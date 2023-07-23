Арбитраж присудил Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов. «Торонто» предлагал 2,4 млн

Теги Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Илья Самсонов деньги Хоккей

Арбитраж присудил Илье Самсонову контракт на год с зарплатой 3,55 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Сообщалось, что «Торонто» предлагает вратарю 2,4 млн долларов, а Самсонов запрашивал 4,9 млн. По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.

 

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24 комментария

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Иван Павлов
В принципе, как и ожидалось. А то тут были мнения, что после одного хорошего сезона арбитраж больше 4 млн присудит. Далеко не настолько сильная позиция у стороны Самсонова была.

Лифс получили, что хотели - краткосрочный и адекватный по деньгам контракт. Для Ильи ситуация тоже нормальная - надо ещё один успешный сезон выдать и дальше пытаться найти на рынке долгосрок в условиях растущего потолка зарплат.
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+19
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FOX_SKILL
Один вопрос листья решили.
Дальше самое интересное это их превышенный потолок зп -6,7$.
Выкупить или обменять Мюррея -4,7$ не особо поможет.
Все идет к обмену Ньюландера с его зп -6,9$.
+6
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makes
знающие парни, поясните за процедуру (понял что загуглить можно, но если не сложно сделайте). типо комиссия принимает решение сколько должна быть за, но как то атмосфера не очень мне кажется в таком случае между игроком и клубом. не?
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Юрий Безуглый
Ответ makes
знающие парни, поясните за процедуру (понял что загуглить можно, но если не сложно сделайте). типо комиссия принимает решение сколько должна быть за, но как то атмосфера не очень мне кажется в таком случае между игроком и клубом. не?
Да, арбитражи никто не любит, потому что на них игрок рассказывает, какой он офигительный, используя все существующие метрики обычной и продвинутой статистики, а клуб в это же время старается принизить его, рассказывая, что тут он тупит, там он плох, в этом слаб. А после арбитража эти стороны должны ударить по рукам, когда арбитры озвучат свою цифру. Ну либо клуб говорит, что не готов на это, и тогда игрок становится неограниченно свободным
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e1ther - e1ther
Ответ makes
знающие парни, поясните за процедуру (понял что загуглить можно, но если не сложно сделайте). типо комиссия принимает решение сколько должна быть за, но как то атмосфера не очень мне кажется в таком случае между игроком и клубом. не?
это не важно,кто как к кому относится,есть пол зарплат,а уж такие контракты небольшие,подспорье,тут уже потолок зарплат
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Кирилл Мартыненко
Ответ makes
знающие парни, поясните за процедуру (понял что загуглить можно, но если не сложно сделайте). типо комиссия принимает решение сколько должна быть за, но как то атмосфера не очень мне кажется в таком случае между игроком и клубом. не?
Да, и игрок c клубом обязаны принять решение комиccии.

По поводу отношений - надо понимать, что де-факто еcть 2 cовершенно разных круга общения. Первый это команда - игроки + тренера, второй это "контрактный" - где чаще вcего общаютcя менеджеры c агентами.

Это может повлиять на отношение менеджеров (и то не факт), но в cамой команде вcем будет плевать на это 100%
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e1ther - e1ther
Ответ Юрий Безуглый
Да, арбитражи никто не любит, потому что на них игрок рассказывает, какой он офигительный, используя все существующие метрики обычной и продвинутой статистики, а клуб в это же время старается принизить его, рассказывая, что тут он тупит, там он плох, в этом слаб. А после арбитража эти стороны должны ударить по рукам, когда арбитры озвучат свою цифру. Ну либо клуб говорит, что не готов на это, и тогда игрок становится неограниченно свободным
самое важное НСА, остальное мелочи
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hhlg
Ответ Аморалинни
Торонта уже привык А вот Вашика сколько еще терпеть привозы Кемпера?)
Самса в Кэпс с лучшей защитой/командой гениальные 0,896%, Кюмпер в Кэпс с худшей защитой/командой стабильные 0,9%. Выдыхай лол ;)
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e1ther - e1ther
Ответ Аморалинни
Так не следят за парнями, а потом винят их во всем
ну, косяков,Илья напарол,есть за что журить,как ты за Кузю)
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Аморалинни
Ответ e1ther - e1ther
мы ж про Самсонова?)как ты сюда Овечкина затащил?)
Так не следят за парнями, а потом винят их во всем
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e1ther - e1ther
Ответ Аморалинни
На сочинском, ну ты чего?))
мы ж про Самсонова?)как ты сюда Овечкина затащил?)
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Аморалинни
Ответ e1ther - e1ther
на каком ОИ?)ты накидывай нормально)а не вот это вот фсё)
На сочинском, ну ты чего?))
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e1ther - e1ther
Ответ Аморалинни
Что поделать, если в вашике за своими хоккеистами не следят Один допинг ест на ОИ, второй пиво пьет в каждом фонтане, третий выбирает белую дорожку
на каком ОИ?)ты накидывай нормально)а не вот это вот фсё)
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Аморалинни
Ответ e1ther - e1ther
выходы за ворота,это отдельный вид искусства)сломать себя перед сезоном?) легко))))и это я не лезу в кухню Кэпс)просто на вскидку)да даже холтби был лучше,хоть я его и терпеть не могу,Бороду)че он и доказал уйдя из Кэпс)не вратарь,а так, посредственность)
Что поделать, если в вашике за своими хоккеистами не следят
Один допинг ест на ОИ, второй пиво пьет в каждом фонтане, третий выбирает белую дорожку
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e1ther - e1ther
Ответ Аморалинни
Самсон со всеми своими косяками напривозил меньше кемпера Так и зарплата в 2 раза ниже))
выходы за ворота,это отдельный вид искусства)сломать себя перед сезоном?) легко))))и это я не лезу в кухню Кэпс)просто на вскидку)да даже холтби был лучше,хоть я его и терпеть не могу,Бороду)че он и доказал уйдя из Кэпс)не вратарь,а так, посредственность)
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Аморалинни
Ответ e1ther - e1ther
и вот если ,произойдет казус,орать буду в голос с Торонты)) Илья,имя приключений))
Пока Торонта и Илья орут в голос с Киперов Вшей)))
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TBFTT
То чего все и ждали. Арбитраж назначил среднюю сумму. Поздравляю Илью!!!
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makes
благодарю
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