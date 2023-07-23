«Динамо» может получить за Арсена Захаряна меньше 15 млн евро, на которые рассчитывало.

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Лацио» изначально попробовал купить полузащитника за 10 млн евро. Сегодня же римляне направили московской команде новое предложение, отличающееся в первую очередь бонусами.

Отмечается, что футболист в итоге может перейти за 11 млн евро и еще 2-3 млн в качестве дополнительных выплат.

«Лацио» рассчитывает закрыть сделку на предстоящей неделе.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?