«Пари НН» обратится в ЭСК из-за удаления в матче с «Зенитом»: «Бакаев пробрасывал мяч параллельно воротам. Вряд ли забил бы»
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за удаления Виктора Александрова в матче с «Зенитом».
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.
«Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова.
Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.
Арбитр Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается ВАР... Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте», – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
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тогда бы фанаты Спартака - они же главные телезрители матчей Зенита, были бы довольны👍
Понятно, что Юран интеллектом никогда не отличался, но в правилах нигде и не говориться, что игрок точно должен забить, чтобы соперника удалили.
Это называется Явная возможность забить гол. Явная возможность, а не 100% вероятность. А как она определяется? Из того, что говорили ВСЕ судьи определяется она по положению защитников: если атакующий ближе к воротам значит Явная возможность забить гол есть.
Удаление - это не пенальти, были прецеденты когда команды и в меньшинстве вырывали победы. Например, Терек у спартака выиграл 4-2 в меньшинстве, проигрывая 0-2 и получив еще и удаление.
Ну тогда вот вам мой аргумент "диванного уровня" - от данного удаления схема игры НН никак не изменилась, команда играла от обороны и надеялась на нулевую ничью.
при этом все бывшие судьи (которые Зенит, мягко говоря, не любят) вчера в один голос заявили, что тут чистая красная.
Рабинер вот уже заднюю включил после своей истерики, когда ему скинули примеры подобных решений. Но уже поздно, хомячки довольны и брызжут слюной))
объясните, пожалуйста, этому господину зачем придумали ВАР) арбитр, если что, стоял вообще в центре поля, поэтому помочь ему НУЖНО было
Может, и забил бы...
Может, картишки оаскинуть, погадать???
по правилам это не пенальти
По ситуациям с наступами в прошлом сезоне все понятно.
ВАР просматривает ВСЕ эпизоды. И указывает арбитру на явные ошибки.
Так произошло и тут-показана жёлтая карточка. ВАР указал арбитру что это ошибка и карточка должна быть красной.