«Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон («Мутко против»)
«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме канала.
Сегодня в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась шутка о «Спартаке» – болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось держать аватарку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».
Как пишет «Мутко против», из-за этой шутки «Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом». Каждую игру такой доступ получают по пять журналистов из разных медиа.
Вместо журналистов «Матча» доступ к эксклюзивной работе получили журналисты «Чемпионата».
Скриншот: t.me/Match_TV
Сделай они такое про "гегемона" и через 20 минут бы пост удалили
КАКАЯ РАЗНИЦА? Думай, ЧТО хочешь, но матчТВ попущен
(Лавров), чесслово
Матч тв скорей будет трансляции в цирке устраивать, чем повышать качество контента.
Собственно чего ожидать от канала, который считает интересной аналитику от Володьки и Ловчева 24/7