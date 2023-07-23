Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов

Теги Сочи-2014 Ирина Роднина Александр Зайцев Лейк-Плэсид-1980 Москва-1980 деньги Фигурное катание

Золотая медаль фигуриста Зайцева с Игр-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

Александр Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Ириной Родниной.

Зайцев и Роднина также являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке.

На аукционе RR Auction также были проданы факелы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. За них заплатили $2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.

Олимпийский факел из Гренобля-1968 продан на аукционе за 187 тысяч долларов

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17 комментариев

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gxi9fh79kk
Ответ ILYA_FCB
Зная какие деньги люди отдают за другие предметы в другиз вилах спорта, то не тая и большая сумма за медаль выдающегося фигуриста Только я не могу понять, что должно было произойти чтобы при живом спортсмене продавали его медали
К сожалению,нищета произошла с кем то((
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Montenegro Serbian
Ответ MosesPray
Наверно, для обладателя это уже не ценность, что и не удивительно
Это не факт, просит обстоятельства могли прижать.
Как не крути, но по нынешнему курсу, с учётом комиссии аукционной площадке, уплаченных налогов и прочих расходов, человек в районе 6 миллионов рублей получит. Неплохая сумма.
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Tursus
А вы говорите погоны... Медаль продали!
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MosesPray
Наверно, для обладателя это уже не ценность, что и не удивительно
+6
-2
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ILYA_FCB
Ответ gxi9fh79kk
К сожалению,нищета произошла с кем то((
Какие же низкие пенсии у олимпийского чемпиона, если ты не депутат
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+3
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ILYA_FCB
Зная какие деньги люди отдают за другие предметы в другиз вилах спорта, то не тая и большая сумма за медаль выдающегося фигуриста
Только я не могу понять, что должно было произойти чтобы при живом спортсмене продавали его медали
+3
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Montenegro Serbian
Ответ ILYA_FCB
Зная какие деньги люди отдают за другие предметы в другиз вилах спорта, то не тая и большая сумма за медаль выдающегося фигуриста Только я не могу понять, что должно было произойти чтобы при живом спортсмене продавали его медали
Зная какие деньги люди отдают за другие предметы в другиз вилах спорта, то не тая и большая сумма за медаль выдающегося фигуриста
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Фигурное катание всё-таки нишевый вид спорта. Хотя для суперпопулярности иногда достаточно страны типа США, где карточки бейсболистов уходят за такие деньги, что голова кругом.
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Sgi
Ответ Tursus
А вы говорите погоны... Медаль продали!
Память важнее медали. да и покушать на медаль не купишь, а вот на деньги - да
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Алина Бель
Смешные деньги за олимпийские факелы Московской и Сочинской олимпиады - по сравнению с ценой проданного на том же аукционе за 187,5 тыс. олимпийского факела Гренобля - в 100 раз дороже! - на какие-то мысли наводит грустные(((( может, опечатка:)?
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Амброзия
Ответ ILYA_FCB
Какие же низкие пенсии у олимпийского чемпиона, если ты не депутат
Хорошие пенсии у ОЧ. Как - то не олимпийские чемпионы живут на свои неолимпийские пенсии, и не голодают. Или ОЧ , по - Вашему, требуется какое - то особое питание? Богатый не тот у кого много, а тот - кому хватает!
Я этот поступок оправдываю только если понадобились деньги на лечение. Дай бог здоровья Александру Зайцеву, его жене Галине Карелиной, его сыну, внукам.
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Verysia
Ответ Алина Бель
Смешные деньги за олимпийские факелы Московской и Сочинской олимпиады - по сравнению с ценой проданного на том же аукционе за 187,5 тыс. олимпийского факела Гренобля - в 100 раз дороже! - на какие-то мысли наводит грустные(((( может, опечатка:)?
А кто эти факелы продал, где они вообще хранятся, и кто принимает решение об их продаже?
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Алина Бель
Ответ Verysia
А кто эти факелы продал, где они вообще хранятся, и кто принимает решение об их продаже?
в случае аукциона важно - за сколько захотели купить. думаю, факелы их частных коллекций. их немаленький тираж изготавливают - по 30-40 штук, а то и больше - для эстафеты.
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ДудьСдулся
Ответ Tursus
А вы говорите погоны... Медаль продали!
Роднина купила :)
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Домоседов
Ответ ILYA_FCB
Зная какие деньги люди отдают за другие предметы в другиз вилах спорта, то не тая и большая сумма за медаль выдающегося фигуриста Только я не могу понять, что должно было произойти чтобы при живом спортсмене продавали его медали
Желание самого спортсмена?
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Геннадий Тёкин
Зачем?
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Verysia
Ответ Алина Бель
в случае аукциона важно - за сколько захотели купить. думаю, факелы их частных коллекций. их немаленький тираж изготавливают - по 30-40 штук, а то и больше - для эстафеты.
Спасибо.
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Igor Pivovarov
Ответ Алина Бель
Смешные деньги за олимпийские факелы Московской и Сочинской олимпиады - по сравнению с ценой проданного на том же аукционе за 187,5 тыс. олимпийского факела Гренобля - в 100 раз дороже! - на какие-то мысли наводит грустные(((( может, опечатка:)?
Тоже удивлен. При всем уважении к любой медали любого достоинства с каждых ОИ их сотни! А факел, факел-то один, как символ всех игр. Священный же артефакт, считай.
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