Арбитраж присудил Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов. «Торонто» предлагал 2,4 млн

Арбитраж присудил Илье Самсонову контракт на год с зарплатой 3,55 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер .

Сообщалось, что « » предлагает вратарю 2,4 млн долларов, а Самсонов запрашивал 4,9 млн. По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

провел в 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.