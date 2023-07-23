Александр Зайцев: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал»

Теги Ирина Роднина пары Александр Зайцев сборная СССР Р-Спорт Фигурное катание

Александр Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже медали с Игр-1980.

Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Ириной Родниной. Также они являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.

Сегодня стало известно, что медаль Зайцева с Олимпиады-1980 была продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет.

Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею», – сказал Зайцев.

Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toplady
Что скажет депутат ГД Роднина?)) Мало платят в думе?
+71
-2
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tania09**
Да уж, семейка Родниной(( даже медали при разводе не отдали, фантастические жлобы, мягко говоря.
+61
-3
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Как можно продать НЕ СВОЮ олимпийскую медаль?!? Совсем нет совести у людей?!
+54
-2
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люсия Федосова
Даа кому то депутатской зарплаты не хватает. И главное даже разрешение у Зайцева не просила .Стыдоба а еще про патриотизм говорит на трибуне Думы . Помолчала бы лучше .
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
О, как интересно))
Непременно должен быть ответ от Родниной.
Скорее всего скажет "понятия не имею, комментировать ничего не буду".
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldparakhod
депутат скажет, что их украли и продали.)
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Очень жаль , что Зайцев не забрал свои медали у родителей Родниной, ну ведь и сама ИКР должна понимать и вернуть медали бывшему мужу. Откуда утечка произошла. Пусть теперь выкупает его медаль и возвращает владельцу.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionella_
Ответ Светлана Менова
Не хотел ничего общего иметь с бывшей?
Глупо, если так. Потому что это его личное имущество, на которое он имел полное право.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ Toplady
Что скажет депутат ГД Роднина?)) Мало платят в думе?
Если мало платят, пусть бы свои медали и продавала!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionella_
А почему он не забрал после развода свои медали??
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ха-ха...депутаты тоже нищают, уже медальками торгуют, правда пока чужими...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Lionella_
А почему он не забрал после развода свои медали??
Не хотел ничего общего иметь с бывшей?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danila BGR
Какая позорная история. Роднина постоянно уничижительно отзывается о Зайцеве, а сама медали его отобрала, не отдала. Позор!!!. Больше не могу её воспринимать.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Какая-то позорная история. Кто торгует чужими олимпийскими медалями??
Роднина даже медали мужа оттяпала, кошмар.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
История приняла неожиданный оборот)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Депутат Роднина и Родину готова продать, не то что медали
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Кто-то из родственников Родниной в 90 продал эту медаль, скорее всего как медаль Родниной, а сейчас потомки покупателя нуждаются в деньгах и распродают предметы роскоши. Вот и все. Понятно, что Зайцева после развода не поехал из США за медалями. Да и ценность их в те времена была не такой уж большой.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Да уж. Роднина во всей красе. И при разводе медали не отдала. И сейчас не гнушается чужие медали продавать.
Ей мало стипендии ОЧ и з/п депутата?
Просто позорище. Ждем комментарий Родниной, поливающий грязью Зайцева.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ MockingBird
Как можно продать НЕ СВОЮ олимпийскую медаль?!? Совсем нет совести у людей?!
Так же, как ее потом продаст тот, кто сейчас купил на аукционе. Лет 30 назад кому-то продали, может, родители Ирины. А этот человек сейчас продал с аукциона. Мог считать медалью Родниной, а не зайцева
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
Роднина честь и совесть продала, а вы тут про какие-то медали)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Lionella_
А почему он не забрал после развода свои медали??
Потому что жили тогда в Америке. Странно ехать в Россию за медалями было в тот момент, а потом жизнь пошла своим чередом и не вспоминал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heopsa
Жесть! Я и раньше о Родниной, как о человеке, не сильно высокого мнения была, а сейчас со дна постучали. Продавать медаль своего партнера вместо того, чтобы вернуть ее ему, это настоящая подлость!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Agura
Разве на медалях есть гравировка с именем спортсмена?
Скорее номер, который в реестре записан за спортсменом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
margosha58
Может, доча-американка продала папанину медаль?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suda net
Ответ Анна Беляева
Ягудин вон сказал, что почти все свои медали порастерял
Не совсем так. У него украли медаль одного из выигранных чемпионатов мира - она была в машине, которую угнали и не нашли.
А остальные медали в Петербурге, у мамы. Так что "порастерял" - это гипербола.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий