«Лион» ведет переговоры о трансфере Сабы Сазонова.

По информации L’Equipe, «Лион» предложил защитнику « » контракт на 5 лет. Сазонов дал согласие на трансфер.

Ожидается, что «Динамо» потребует за 21-летнего защитника 3-4 миллиона евро.

После осуществления трансфера «Лион» может отдать Сазонова в аренду бельгийскому «Моленбеку», которым также владеет американская компания Eagle Football.

При этом трансфер может быть заблокирован DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru), считающей бюджет « » на предстоящий сезон несбалансированным.

Ранее сообщалось об интересе к Сазонову со стороны «Сассуоло» и «Фрозиноне».