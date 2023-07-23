Вендел вновь передумал возвращаться в «Зенит». Он не сел на самолет, его агент прибыл в Петербург один

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Футбол

Вендел вновь передумал возвращаться в расположение «Зенита».

Как утверждает бразильский журналист Вене Касагранде, по собственному желанию и без объяснения причин футболист не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент Вендела прибыл в Санкт-Петербург один.

Поведение бразильца раздражает «Зенит», «Фламенго», который заинтересован в трансфере, и даже агента футболиста. Из-за этого трансфер Вендела во «Фламенго» находится под угрозой.

21 июля гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вендел возвращается в расположение клуба. Также он говорил об этом 12 июля.

Кто из бразильцев «Зенита» может уйти? Малком уже почти в Саудовской Аравии, «Фламенго» ждет Вендела и Клаудиньо

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88 комментариев

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Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
+68
-15
+53
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Алексей Ненахов
🤣 Вендел также возвращается в Зенит , как Медведев держит обещания перед фанатами
+47
-15
+32
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Spartak Zenit
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
других возьмут
+31
-1
+30
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unreality
Ну и нафиг он нужен. Ничего ему не платить, выписывать штрафы. Пусть и дальше сидит в Бразилии и не играет, делов то.
+16
-1
+15
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Groznyi2024
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
Тоже самое говорили сначала про Халка, потом про аргов, потом про Азмуна и Дзюбу) А воз и ныне там, на первом месте
+11
-4
+7
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Ilya_Panchenko
Ответ Доктор Броманталь
А почему Вендел не может просто «приостановить» контракт» ?
Уже нельзя
+6
0
+6
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Fernandu9
Ответ Роман
Разве на текущие момент 23.07.23 леги могут приостанавливать контракт? Или всё же уже не могут как ранее делали?
контракты,заключённые после 24.02.22 футболисты не могут приостанавливать
+5
0
+5
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Lol Ko
Ответ Доктор Броманталь
А почему Вендел не может просто «приостановить» контракт» ?
Потому что это не вечная опция. Переподписал контракт, получил бабло, новые условия и потерял право на приостановку контракта.
+4
0
+4
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eyeballerswow
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
сезон 18/19 ты в анабиозе был?
+8
-4
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sem_odin
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
Вчера не видел?
+5
-2
+3
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Юрий Бондарь
Надо просто перевернуть эту страницу истории, а финансовой и юридической стороной вопроса пусть занимается клуб... Он реально достал.
+4
-2
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Ёшимин Бональдо
Родителей к директору
+3
-1
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Caniball
Ответ Алексей Ненахов
🤣 Вендел также возвращается в Зенит , как Медведев держит обещания перед фанатами
Гармония у них!
+10
-8
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ясон чистяков
Ответ Роман
Разве на текущие момент 23.07.23 леги могут приостанавливать контракт? Или всё же уже не могут как ранее делали?
Нет не могут, это незаконно, контракт, вот закон
+1
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unreality
Ответ Vegas Knight
Что мешает ему приостановить контракт?
Он его продлевал и теперь не может приостановить.
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шатанледс 12
Ответ Роман
Разве на текущие момент 23.07.23 леги могут приостанавливать контракт? Или всё же уже не могут как ранее делали?
Не могут
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Толбат
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
Увидишь!
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Pavlyushavin
Ответ avcgloronalduMU
вендел вертел тут всех
На каждый хитрый болт найдётся гайка с левой резьбой
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belikovda.90
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Чувак уже агента послал на три буквы))) Закончит в фавелах в трусах и кедах))
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Prise
Шапито
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fil_spb
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
Пересмотри сезон 18/19 и 19/20. Итог - два досрочных чемпионства. Пока Спартак с трудом цеплялся за верхнюю половину таблицы.
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Barvex
Ответ Денис Ширинов
Интересно посмотреть на гения Семака в отсутствие Малкома и Вендела
Иванов справится за обоих.
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шатанледс 12
Ну и 🤡. Надо бы избавляться от него, но кто такого персонажа возьмёт за вменяемые деньги? Даже бразильцы теперь не станут
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Мукунку хороший
Ответ Жорег Борщофф
Ну и дурак, получит дисквал. ФИФА к таким демаршам сурово относится.
Ты можешь себя успокаивать сколько хочешь.. дисквала не будет..
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Жорег Борщофф
Ну и дурак, получит дисквал. ФИФА к таким демаршам сурово относится.
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