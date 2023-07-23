Вендел вновь передумал возвращаться в «Зенит». Он не сел на самолет, его агент прибыл в Петербург один

Вендел вновь передумал возвращаться в расположение «Зенита».

Как утверждает бразильский журналист Вене Касагранде, по собственному желанию и без объяснения причин футболист не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент Вендела прибыл в Санкт-Петербург один.

Поведение бразильца раздражает «Зенит», «Фламенго», который заинтересован в трансфере, и даже агента футболиста. Из-за этого трансфер Вендела во « » находится под угрозой.

21 июля гендиректор « » Александр Медведев сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба. Также он говорил об этом 12 июля.

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