Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»
Александр Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали с Игр-1980.
Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Ириной Родниной. Также они являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.
Сегодня стало известно, что медаль Зайцева с Олимпиады-1980 была продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.
«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет.
Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», – сказал Зайцев.
Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов
Непременно должен быть ответ от Родниной.
Скорее всего скажет "понятия не имею, комментировать ничего не буду".
Роднина даже медали мужа оттяпала, кошмар.
Ей мало стипендии ОЧ и з/п депутата?
Просто позорище. Ждем комментарий Родниной, поливающий грязью Зайцева.
А остальные медали в Петербурге, у мамы. Так что "порастерял" - это гипербола.