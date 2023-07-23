Арбитраж присудил Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов. «Торонто» предлагал 2,4 млн
Арбитраж присудил Илье Самсонову контракт на год с зарплатой 3,55 млн долларов.
Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
Сообщалось, что «Торонто» предлагает вратарю 2,4 млн долларов, а Самсонов запрашивал 4,9 млн. По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.
Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.
Лифс получили, что хотели - краткосрочный и адекватный по деньгам контракт. Для Ильи ситуация тоже нормальная - надо ещё один успешный сезон выдать и дальше пытаться найти на рынке долгосрок в условиях растущего потолка зарплат.
Дальше самое интересное это их превышенный потолок зп -6,7$.
Выкупить или обменять Мюррея -4,7$ не особо поможет.
Все идет к обмену Ньюландера с его зп -6,9$.
По поводу отношений - надо понимать, что де-факто еcть 2 cовершенно разных круга общения. Первый это команда - игроки + тренера, второй это "контрактный" - где чаще вcего общаютcя менеджеры c агентами.
Это может повлиять на отношение менеджеров (и то не факт), но в cамой команде вcем будет плевать на это 100%
Один допинг ест на ОИ, второй пиво пьет в каждом фонтане, третий выбирает белую дорожку