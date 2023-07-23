Александр Мостовой: «Я даже и не знал этого Ярошика. Что Личка, что он – какая разница? А «Спартак» с таким составом и бюджетом обязан быть в тройке РПЛ»

Теги Спартак Иржи Ярошик премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Марцел Личка Футбол

Александр Мостовой оценил матч «Спартака» с «Оренбургом» (3:2) в Мир РПЛ.

– Игра нормальная, много моментов в исполнении обеих команд, ошибок еще больше. Пять забитых мячей, могло быть и шесть, и семь.

«Спартак» владел преимуществом, но их хорошо ловили на контратаках игроки «Оренбурга».

Отмечу безобразную игру защитников «Оренбурга» при счете 2:1 в их пользу. В моментах с пропущенными мячами оборона просто не боролась и выключалась из эпизодов. В первом голе Хлусевича рикошетик был, но в третьем мяче футболисты «Оренбурга» стояли и смотрели за происходящим.

– Как отметите дебют Ярошика?

– Никак, я даже и не знал этого Ярошика. Что Личка был два месяца назад, что теперь Ярошик. Какая разница? Футболисты те же у «Оренбурга».

«Спартак» с таким составом и бюджетом обязан быть в тройке РПЛ, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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61 комментарий

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Джиза
Судя по его словам, он в принципе не слышал о Ярошике. Если эксперт не знает игрока уровня Ярошика, то гнать его из всех эфиров и новостей. Он только про себя говорить может, футбол он наверное вообще не смотрит.
+114
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Geronimo Good
Ответ vzi
Он не эксперт, он фрик на окладе. В 2010-е был Бубнов. Теперь Мост. Дальше какой-нибудь Мамаев будет или Смолов.
Бубнов по сравнения с Мостовым настоящий гуру футбола.
+82
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БRAYZ
Из разряда: А вот я бы к этому туру уже бы взял чемпионство с Оренбургом
+50
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Toha1090
Не говорите царю, что Ярошик в футбол играл, не лешайте козыря.
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Очки Дани Алвеса
Всегда поражаюсь его высокомерности, граничащей с глупостью. Что Ярошик, что Личка, что сам Питер Крауч
Чеканить сколько можешь? 100 делаешь? Нет? Свободен
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arles_avignon
Ответ vzi
Он не эксперт, он фрик на окладе. В 2010-е был Бубнов. Теперь Мост. Дальше какой-нибудь Мамаев будет или Смолов.
Ну Бубнов хотя бы игры смотрел и ттд считал, и как ни крути был аналитиком.Все таки человек опередил время(xG),Шобтызнал(с)
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Mr.Oizo
Ответ lovec23
Не царское это дело знать всяких чехов .
Их Глушаков хорошо знает..
+18
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Babayeff
Ответ Toha1090
Не говорите царю, что Ярошик в футбол играл, не лешайте козыря.
Тем более в Челси…
+16
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+16
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Cash_flow
Ярошик это тот, которого праймовый Челси с Моуриньо позвал. Как раз примерно в то же самое время, когда Мостовой на всех парах катился в Сегунду со своей Сельтой
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arspurs9
Ярошик 20 лет в футбол играл, за Челси бегал, как раз наоборот идеально подходит под стандартные требования этого дурачка.
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MrFrost
Ответ vzi
Он не эксперт, он фрик на окладе. В 2010-е был Бубнов. Теперь Мост. Дальше какой-нибудь Мамаев будет или Смолов.
БубнОв, в отличии о Моста, знал о чём и о ком говорил, так как смотрел очень много футбола и жил им. У него были свои критерии и он никогда никого просто так не обкладывал. И вообще хороший мужик был и говорил правильные вещи, жаль что ушёл из медиапространства.
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Рейтинг
Такое ощущение складывается, что он вообще кроме себя никого не знает.
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Данила Данайцев
Какой он неприятный человек.
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Советник_042
Мне кажется, что он уже как бренд даёт интервью
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Baobabb forever
Ответ Cash_flow
Ярошик это тот, которого праймовый Челси с Моуриньо позвал. Как раз примерно в то же самое время, когда Мостовой на всех парах катился в Сегунду со своей Сельтой
Иржи хороший игрок, но будем честны.
Это была благотворительность со стороны Абрамовича.
Как и покупка Жиркова
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0:4 на спотифай камп ноу
Недавно он начал говорить адекватные слова, я уже занервничал не покидает ли нас старый добрый царь, судя по нынешним словам все в порядке можно выдохнуть с облегчением.
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Локоть Артеста
Мостовой: я лучший тренер без тренерской лицензии в истории.
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Cash_flow
Ответ vzi
Он не эксперт, он фрик на окладе. В 2010-е был Бубнов. Теперь Мост. Дальше какой-нибудь Мамаев будет или Смолов.
Бубнов это знак качества, не нужно его сравнивать с фриками на окладе
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charly_54
Что этот ярошик? Его царем называли? Нет! Ну вот и все
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encaro_one
Мостовой всё больше напоминает:

- Поезжайте в Киев! - сказал он неожиданно. - И тогда вы поймете, что я прав.Обязательно поезжайте в Киев.
- Какой там Киев? - пробормотал Шура. - Почему?
- Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!
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Chuha-Motibg
Ярошика Челси покупал в свое время. Бывший футболист, причем топовый для РПЛ. Это не Абаскаль, он начеканит даст Бог.
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Алексей Тарлыков
Мостовой обижен на любого тренера. Даже к тренеру Ставропольагросоюза докопается
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Локоть Артеста
Ответ Алексей Тарлыков
Мостовой обижен на любого тренера. Даже к тренеру Ставропольагросоюза докопается
Да что там, он у Гвардиолы спросит: ты мяч 1000 раз начеканить можешь? Нет? Какой же ты тренер? Я бы тебя даже к стадиону не подпустил.
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lovec23
Не царское это дело знать всяких чехов .
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Kit244098
Ну а Ярошик не знает, кто такой Мостовой. И что из этого?
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