Трансфер Малкома станет рекордным для Саудовской Аравии.

« » продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро – это крупнейшая сумма в истории ближневосточной лиги.

До завершения всех процедур, связанных с этим переходом, самым дорогим игроком будет оставаться , приобретенный « » за 55 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, за ним следует – 40 млн евро (из «Лацио» в «Аль-Хилаль»).

Также Малком становится самым дорогим исходящим трансфером в истории Мир .