«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на Елисейских Полях
23 июля состоится финальный этап веломногодневки «Тур де Франс».
Гонщики проедут маршрут с финишем на Елисейских Полях.
21-й этап
Сен-Кентен-ан-Ивелин – Елисейские Поля, Париж
115,1 км
Начало – 17:30 по московскому времени
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79.16,38
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 7,29
3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 10,56
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 12,23
5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 12,57
6. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 13,27
7. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 14,44
8. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 16,09
9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 23,08
10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 26,30
11. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 28,03
12. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 37,32
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