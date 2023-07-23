«Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон («Мутко против»)

«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме канала.

Сегодня в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась шутка о « » – болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось держать аватарку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Как пишет «Мутко против», из-за этой шутки «Спартак» лишил журналистов сайта « » доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с « ». Каждую игру такой доступ получают по пять журналистов из разных медиа.

Вместо журналистов «Матча» доступ к эксклюзивной работе получили журналисты «Чемпионата».

Скриншот: t.me/Match_TV