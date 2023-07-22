«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут маршрут с финишем на Елисейских Полях

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23 июля состоится финальный этап веломногодневки «Тур де Франс».

Гонщики проедут маршрут с финишем на Елисейских Полях.

«Тур де Франс»

21-й этап

Сен-Кентен-ан-Ивелин – Елисейские Поля, Париж

115,1 км

Профиль/Карта

Начало – 17:30 по московскому времени

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79.16,38

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 7,29

3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 10,56

4. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 12,23

5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 12,57

6. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 13,27

7. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 14,44

8. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 16,09

9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 23,08

10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 26,30

11. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 28,03

12. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 37,32

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