
Как говорил Матроскин: «Теперь мы вдвое больше сена для нашей Мурки запасём!»
+70
-3
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Кирилл Захаров
Удачи Малкому ! Но жаль , терять такого игрока
+33
-2
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MUthebest
Ответ Милан 757
Савич конечно шокировал своим переходом, а мог бы в Европейский топ - клуб перейти, но выбрал деньги ...
легко отказаться от 20млн. евро в год за другого человека.
+18
0
+18
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Vladimir Zinkov
Ответ OldRedWhite
Россияне всегда первые !
Питерские и московские бабушки ликуют!!!
+16
-2
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savik-A.M.
Ответ schwein
Борщи уже все объяснили, просто повезло, Саудовцы деньгами сорят.
А что тут не так ?
+22
-8
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Kirival Monstro
За банальщиной вроде "просто повезло" стоит колоссальная работа менеджмента. Но кому интересно об этом задумываться..
+19
-5
+14
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cektor
Самый дорогой русский !!
+15
-1
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OldRedWhite
Ответ trick00
Гордость России!
Россияне всегда первые !
+18
-7
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PsichoEscape
Ответ Kirival Monstro
За банальщиной вроде "просто повезло" стоит колоссальная работа менеджмента. Но кому интересно об этом задумываться..
«Просто повезло» от создателей «Крал, Тиль и прочие Педро Роши» и «Они увели Эраковича»
+14
-3
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Игорь Климов
Малком там быстро освоится, и будет одним из лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии.
+6
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Милан 757
Савич конечно шокировал своим переходом, а мог бы в Европейский топ - клуб перейти, но выбрал деньги ...
зачем ?
лучшие годы позади , а кушать всегда хочется
+5
-1
+4
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Альберт Акчурин
Так и ведётся бизнес, но в столице будут ходить слухи что продали его за 10 и мешок специй
+4
0
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Доктор Верховцев
Ответ Денис Корельский
Узнать бы сколько Зенит на самом деле за него отдал когда подписывал)
100500 миллиардов. И годовую пенсию московских бабушек.
+6
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riverman1980
Ответ savik-A.M.
А что тут не так ?
Ну так продайте саудитам Промеса за полтинник, если это так просто )
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Тимур Жуков
Молодцы, Зенит! Мои поздравления! Болельщик Краснодара
+3
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Не придумал...
Горжусь!
+3
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Ola BP
Ответ Ёшимин Бональдо
Вендел случаем не в сторону Саудовской Аравии полетел, вместо возвращения в команду?
Для Зенита будет намного лучше. Гарантированно получат свои деньги за трансфер.
+3
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Maxximus
Ответ Иван Иванов
Прикалываешься? На данный момент чемпионат Саудовской Аравии намного сильнее РПЛ будет, я думаю.
Довольно спорное утверждение
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Иван Иванов
Херрасе, походу саудовцы реально серьёзно настроились усилить свой чемпионат раз покупают таких футболистов, как Малком. 🤔
Теперь бы ЦСКА сбагрить Чалова в Аравию за 50 лямов. 😅
+2
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sancho81
Зенит, конечно, не только деньгами сорить умеет, но и впаривать тоже не промах)
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No Name
Аль-Хиляль топ команду собрали
+1
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Ola BP
Ответ Vladimir Zinkov
Питерские и московские бабушки ликуют!!!
Шо, ливневки в Москве наконец-то сделают?
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Кирилл
Ответ schwein
Борщи уже все объяснили, просто повезло, Саудовцы деньгами сорят.
Смотрите, по данным того же трансфермаркта на данный момент клубы из Саудовской Аравии с учетом трансфера Малкома потратили уже больше, чем все клубы Ла Лиги за это ТО.
И это не учтено, что, например, Бензема и Канте уехали туда свободными агентами.

А еще впереди половина ТО.
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Фантом
Ответ Ёшимин Бональдо
Вендел случаем не в сторону Саудовской Аравии полетел, вместо возвращения в команду?
Ну, пожалуй, в сложившейся ситуации это будет лучше всего. С такими закидонами его придется продавать, и надо просто сделать это за максимально большие деньги.
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