Малком – в топ-10 самых дорогих трансферов лета. Райс – 1-й, Беллингем – 2-й, Хавертц – 3-й

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Трансфер Малкома вошел в десятку самых дорогих сделок этого лета.

«Зенит» продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, без учета бонусов больше пока заплатили только за шестерых футболистов.

В список из 11 самых дорогих трансферов сезона-2023/24 попали:

1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 млн евро;

2. Джуд Беллингем – из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро;

3. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро;

4. Доминик Собослаи – из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за 70 млн евро;

5. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 64,2 млн евро;

6. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 64 млн евро;

7-9. Кристофер Нкунку – из «Лейпцига» в «Челси» за 60 млн евро;

7-9. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро;

7-9. Мануэль Угарте – из «Спортинга» в «ПСЖ» за 60 млн евро;

10-11. Мусса Диаби – из «Байера» в «Астон Виллу» за 55 млн евро;

10-11. Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хилаль» за 55 млн евро.

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13 комментариев

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Оленям, просьба в личку не писать!
Я тока сейчас увидел, Хаверца Арсенал купил за 75тыс😳 Зачем он им нужен, да ещё за такое бабло🤦🥴
Челси молодцы, сбагрили почти за столько же, за сколько купили👍
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+9
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Supreme Allah
Ответ Арсений Чернобаев
не знаю, по мне хороший игрок. он идеален для арсенала. но цена его около 30-40 м. евро
Малькольм икс 60 стоит , а тут один из перспективнейших атакующий игрок немецкого футбола 40?
+1
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wjvxpb5q6f
Ответ Supreme Allah
Дешевле Маунта можно было купить, тонали, нкунку или диаби, 100% топы , а не игрок с туманными перспективами и годом контракта, менеджмент мю как всегда на высоте👍
Ну ты сравнил атакующего полузащитника Маунта с вингером Диаби и опорником Тонали. Ну а сопоставимого Нкунку еще зимой Челси оформил.
А Маунта очень круто подписали. Чуть выше рынка, да. Но там и конкуренция была от Ливерпуля и Арсенала, и её выиграли незначительно переплатив, это нормально.
И с чего он вдруг стал игроком с туманными перспективами? Все последние годы был главным тащером синих, и в понятной системе Тен Хага заиграет на 99%
+1
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Неби Бабаханов
топ 3 замкнут вскорек всего англичане. Райс, Кейн, Беллингем. Только Мбапе может переплюнуть.
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Покерный Футбол
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Я тока сейчас увидел, Хаверца Арсенал купил за 75тыс😳 Зачем он им нужен, да ещё за такое бабло🤦🥴 Челси молодцы, сбагрили почти за столько же, за сколько купили👍
Арсенал долго терпел и смотрел на коллег из Лондона и Манчестера и тоже решил пошвыряться деньгами.
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Арсений Чернобаев
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Я тока сейчас увидел, Хаверца Арсенал купил за 75тыс😳 Зачем он им нужен, да ещё за такое бабло🤦🥴 Челси молодцы, сбагрили почти за столько же, за сколько купили👍
не знаю, по мне хороший игрок. он идеален для арсенала. но цена его около 30-40 м. евро
0
0
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Supreme Allah
Малькольм икс 60 стоит , а тут один из перспективнейших атакующий игрок немецкого футбола 40?
а Мудрик который только забил первый гол 70
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Supreme Allah
Ответ Арсений Чернобаев
а Мудрик который только забил первый гол 70
Мудрик и гроша ломаного не стоит , но хаверца по дешевке урвали , вообще не понятно на кой они своего ключевого игрока конкуренту продали.
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Арсений Чернобаев
Ответ Supreme Allah
Мудрик и гроша ломаного не стоит , но хаверца по дешевке урвали , вообще не понятно на кой они своего ключевого игрока конкуренту продали.
нкунку пришёл потому что
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Supreme Allah
Ответ wjvxpb5q6f
Ну ты сравнил атакующего полузащитника Маунта с вингером Диаби и опорником Тонали. Ну а сопоставимого Нкунку еще зимой Челси оформил. А Маунта очень круто подписали. Чуть выше рынка, да. Но там и конкуренция была от Ливерпуля и Арсенала, и её выиграли незначительно переплатив, это нормально. И с чего он вдруг стал игроком с туманными перспективами? Все последние годы был главным тащером синих, и в понятной системе Тен Хага заиграет на 99%
Суть не в позициях , а что железные топы и обошлись дешевле. Туманные потому что заиграл он поздно и последние полтора сезона по сути провалил и того у него года 2 нормальной игры к 25 годам. Может и заиграет было бы хорошо , а может тухляк как мата будет , ни рыба , ни мясо.
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