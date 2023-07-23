Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов
Золотая медаль фигуриста Зайцева с Игр-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.
Александр Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Ириной Родниной.
Зайцев и Роднина также являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.
На аукционе RR Auction также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. За них заплатили $2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.
Олимпийский факел из Гренобля-1968 продан на аукционе за 187 тысяч долларов
Как не крути, но по нынешнему курсу, с учётом комиссии аукционной площадке, уплаченных налогов и прочих расходов, человек в районе 6 миллионов рублей получит. Неплохая сумма.
Только я не могу понять, что должно было произойти чтобы при живом спортсмене продавали его медали
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Фигурное катание всё-таки нишевый вид спорта. Хотя для суперпопулярности иногда достаточно страны типа США, где карточки бейсболистов уходят за такие деньги, что голова кругом.
Я этот поступок оправдываю только если понадобились деньги на лечение. Дай бог здоровья Александру Зайцеву, его жене Галине Карелиной, его сыну, внукам.