«МЮ» надеется купить Хейлунда за 60-65 млн евро. «Аталанта» понимает, что не получит 100 млн

«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» ведут переговоры о трансфере Расмуса Хейлунда.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский клуб надеется, что 60-65 млн евро хватит для осуществления сделки. « » понимает, что не сможет получить за игрока сумму, близкую к 100 млн евро.

Сообщалось, что из-за требований финансового фэйр-плей « » не сможет заплатить за форварда более 60 млн евро.

Статистику 20-летнего нападающего можно изучить здесь.