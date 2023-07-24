Малком – в топ-10 самых дорогих трансферов лета. Райс – 1-й, Беллингем – 2-й, Хавертц – 3-й

Трансфер Малкома вошел в десятку самых дорогих сделок этого лета.

« » продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, без учета бонусов больше пока заплатили только за шестерых футболистов.

В список из 11 самых дорогих трансферов сезона-2023/24 попали:

1. – из « » в «Арсенал» за 116 млн евро;

2. Джуд Беллингем – из « » в « » за 103 млн евро;

3. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро;

4. Доминик Собослаи – из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за 70 млн евро;

5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро;

6. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 64 млн евро;

7-9. Кристофер Нкунку – из «Лейпцига» в «Челси» за 60 млн евро;

7-9. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро;

7-9. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро;

10-11. Мусса Диаби – из «Байера» в «Астон Виллу» за 55 млн евро;

10-11. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хилаль» за 55 млн евро.