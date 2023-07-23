Александр Мостовой: «Я даже и не знал этого Ярошика. Что Личка, что он – какая разница? А «Спартак» с таким составом и бюджетом обязан быть в тройке РПЛ»
Александр Мостовой оценил матч «Спартака» с «Оренбургом» (3:2) в Мир РПЛ.
– Игра нормальная, много моментов в исполнении обеих команд, ошибок еще больше. Пять забитых мячей, могло быть и шесть, и семь.
«Спартак» владел преимуществом, но их хорошо ловили на контратаках игроки «Оренбурга».
Отмечу безобразную игру защитников «Оренбурга» при счете 2:1 в их пользу. В моментах с пропущенными мячами оборона просто не боролась и выключалась из эпизодов. В первом голе Хлусевича рикошетик был, но в третьем мяче футболисты «Оренбурга» стояли и смотрели за происходящим.
– Как отметите дебют Ярошика?
– Никак, я даже и не знал этого Ярошика. Что Личка был два месяца назад, что теперь Ярошик. Какая разница? Футболисты те же у «Оренбурга».
«Спартак» с таким составом и бюджетом обязан быть в тройке РПЛ, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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