У «Реала» все готово для трансфера Мбаппе – его готовы подписать на первой неделе августа

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может уже скоро перейти в «Реал» из «ПСЖ».

Как сообщил журналист ESPN Родриго Фаэс, у мадридского клуба все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сейчас «Реал» ждет лишь сигнала либо от «ПСЖ», либо от Мбаппе, после которого начнет действовать. Возможно, сделку закроют на первой неделе августа.

«Мадрид» хочет купить француза этим летом, несмотря на публикации в медиа о намерении клуба подписать его летом 2024-го. Причина в том, что «Реал» не доверяет Мбаппе и не чувствует, что может рассчитывать на его бесплатный трансфер в следующем году. Кроме того, в 2024-м в борьбе за Мбаппе у «Реала» могут появиться конкуренты. В таком случае сделка по форварду станет еще более дорогой, чем сейчас. Поэтому в «Реале» решили, что, раз у клуба есть возможность подписать Мбаппе сейчас, то лучше воспользоваться ею.

Сейчас переход в «Реал» – приоритет Килиана, но никто не знает, что случится в будущем. Над этим трансфером клуб работает уже два месяца.

Ожидается, что на Мбаппе придется потратить от 200 до 250 млн евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

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91 комментарий

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Геннадий Гусев
Ответ Cearvm
Пусть уже переходит и закончится этот спектакль.
сразу видно, что вы не театрал
+88
-2
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ML26
Ответ Barca_mania
явная утка, ставлю что угодно, что Мбаппе останется ради бонуса 150млн
Удалишься с сайта, если он перейдет?
+28
-2
+26
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Cearvm
Пусть уже переходит и закончится этот спектакль.
+31
-6
+25
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
явная утка, ставлю что угодно, что Мбаппе останется ради бонуса 150млн
Пересу нужен Мбаппе, Нассеру хочется нагадить Мбаппе.

Ударят по рукам, Киллиана не включат в заявку на сезон никуда и он как ошпаренный побежит в Реал забыв что такое подписной бонус и как руки выкручивать большим дядькам :)
+20
-4
+16
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
ставлю свою жопу второй раз в жизни, что это утка!
Что в первый раз с твоей ж*пой случилось или нам лучше не знать?
+18
-3
+15
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udiekemen
Ответ Barca_mania
ставлю свою жопу второй раз в жизни, что это утка!
Смотря после всего каждого раза ты ставил свою 5 точку..уж не представляю вид ..
+12
-3
+9
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WhatZ
"Причина в том, что «Реал» не доверяет Мбаппе"

А зачем вообще покупать игрока, которому клуб не доверяет?
+12
-3
+9
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Liquidozz
Ответ Геннадий Гусев
сразу видно, что вы не театрал
Актёры знаменитые, но сценарий г$но, декорации второсортные и слишком затянуто.
И вообще будущее за кинематографом, а театр начинается и заканчивается вешалкой ©
+9
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vladosthebest
Ждем опровержения через часа полтора))
+4
0
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QWertY
Ответ Barca_mania
ставлю свою жопу второй раз в жизни, что это утка!
Вот реально странно, что именно фаны Бчк ставят свою 5 точку на что-то🤔🤔
+8
-4
+4
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Денис
Ответ Barca_mania
явная утка, ставлю что угодно, что Мбаппе останется ради бонуса 150млн
Туз свой ставишь?
+4
-1
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
там я угадал в первый раз и в этот раз окажусь прав
Что угадал? Хет-трик Месси на «Бернабеу»? Победу «ПСЖ, «Сити», «Ливерпуля» в ЛЧ и т.д по списку?
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ WhatZ
"Причина в том, что «Реал» не доверяет Мбаппе" А зачем вообще покупать игрока, которому клуб не доверяет?
Так как эта новость просто вброс, то не стоит задаваться такими вопросами )
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Raul14
пусть придёт, но главное не трогайте топаря Вини. Пусть Мбабло играет на позиции 9ки)
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зак
Ответ ML26
Удалишься с сайта, если он перейдет?
не надо, когда будет дырявить его ннедоклуб, хочется почитать его коментарии)
+2
0
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Потолковый Лампонюх™
Реал покупает Мбаппе, а наша барсялона всяких рокке 😑
+9
-7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Артём Поддубный
Поздравляю господа, похожи мы близки к развязке долгого сериала. Надеюсь что Киллиан наконец-то за голову взялся и выбрал правильный вектор развития своей подальшей карьеры.
Ещё не вечер
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Алан Мисиков
Ответ shafigullin.manufacture
120-130 ПСЖ это ок. Но вы думаете, Мбаппе со своей мамашей не будут просить подъемных? Учитывая, что сотку Мбаппе потеряет только по бонусу за лояльность от ПСЖ? Так что если трансфер со всеми бонусами и подъемными обойдется только в 250 это еще будет по-божески.
да это понятно,я имел ввиду цену трансфера,и я а так конечно заплатить придеться и не мало.
ну оно того и стоит,пользу принесёт как и в игровом плане так и в финансовом.
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Davron Mamadzhanov
250 лямов... цена будто он уже несколько ЛЧ выиграл и 5 ЗМ получил...
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Артём Поддубный
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ещё не вечер
надеюсь мы близки к ночи
+1
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FINT\REDONDO
Ответ JENNINGS
Что в первый раз с твоей ж*пой случилось или нам лучше не знать?
В первый раз ее поставил, когда пообещал, что бчк выиграет ЛЧ в прошлом сезоне.)
+1
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noti22
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Глоры нашего реала уже устали переобуваться. Дважды в реал не зовут, а трижды можно (с) перец
Что там по Гюлеру?👟🔄👞
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Милан 757
Реал хочет подписать Мбаппе потому что не доверяет ему, логично 🤭 ...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фарид Харисов
Пересу нужен Мбаппе, Нассеру хочется нагадить Мбаппе. Ударят по рукам, Киллиана не включат в заявку на сезон никуда и он как ошпаренный побежит в Реал забыв что такое подписной бонус и как руки выкручивать большим дядькам :)
Если его цель - забрать зарплату и бонусы, год без футбола его не должен пугать.
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shafigullin.manufacture
Ответ Алан Мисиков
по скорее бы.. какие 200!? максимум 120-130,сейчас псж не может торговаться,лучше взять сколько дают чем потом пойти в огромный минус.
120-130 ПСЖ это ок. Но вы думаете, Мбаппе со своей мамашей не будут просить подъемных? Учитывая, что сотку Мбаппе потеряет только по бонусу за лояльность от ПСЖ? Так что если трансфер со всеми бонусами и подъемными обойдется только в 250 это еще будет по-божески.
+1
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