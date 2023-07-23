Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов

Золотая медаль фигуриста Зайцева с Игр-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с .

Зайцев и Роднина также являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.

На аукционе RR Auction также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в и зимней Олимпиады 2014 года в . За них заплатили $2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.

Олимпийский факел из Гренобля-1968 продан на аукционе за 187 тысяч долларов