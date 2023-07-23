«МЮ» надеется купить Хейлунда за 60-65 млн евро. «Аталанта» понимает, что не получит 100 млн

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» ведут переговоры о трансфере Расмуса Хейлунда.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский клуб надеется, что 60-65 млн евро хватит для осуществления сделки. «Аталанта» понимает, что не сможет получить за игрока сумму, близкую к 100 млн евро.

Сообщалось, что из-за требований финансового фэйр-плей «Ман Юнайтед» не сможет заплатить за форварда более 60 млн евро.

Статистику 20-летнего нападающего можно изучить здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хан Сахан
"Манчестер Юнайтед" Хейлунда против "Манчестер Сити" Холланда - не пропустите, 28 октября, стадион "Олд Траффорд". Будет жарко!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ну за 9 голов 100 млн не даётся и то если ты не украинец
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
МЮ лучше поднапрячься и забрать Мбаппе пока не поздно. Манчестерское дерби вышло бы на новый уровень 🔥
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Так Аталанта вроде 70-80 просит, а не 100 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
мю не может предложить больше из-за финансового фейр плей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Господи, читаешь это всё и не веришь глазам. Весной торг начинался с 40+ миллионов. Нонче уже какая-то астрономия на повестке дня. Вы серьёзно хотите заплатить за легкоатлета такие бабки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beckham,C.Ronaldo,M.U
Как он? Кто-нибудь видел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Дно пробито, за ноунейма такие бабки. Лучше бы МЮ за 50 млн. нашего Чалова или Заболотного купил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
А точно понимает, что сотку это просто мега жирно? А то иногда запросы у итальянских клубов просто абсурдны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Кейн, Мбаппе, Осимхен - а они гоняются за ноунеймом с 9 голами в сезоне...с таким руководство МЮ долго ещё не сможет выиграть АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токсик
Ответ НРИ
Что не ТО , Мю всегда разводят 😂
За такие деньги еще никто никого не купил. Не рвись раньше времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ <~Inter~>
Так Аталанта вроде 70-80 просит, а не 100 млн
У нищего мю нет таких денег, там долги 600+ млн, вот все болельщики и молятся что бы их шейхи купили:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ответ Beckham,C.Ronaldo,M.U
Как он? Кто-нибудь видел?
Полный шлак, лавочник. Итальяшки просто торгаши лютые)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
Ответ Great ManUtd
Кейн, Мбаппе, Осимхен - а они гоняются за ноунеймом с 9 голами в сезоне...с таким руководство МЮ долго ещё не сможет выиграть АПЛ.
никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий