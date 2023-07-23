«Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон («Мутко против»)

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Оренбург соцсети Матч ТВ Футбол

«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме канала.

Сегодня в телеграм-канале «Матч ТВ» появилась шутка о «Спартаке» – болельщикам красно-белых предложили разобрать аватарки на три этапа сезона. С 1-го по 10-й тур предлагалось держать аватарку с текстом «Спартак» обязательно выиграет чемпионат», с 11-го по 20-й – «Еще есть шансы в борьбе на золото, догоним», в концовке чемпионата – «В следующем году «Спартак» обязательно выиграет чемпионат».

Как пишет «Мутко против», из-за этой шутки «Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к эксклюзивной работе в микст-зоне на игре с «Оренбургом». Каждую игру такой доступ получают по пять журналистов из разных медиа.

Вместо журналистов «Матча» доступ к эксклюзивной работе получили журналисты «Чемпионата».

Скриншот: t.me/Match_TV

87 комментариев

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proshka
ну и правильно сделали
+151
-50
+101
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Генадий Филимонов
Было бы хорошо, если бы обыграли со всеми клубами, но мы знаем кому принадлежит матчТВ и какие там огромные комплексы.
Сделай они такое про "гегемона" и через 20 минут бы пост удалили
+97
-32
+65
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Стахович
Что ещё ожидать от газпромовского медиа?Мерзко
+115
-55
+60
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Eugene88
Ответ rarog
То есть "Конюшня, как твои дела"-это остроумная шутка, а тут другое?)
Ты разницы между медиа клубов и медиа независимого вещателя не замечаешь? Может и РФС мемасы постить будет?
+75
-22
+53
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rarog
То есть "Конюшня, как твои дела"-это остроумная шутка, а тут другое?)
+76
-30
+46
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rigobersong
Ответ impaled
С чувством юмора туговато
У Матча?:)
+60
-15
+45
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Eugene88
Хорошая ответка. А от этого «независимого» вещателя все это ожидаемо )
+52
-22
+30
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Сергей Медведев
Ответ Генадий Филимонов
Было бы хорошо, если бы обыграли со всеми клубами, но мы знаем кому принадлежит матчТВ и какие там огромные комплексы. Сделай они такое про "гегемона" и через 20 минут бы пост удалили
У Вас в слове "20 секунд" слишком много ошибок)))
+41
-13
+28
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MR04
Отличное решение, Матч ТВ - быдло-журналистика
+22
-7
+15
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Поцелуй Оздоева
Ответ παсτоρ
Эти "независимые" даже не палятся. Спартак молодцы, давно пора осадить эту (цензура). Хорошая ответочка. Только эти (цензура) будут изворачиваться как ужи на сковородке. Мы без них сможем, они без нас - нет.
Лол, вот это мания величия. Единственное, чего теряет российский футбол без спартака — это цирковые номера.
+21
-11
+10
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Иосиф Сталин
Мясные всё правильно сделали, ладно бы если кто-то из клубов потроллил, а матч тв тупо пробивает днище с каждым разом
+12
-5
+7
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Borillaz
Сначала провоцируют (если не сказать оскорбляют) клуб и его болельщиков. Потом на это следует реакцияклуба и они начинают оскорбляться и хайпить это на весь рунет как неадекватность клуба... Мда... Чудна, поистине, российская спортивная журналистика...
+10
-3
+7
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Генадий Филимонов
Ответ Антимосковский
обиделись на правду, это же не очередные сказки сумасшедших ветеранов о неминуемом чемпионстве, так что будет пресечено кб середняком на корню.
Правда, ложь, провокация, обиды...

КАКАЯ РАЗНИЦА? Думай, ЧТО хочешь, но матчТВ попущен
+20
-13
+7
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krealpmoney
Интересно, а Матч ТВ, когда Динамо играть будет, про маяк не захочет пошутить? Чтобы уж дальше дно пробивать)
+10
-4
+6
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παсτоρ
Ответ rarog
То есть "Конюшня, как твои дела"-это остроумная шутка, а тут другое?)
Это Матч тв такую шутку выдало?
(Лавров), чесслово
+8
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παсτоρ
Ответ impaled
С чувством юмора туговато
сочувствую, развивай)
+10
-5
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Pavlov_16
Шутки шутками, но подобные перфомансы от СММ федерального канала, как минимум не этичны.
+6
-2
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Metalloid
Ответ Стахович
Что ещё ожидать от газпромовского медиа?Мерзко
Что мерзкого? Есть же знаменитый цикл жизни спартаковского болельщика, уже лет 15 мэму, тут в более мягкой форме обыграли, а вы как всегда обиженок игрете, вместо того, чтоб посмеяться. Вот поэтому над вами и ржут, без обид )
+5
-1
+4
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Docentr9
Ждем в официальном аккаунте Матч тв новости о стремительном подорожании скамеечника Сутормина с 50т рублей до 5.5 млн евро.
+7
-3
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Григорий Молотков
Адекватное решение.
Матч тв скорей будет трансляции в цирке устраивать, чем повышать качество контента.
Собственно чего ожидать от канала, который считает интересной аналитику от Володьки и Ловчева 24/7
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-7
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Ничего Смешного
Смысл отстранять? Ну шутник он, выдайте ему красный нос, а лучше докажите на поле, что не прав.
+5
-2
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Rundatgame
Какие абыдчивые а. Это всего лишь лайтовая версия знаменитого спартаковского цикла https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/a/ad/91c4b0037415d8dc2a80bae2a474b.png
+5
-3
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unreality
Ответ rarog
То есть "Конюшня, как твои дела"-это остроумная шутка, а тут другое?)
Зачем ты пытаешься этим что-то объяснить? Это ж бесполезно 😁 У этих всегда всё неудобное - другое.
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0
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Егор Егор
Ответ rarog
То есть "Конюшня, как твои дела"-это остроумная шутка, а тут другое?)
С конюшней просто обычное хамство, которое матч ТВ никак не оправдывает
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ss_podonok
а теперь вспоминаем рекламу где бравые футболёры в белоголубой форме по-голливудски обыгрывают других в красно белой форме. комплексов нет. твёрдо и чётко
+1
0
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