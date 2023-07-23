Агент Вендела пока не знает, когда игрок прилетит в Россию: «Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Агент Вендела высказался о ситуации вокруг возвращения игрока в «Зенит».

Ранее стало известно, что полузащитник без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию, и его агент прибыл в Санкт-Петербург один.

– Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.

– Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?

– Да.

– Когда?

– Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался, – сказал агент игрока Тьяго Рибейро.

21 июля гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба. Также он говорил об этом 12 июля.

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59 комментариев

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Ветер
Бедный Вендел. Устал "закапывать и откапывать" дедушку.
+33
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kilo_gilo
что в этот раз? любимая собака друга брата Вендела умерла?
+22
-5
+17
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Jovana Jovičić
Ответ леннорыч-абрамович
Вертит проект на одном месте, как хочет "болельщики", фас!
Иронично, что про это пишет именно болельщик ЦСКА и Челси)
+23
-6
+17
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savik-A.M.
Ответ David Aprasidze
Ушел за молоком
меня как то в юности отец отправил за хлебом , встретил знакомых пацанов около магазина , у тех свободная " хата" ящик пива и девчонки , появился дома через двое суток. Так что вполне возможный вариант )))
+14
-2
+12
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Spartak Zenit
напомню когда у Малафеева разбилась супруга, он на 2 день уже стоял в воротах
+13
-2
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Owen_the_Simple
Ответ Сергей Жарковский
Либо у Вендела что то не срастается, либо кто-то на нём пропиариться решил!
У Вендела не срастается то, что сумма, запрашиваемая Зенитом сильно расходится с суммой, предлагаемой клубом, в который Вендел хочет перейти. Поэтому он превращает себя в "токсичный актив", чтоб цена стала поменьше.
+10
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Дмитрий Калибабчук
"Проблем между ним и Зенитом нет"
ага, кроме той, что парень не изволит исполнять свои прямые обязанности.
+10
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David Aprasidze
Ушел за молоком
+9
-2
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Лор'темар Терон
Ответ David Aprasidze
Ушел за молоком
За сигаретами
+5
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Dima H
Ответ Spartak Zenit
напомню когда у Малафеева разбилась супруга, он на 2 день уже стоял в воротах
А на 3 день уже женился на другой
+16
-11
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savik-A.M.
Ответ Кондитер
я так же 10 лет назад уехал в Беларусь
у меня мой товарищ с похмела ( то же в юности ) встретил моего друга , тому надо было отца , на бусе , груз завести в Москву , по тому как тот был бухой . Так отцу скучно было одному в дороге бухать , тот взял нашего общего товарища , и тот аж протрезвел когда увидел знак "Москва" , поняв что это не прикол . Вспомнил потому что - наоборот из Беларуси ехали )
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Вова Пупкин
Нормальный вообще разговор? Хочет летит, хочет не летит. Какие-то проблемы личные выдумал. А контракт это что? Фигня какая-то, бумажка? Сезон начался, а игрока нет. Ну просто сказочный олень этот Вендел.
+5
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niru
Ответ леннорыч-абрамович
Вертит проект на одном месте, как хочет "болельщики", фас!
А на чем ЦСКА провертели Эджуке и Фернандес?🤡🤡🤡
+4
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QWertY
Ответ kilo_gilo
что в этот раз? любимая собака друга брата Вендела умерла?
Его сын попросил купить хлеб
+4
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Кондитер
Ответ savik-A.M.
меня как то в юности отец отправил за хлебом , встретил знакомых пацанов около магазина , у тех свободная " хата" ящик пива и девчонки , появился дома через двое суток. Так что вполне возможный вариант )))
я так же 10 лет назад уехал в Беларусь
+3
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Зелёный гопник
Ответ леннорыч-абрамович
иронично, что среди болельщиков проекта не осталось адекватных людей, которые видят, что происходит, оставшиеся не могут мне объяснить, за что они болеют
А что объяснять?
То что футболист нарушает условия контракта, а вы злорадствуйте?
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Злодей Спб
На примере Мбаппе и ПСЖ, надо признать, что Зенит еще жестить и не начинал.

Потому как в мире профессионального футбола и контрактных обязательств, у клубов есть инструменты, чтобы привести игрока в чувство.

И неприкасаемых авторитетов в этом плане нет.

С другой стороны, мягкость в подходе менеджмента Зенита была воспринята как слабость и сейчас уже пошел откровенный саботаж со стороны игрока. Надо как бы ситуацию переворачивать. Для начала через включение финансовых штрафных санкций, а там уже и в CAS можно.
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Архитектор Мендисабаль
Табличка на двери офиса Вендела в Бразилиа: "Ушла на 15 минут"... Никто не знает, от какого момента отсчитывать время...
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TravenS
Ответ леннорыч-абрамович
иронично, что среди болельщиков проекта не осталось адекватных людей, которые видят, что происходит, оставшиеся не могут мне объяснить, за что они болеют
Да походу неадекватные нынче и болельщики Челси и ЦСКА)
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А потом этот парень уехал
Ответ savik-A.M.
меня как то в юности отец отправил за хлебом , встретил знакомых пацанов около магазина , у тех свободная " хата" ящик пива и девчонки , появился дома через двое суток. Так что вполне возможный вариант )))
без хлеба, я надеюсь? ну чтобы по всем правилам
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Jovana Jovičić
Ответ леннорыч-абрамович
иронично, что среди болельщиков проекта не осталось адекватных людей, которые видят, что происходит, оставшиеся не могут мне объяснить, за что они болеют
Да я со стороны смотрю, но просто смешно, что про это пишет человек, который недели 3 назад повизгивал от гордости при виде Марио Фернандеса и Медины)
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Amalfitano
Думается мне, что Вендел провоцирует Зенит на некие санкции в отношении себя(допустим штраф в размере месячного оклада), чтобы потом обратится в УЕФА/ФИФА с просьбой о расторжения контракта в одностороннем порядке. Мол, смотрите как эти злые русские измываются над простым чернокожим бразильским мальчиком. И ФИФА таки даст разрешение на такое расторжение. Все мы знаем как это работает в настоящий момент. Есть общепринятые правила, но если это русские то их можно кинуть в виде исключения.
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No.7
Что за бред)) личные проблемы ему надо решить…) опрокидывает Зенит, а нам тут пишут…! Есть контрактные обязательства, которые он должен исполнять
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Злодей Спб
Ну, в общем, ждем после 2го августа. Как и ремонт, личные проблемы "нельзя закончить, их можно только прекратить", в связи с закрытием трансферного окна в Бразилии.
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Антон Фалафель
Просто деда пока не закопали
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