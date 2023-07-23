У «Реала» все готово для трансфера Мбаппе – его готовы подписать на первой неделе августа
Килиан Мбаппе может уже скоро перейти в «Реал» из «ПСЖ».
Как сообщил журналист ESPN Родриго Фаэс, у мадридского клуба все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сейчас «Реал» ждет лишь сигнала либо от «ПСЖ», либо от Мбаппе, после которого начнет действовать. Возможно, сделку закроют на первой неделе августа.
«Мадрид» хочет купить француза этим летом, несмотря на публикации в медиа о намерении клуба подписать его летом 2024-го. Причина в том, что «Реал» не доверяет Мбаппе и не чувствует, что может рассчитывать на его бесплатный трансфер в следующем году. Кроме того, в 2024-м в борьбе за Мбаппе у «Реала» могут появиться конкуренты. В таком случае сделка по форварду станет еще более дорогой, чем сейчас. Поэтому в «Реале» решили, что, раз у клуба есть возможность подписать Мбаппе сейчас, то лучше воспользоваться ею.
Сейчас переход в «Реал» – приоритет Килиана, но никто не знает, что случится в будущем. Над этим трансфером клуб работает уже два месяца.
Ожидается, что на Мбаппе придется потратить от 200 до 250 млн евро.
«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!
Ударят по рукам, Киллиана не включат в заявку на сезон никуда и он как ошпаренный побежит в Реал забыв что такое подписной бонус и как руки выкручивать большим дядькам :)
А зачем вообще покупать игрока, которому клуб не доверяет?
И вообще будущее за кинематографом, а театр начинается и заканчивается вешалкой ©
ну оно того и стоит,пользу принесёт как и в игровом плане так и в финансовом.