Татьяна Навка: «Обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику»

Теги Татьяна Навка Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что российским спортсменам нужно ехать на ОИ в нейтральном статусе.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику.

Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали.

Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн – каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя.

Если будет возможность выступать на Олимпиаде, обязательно нужно будет пользоваться такой возможностью», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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78 комментариев

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Kimbo Slice
Ответ margosha58
Да президенту давно пора поменять пресс-секретаря и дистанцироваться от его семейства. А то он говорит одно, а Песков с женой - другое. Это выглядит странно.
А президента менять не надо, кода как с 2008 го)) не задумывался не?)
+65
-9
+56
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Оригинальный Ник
Удивительное у нас государство, с одной стороны говорят про национальное самосознание, гордость и т.д., с другой — призывают к любым унижениям, лишь бы примазаться к западным странам
+71
-18
+53
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Мурманчанин37
Навка, говоря "нашу национальную символику", могла бы и уточнять - какую из ее символик?
+43
-5
+38
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margosha58
Ответ Оригинальный Ник
Удивительное у нас государство, с одной стороны говорят про национальное самосознание, гордость и т.д., с другой — призывают к любым унижениям, лишь бы примазаться к западным странам
Да президенту давно пора поменять пресс-секретаря и дистанцироваться от его семейства. А то он говорит одно, а Песков с женой - другое. Это выглядит странно.
+48
-13
+35
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Roger Taylor from Queen
Когда наших туда пустят, ты будешь под следствием за хищения бюджетных средств в особо крупных размерах
+30
-3
+27
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Аркус
Таня,верни деньги в бюджет за Луганск!
+25
-3
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Анатолий Антонов
Вы уж трусы наденьте или крестик снимите
+26
-5
+21
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Orange carrot
Дайте Танюше больше грантов от государства. И побольше спонсоров-госкорпораций.
+14
0
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Адепт Суперлиги
Кажется скоро один усатый гражданин подаст на развод.🤣🤣🤣
+13
-1
+12
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Anatiana
Мало ли кто о чём мечтал. Спортивные мечты - это не самые мечтовные мечты. Мужики жизни кладут, отстаивая интересы страны, а она тут призывает ради мечтулек под белый флаг. При том, что муж - государственный представитель.
Рехнулась баба
+23
-12
+11
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Rumov
Не уверен, что пора маршировать с белым флагом.
+10
-1
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Лизавета Анна -Мария
В настоящее время большинство россиян чем-то жертвуют. И даже жизнями на фронте. Татьяне это не ведомо?! Почему же спортсмены будто бы - какие-то мученики без Олимпийских игр?!
+19
-11
+8
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Самасебезвезда
Я бы таких с такими высказываниями тоже за экстремизм привлекала бы. Это ведь не просто люди на кухне обсуждают, это говорится на всю страну.
+14
-7
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Rumov
Езжай Таня и возьми Диму. А белый флаг понесет Вова.
+13
-6
+7
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Olga.t
Вряд ли Навка делает такие заявления без ведома мужа...
Неужели в верхах разброд и шатание, а "сам" ничего по этому вопросу не говорит?
+6
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Otto Kretschmer
Кому нужно?
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Melnikov1968
Если решили ехать, поезжайте, решили не ехать, значит не едьте. К чему вся эта комедия? Как будто народ решает, ехать или нет? Вообще все равно.
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Холден Колфилд
Тань,ну это же не скрепно
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Karamazoff
Вопрос личной выгоды. Нафке нужны в шоу все больше распиаренных ОЧ.
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Anneta28
Ответ margosha58
Да президенту давно пора поменять пресс-секретаря и дистанцироваться от его семейства. А то он говорит одно, а Песков с женой - другое. Это выглядит странно.
Лучше уж сразу поменять президета))
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Tata777
да лан а как делать с легко говорят...когда под мобилизацию попал ..офицер давно с двумя детьми....и хорошей работой...или это другое? нам озвучили про СВО т е по желанию? и что такого в спортменах, что нельзя понять? труд? везде труд...т. е вы деревня идите патриотами а мы тут посоревнуемся типа за честь РФ.... слышали...уже.... сказали знать не знаем про звания медали и ваще мы голуби мира
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arisstopane
вовремя предать - это не предать, а предвидеть!(с)
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Sobachkin
Так это позиция мужа или же как? То мы покажем кузькину мать этим западникам, ну возьмите нас, ну очень просим
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Амброзия
Ответ Лизавета Анна -Мария
В настоящее время большинство россиян чем-то жертвуют. И даже жизнями на фронте. Татьяне это не ведомо?! Почему же спортсмены будто бы - какие-то мученики без Олимпийских игр?!
Им, спортсменам, даже мысль не приходит в голову, что другие ребята поменяли свою профессиональную деятельность, уехав на фронт! Кто-то был юристом, а стал артиллеристом, кто-то был строителем, а сейчас снаряды подносит...Что-то я не слышала, чтобы фигуристы скинулись и купили грузовичок для наших волонтеров.
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Anneta28
Ответ Anatiana
Мало ли кто о чём мечтал. Спортивные мечты - это не самые мечтовные мечты. Мужики жизни кладут, отстаивая интересы страны, а она тут призывает ради мечтулек под белый флаг. При том, что муж - государственный представитель. Рехнулась баба
Ничего она не рехнулась, она ж не дура чтоб отсебятину нести. Видимо поступила новая методичка из Кремля. У нас же сейчас все меняется с космической скоростью - бывшие герои объявлены предателями, красные линии давно уже стали коричневыми ну и тд..
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