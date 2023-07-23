Агент Вендела пока не знает, когда игрок прилетит в Россию: «Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался»
Агент Вендела высказался о ситуации вокруг возвращения игрока в «Зенит».
Ранее стало известно, что полузащитник без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию, и его агент прибыл в Санкт-Петербург один.
– Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба.
– Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург?
– Да.
– Когда?
– Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался, – сказал агент игрока Тьяго Рибейро.
21 июля гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба. Также он говорил об этом 12 июля.
Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже почти в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо
ага, кроме той, что парень не изволит исполнять свои прямые обязанности.
То что футболист нарушает условия контракта, а вы злорадствуйте?
Потому как в мире профессионального футбола и контрактных обязательств, у клубов есть инструменты, чтобы привести игрока в чувство.
И неприкасаемых авторитетов в этом плане нет.
С другой стороны, мягкость в подходе менеджмента Зенита была воспринята как слабость и сейчас уже пошел откровенный саботаж со стороны игрока. Надо как бы ситуацию переворачивать. Для начала через включение финансовых штрафных санкций, а там уже и в CAS можно.