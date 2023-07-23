Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»

Александр Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали с Игр-1980.

Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Ириной Родниной. Также они являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.

Сегодня стало известно, что медаль Зайцева с Олимпиады-1980 была продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет.

Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», – сказал Зайцев.

Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов