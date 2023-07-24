Малком – в топ-10 самых дорогих трансферов лета. Райс – 1-й, Беллингем – 2-й, Хавертц – 3-й
Трансфер Малкома вошел в десятку самых дорогих сделок этого лета.
«Зенит» продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, без учета бонусов больше пока заплатили только за шестерых футболистов.
В список из 11 самых дорогих трансферов сезона-2023/24 попали:
1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 млн евро;
2. Джуд Беллингем – из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро;
3. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро;
4. Доминик Собослаи – из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за 70 млн евро;
5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро;
6. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 64 млн евро;
7-9. Кристофер Нкунку – из «Лейпцига» в «Челси» за 60 млн евро;
7-9. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро;
7-9. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро;
10-11. Мусса Диаби – из «Байера» в «Астон Виллу» за 55 млн евро;
10-11. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хилаль» за 55 млн евро.
Челси молодцы, сбагрили почти за столько же, за сколько купили👍
А Маунта очень круто подписали. Чуть выше рынка, да. Но там и конкуренция была от Ливерпуля и Арсенала, и её выиграли незначительно переплатив, это нормально.
И с чего он вдруг стал игроком с туманными перспективами? Все последние годы был главным тащером синих, и в понятной системе Тен Хага заиграет на 99%