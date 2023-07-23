Татьяна Навка: «Обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику»

Татьяна Навка считает, что российским спортсменам нужно ехать на ОИ в нейтральном статусе.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику.

Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали.

Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн – каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя.

Если будет возможность выступать на Олимпиаде, обязательно нужно будет пользоваться такой возможностью», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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