«Пари НН» обратится в ЭСК из-за удаления в матче с «Зенитом»: «Бакаев пробрасывал мяч параллельно воротам. Вряд ли забил бы»

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за удаления Виктора Александрова в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев сбил у границы своей штрафной площади. Главный арбитр показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал .

«Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова.

Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок « » выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

Арбитр Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается ВАР... Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте», – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

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