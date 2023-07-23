«Лацио» может купить Захаряна за 11 млн евро и 2-3 млн в виде бонусов. Римляне хотят договориться с «Динамо» на следующей неделе

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Джанлука Ди Марцио деньги Арсен Захарян Футбол

«Динамо» может получить за Арсена Захаряна меньше 15 млн евро, на которые рассчитывало.

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Лацио» изначально попробовал купить полузащитника за 10 млн евро. Сегодня же римляне направили московской команде новое предложение, отличающееся в первую очередь бонусами.

Отмечается, что футболист в итоге может перейти за 11 млн евро и еще 2-3 млн в качестве дополнительных выплат.

«Лацио» рассчитывает закрыть сделку на предстоящей неделе. 

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ ЕгориЙ
К.м.к. Севилья более подходит для Захаряна по стилю игры.
саррибол подходит креативному игроку меньше, чем игра краями от Севильи? ну бред же
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
юзеры спорца давно продали и деньги поделили, а они всё торгуются ))
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ justbored
юзеры спорца давно продали и деньги поделили, а они всё торгуются ))
То есть Лацио купить игрока из РПЛ-это нормально, а у захолустного Сассуоло этические принципы? Смешно.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flash166
Ответ Three Days Grace
саррибол подходит креативному игроку меньше, чем игра краями от Севильи? ну бред же
Просто люди не смотрели ни одного матча Севильи и думают там кружева
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
С учётом того что он играет хуже чем год назад, предложение неплохое. Я бы на месте Динамо скинул.

Хотя внутренне чувствуется что новость - утка
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-6 AlexanderX
Для руководство Динамо, которое самое "компетентное" в лиге, лучше скинуть это "дарование"...Желательно за бесценок. Хоть Римлянам, хоть Карфагенам.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Просите еще холодильник Розенлев, хороший, финский.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=https%3A%2F%2Fic.pics.livejournal.com%2Fkrasim_vse%2F42501584%2F46651%2F46651_600.jpg&pos=4&rpt=simage&parent-reqid=1690141948434438-13840355618458777311-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-22-BAL-2670&app_version=23070001&source=serp
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
а может и не купить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Не поверю, пока не сфоткается с Игли Таре
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Вот Лацио это действительно хороший вариант. Если срастётся то нормуль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
да, судя по всему, уже близко все. Ждем, хотя никогда за Лацио не болел, но будет "свой"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амирджанян
Ещё один русский в Европе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry10
Динамо конечно радует. Так чётко о продажах договариваются в текущих реалиях, ещё и торговаться при этом умудряются)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
Надеюсь это не шутка и все получится!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сигарета Романцева
Ответ Олег Кузнецов
То есть Лацио купить игрока из РПЛ-это нормально, а у захолустного Сассуоло этические принципы? Смешно.
Все куда проще, Сассуоло не хотят отпускать Рожерио.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Петров
Пора, пора. Будет расти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ Зубы Дзюбы
С учётом того что он играет хуже чем год назад, предложение неплохое. Я бы на месте Динамо скинул. Хотя внутренне чувствуется что новость - утка
Ди Марцио утка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ Зубы Дзюбы
С учётом того что он играет хуже чем год назад, предложение неплохое. Я бы на месте Динамо скинул. Хотя внутренне чувствуется что новость - утка
Ди Марцио более менее надёжный источник:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ Олег Кузнецов
То есть Лацио купить игрока из РПЛ-это нормально, а у захолустного Сассуоло этические принципы? Смешно.
Не знал, что Лацио и Сассуоло один владелец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doubler
Ответ Олег Кузнецов
То есть Лацио купить игрока из РПЛ-это нормально, а у захолустного Сассуоло этические принципы? Смешно.
ну они же ультра-правые, сейчас им там напомнят, как один итальянский лидер за них болел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Jadie James
да, судя по всему, уже близко все. Ждем, хотя никогда за Лацио не болел, но будет "свой"
Лацио Захаряна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ ЕгориЙ
К.м.к. Севилья более подходит для Захаряна по стилю игры.
а у Севильи кризис. они всех игроков выставили на продажу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ ЕгориЙ
К.м.к. Севилья более подходит для Захаряна по стилю игры.
Вы походу не смотрите матчи и потом говорите чей стиль подходит лучше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ Three Days Grace
саррибол подходит креативному игроку меньше, чем игра краями от Севильи? ну бред же
Севилья так играла вынужденно, ввиду кадровых проблем, а вот сверхинтенсивный саррибол, где все отрабатывают назад не факт что он потянет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Prokofyev
Все топовые футболеры поехали в лигу Саудитов) в Европе уже играть некому. Так что волей-неволей скаутам приходится заглядывать в поиске новых игроков в лучшую лигу мира после ФНЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий