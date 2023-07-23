Сазонов может перейти в «Лион» за 3-4 млн евро. Защитник «Динамо» согласился на трансфер

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Бельгия возможные трансферы Динамо Москва деньги Саба Сазонов Моленбек Футбол

«Лион» ведет переговоры о трансфере Сабы Сазонова.

По информации L’Equipe, «Лион» предложил защитнику «Динамо» контракт на 5 лет. Сазонов дал согласие на трансфер.

Ожидается, что «Динамо» потребует за 21-летнего защитника 3-4 миллиона евро.

После осуществления трансфера «Лион» может отдать Сазонова в аренду бельгийскому «Моленбеку», которым также владеет американская компания Eagle Football.

При этом трансфер Сабы Сазонова может быть заблокирован DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru), считающей бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.

Ранее сообщалось об интересе к Сазонову со стороны «Сассуоло» и «Фрозиноне».

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37 комментариев

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Spartak Zenit
офигеть чё происходит массовый отъезд игроков из рпл)?
+46
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Stell - NoName
Прям на расхват
+18
-1
+17
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Quiet Dad
это дело уже.
+10
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Любезный Коссутий
Лион - не последний клуб Франции, и прекрасный город, между прочим. нужно переходить однозначно.
+7
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kalc1976@list.ru
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Ответ freeman123
Пусть уезжают, молодёжь будет расти
) Смешно, ему ж 21 всего.
+4
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Антон Фалафель
Я вот не понял, с чего так фанатьё Динамо на него так взъелось? Он что худший защитник в команде? Мутит? Напомню вчера его не было на поле и на что была похожа защита? Опять он напривозил?
+2
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counsel
Ответ Spartak Zenit
офигеть чё происходит массовый отъезд игроков из рпл)?
Если смогут на этом заработать, то почему нет. Игрок очень сырой пока …
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Не уверен!!
Кузяев начал массовый отход игроков с российскими паспортами за границу...
+3
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AlbertDav
Пришел бесплатно, на зп сильно не тратились, 400 млн ₽ - это полугодовой бюджет Факела. Хоть для Динамо деньги небольшие, но большой стимул для других игроков прогрессировать и агентам привозить сюда талантов, для раскрытия потенциала.
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La Crosse Bobcats
я не могу понять, когда Сазонов играл за Зенит, он был известен разве что терминальной жадностью своего отца и своих собственным фиговым характером и крайне слабым уровнем футбольного мастерства. неужели в Динамо он так прокачался?
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Kemal Gul
Ответ Stell - NoName
доказательство того, что если блеснуть за пределами России, то можно получить заинтересованность от любого клуба Европы
Ещё по ходу прошлого сезона многие журналисты и инсайдеры говорили, что именно к Сазонову из всего состава Динамо европейские клубы проявляют наибольший интерес, не считая, может, Захаряна. Тогда все смеялись, а оно вон как получается. Так что не только МЧЕ зарешал тут
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freeman123
Ответ kalc1976@list.ru
) Смешно, ему ж 21 всего.
Я за ситуацию вообщем говорю, если начнут уезжать придется молодежь талантливую в основу подтягивать из-за лимита
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Balt
А некоторые ноют что РПЛ внутренний турнир. Следят за РПЛ, следят. Вот она мотивация для игроков. Да, нет еврокубков, но показать себя можно и нужно и возможно получить интересное предложение.
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Максим Черкашин
Ответ Любезный Коссутий
Лион - не последний клуб Франции, и прекрасный город, между прочим. нужно переходить однозначно.
Лион по средним доходом, уже первый город Франции. Такой айти кластер Франции.😎
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Максим Черкашин
Ответ Spartak Zenit
офигеть чё происходит массовый отъезд игроков из рпл)?
Прорвало окно в Европу.😁
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Константин Эсперов
Ответ Антон Фалафель
Я вот не понял, с чего так фанатьё Динамо на него так взъелось? Он что худший защитник в команде? Мутит? Напомню вчера его не было на поле и на что была похожа защита? Опять он напривозил?
Не стабильный и эмоциональный для защитника .
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OldRedWhite
Ответ Spartak Zenit
офигеть чё происходит массовый отъезд игроков из рпл)?
Хотят поиграть на Олимпиаде , наверное !
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Radik_2.0
надеюсь, руководство Динамо не будет препятствовать. отличный вариант попробовать себя в Европе
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Stell - NoName
Ответ Kemal Gul
Ещё по ходу прошлого сезона многие журналисты и инсайдеры говорили, что именно к Сазонову из всего состава Динамо европейские клубы проявляют наибольший интерес, не считая, может, Захаряна. Тогда все смеялись, а оно вон как получается. Так что не только МЧЕ зарешал тут
Я и не говорю про МЧЕ только, Сазонов перспективный, высокий и мощный защитник, просто МЧЕ(вход в лучшие в защитники) и гол дали ему больше внимания со стороны клубов
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Андрей Кобранов
Офигеть ! Во Франции дрова заканчиваются ? ( хоть бы купили …)
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За Валенсию с 1999
Этого можно не глядя спихивать
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Ipoioo Shiklo
Почему Тюкавина ни кто не замечает? у него огромный потенциал, топ игрок в перспективе
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БолельщикСоСтажем
Пусть валит
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freeman123
Пусть уезжают, молодёжь будет расти
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ivanfedorov8888
Вы что хотите как в 90-е
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