Малком за 60 млн евро – самая дорогая покупка саудовцев. Невеш и Милинкович-Савич – в топ-3
Трансфер Малкома станет рекордным для Саудовской Аравии.
«Зенит» продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро – это крупнейшая сумма в истории ближневосточной лиги.
До завершения всех процедур, связанных с этим переходом, самым дорогим игроком будет оставаться Рубен Невеш, приобретенный «Аль-Хилалем» за 55 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, за ним следует Сергей Милинкович-Савич – 40 млн евро (из «Лацио» в «Аль-Хилаль»).
Также Малком становится самым дорогим исходящим трансфером в истории Мир РПЛ.
лучшие годы позади , а кушать всегда хочется
Теперь бы ЦСКА сбагрить Чалова в Аравию за 50 лямов. 😅
И это не учтено, что, например, Бензема и Канте уехали туда свободными агентами.
А еще впереди половина ТО.