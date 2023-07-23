Агент Вендела пока не знает, когда игрок прилетит в Россию: «Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался»

Агент Вендела высказался о ситуации вокруг возвращения игрока в «Зенит».

Ранее стало известно, что полузащитник без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию, и его агент прибыл в Санкт-Петербург один.

– Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.

– Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?

– Да.

– Когда?

– Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и « » нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался, – сказал агент игрока Тьяго Рибейро.

21 июля гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба. Также он говорил об этом 12 июля.

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