У «Реала» все готово для трансфера Мбаппе – его готовы подписать на первой неделе августа

Килиан Мбаппе может уже скоро перейти в «Реал» из «ПСЖ».

Как сообщил журналист ESPN Родриго Фаэс, у мадридского клуба все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сейчас «Реал» ждет лишь сигнала либо от «ПСЖ», либо от Мбаппе, после которого начнет действовать. Возможно, сделку закроют на первой неделе августа.

« » хочет купить француза этим летом, несмотря на публикации в медиа о намерении клуба подписать его летом 2024-го. Причина в том, что «Реал» не доверяет Мбаппе и не чувствует, что может рассчитывать на его бесплатный трансфер в следующем году. Кроме того, в 2024-м в борьбе за Мбаппе у «Реала» могут появиться конкуренты. В таком случае сделка по форварду станет еще более дорогой, чем сейчас. Поэтому в «Реале» решили, что, раз у клуба есть возможность подписать Мбаппе сейчас, то лучше воспользоваться ею.

Сейчас переход в «Реал» – приоритет , но никто не знает, что случится в будущем. Над этим трансфером клуб работает уже два месяца.

Ожидается, что на Мбаппе придется потратить от 200 до 250 млн евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!