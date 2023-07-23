«МЮ» надеется купить Хейлунда за 60-65 млн евро. «Аталанта» понимает, что не получит 100 млн
«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» ведут переговоры о трансфере Расмуса Хейлунда.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский клуб надеется, что 60-65 млн евро хватит для осуществления сделки. «Аталанта» понимает, что не сможет получить за игрока сумму, близкую к 100 млн евро.
Сообщалось, что из-за требований финансового фэйр-плей «Ман Юнайтед» не сможет заплатить за форварда более 60 млн евро.
Статистику 20-летнего нападающего можно изучить здесь.
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