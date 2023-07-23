Сазонов может перейти в «Лион» за 3-4 млн евро. Защитник «Динамо» согласился на трансфер
«Лион» ведет переговоры о трансфере Сабы Сазонова.
По информации L’Equipe, «Лион» предложил защитнику «Динамо» контракт на 5 лет. Сазонов дал согласие на трансфер.
Ожидается, что «Динамо» потребует за 21-летнего защитника 3-4 миллиона евро.
После осуществления трансфера «Лион» может отдать Сазонова в аренду бельгийскому «Моленбеку», которым также владеет американская компания Eagle Football.
При этом трансфер Сабы Сазонова может быть заблокирован DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru), считающей бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.
Ранее сообщалось об интересе к Сазонову со стороны «Сассуоло» и «Фрозиноне».
37 комментариев