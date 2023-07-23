«Пари НН» обратится в ЭСК из-за удаления в матче с «Зенитом»: «Бакаев пробрасывал мяч параллельно воротам. Вряд ли забил бы»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Сергей Сергеевич Иванов Зелимхан Бакаев Пари НН Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Виктор Александров Футбол

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за удаления Виктора Александрова в матче с «Зенитом».

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.

«Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова.

Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

Арбитр Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается ВАР... Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте», – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

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40 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Вряд ли забил бы - классная формулировка.
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MAXIMum1
Такое чувство, что НН просто хочет побыть в центре внимания. Когда ещё такая возможность предоставится. А иначе, зачем показывая на белое, утверждать, что это черное.
+18
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Егор Крид58
считаю Бакаев должен был развернутся, побежать к своим воротам и забить.
тогда бы фанаты Спартака - они же главные телезрители матчей Зенита, были бы довольны👍
+14
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riverman1980
"Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы."

Понятно, что Юран интеллектом никогда не отличался, но в правилах нигде и не говориться, что игрок точно должен забить, чтобы соперника удалили.
Это называется Явная возможность забить гол. Явная возможность, а не 100% вероятность. А как она определяется? Из того, что говорили ВСЕ судьи определяется она по положению защитников: если атакующий ближе к воротам значит Явная возможность забить гол есть.
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Злодей Спб
Если основные аргументы "вряд ли бы забил" и "Зениту такую бы не показали" - то это аргументы "диванного уровня" и позиция клуба в споре очень слабая.

Удаление - это не пенальти, были прецеденты когда команды и в меньшинстве вырывали победы. Например, Терек у спартака выиграл 4-2 в меньшинстве, проигрывая 0-2 и получив еще и удаление.

Ну тогда вот вам мой аргумент "диванного уровня" - от данного удаления схема игры НН никак не изменилась, команда играла от обороны и надеялась на нулевую ничью.
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Анатолий Дмитриевич
сезон только начался, а сми уже начали готовить почву для обоснования очередного купленного чемпионства Зенита. овощи хавают и просят еще))

при этом все бывшие судьи (которые Зенит, мягко говоря, не любят) вчера в один голос заявили, что тут чистая красная.

Рабинер вот уже заднюю включил после своей истерики, когда ему скинули примеры подобных решений. Но уже поздно, хомячки довольны и брызжут слюной))
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bellyashe
зачем тогда ваш защитник бросался в ноги, даже не пытаясь играть в мяч, если Бакаев «вряд ли забил бы» и вообще, судя по комментариям местных, бежал в угловой флажок?)
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Михаил Иванов
Какой то детский сад,а если бы у бабки был ...., она бы была дедкой ?
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grom55
Ответ леннорыч-абрамович
сейчас ЭСК найдёт ещё парочку пенальти, которые были не назначены в пользу Зенита (и, разумеется, против Спартака)
Какая связь? Языком не мели, мозоль будет.
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CaSpeR-13
так можно было не фолить если он вряд ли бы забил
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damondiamond
какая разница как он пробрасывал мяч? нарушение есть нарушение и не важно, чё он там делал и как забивал бы
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bellyashe
«есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации помогать?»

объясните, пожалуйста, этому господину зачем придумали ВАР) арбитр, если что, стоял вообще в центре поля, поэтому помочь ему НУЖНО было
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grom55
Может, и не забил бы...
Может, и забил бы...
Может, картишки оаскинуть, погадать???
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Илькаш
"параллельно воротам"...рука-лицо...
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ValeriyTs
Ответ unreality
Норм формулировки 😁 А НН возможно БЫ не проиграл.
Сработал бы "эффект бабочки" и НН может и не проиграл. Бы...
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muradka66
Ответ Егор Крид58
считаю Бакаев должен был развернутся, побежать к своим воротам и забить. тогда бы фанаты Спартака - они же главные телезрители матчей Зенита, были бы довольны👍
В твоих мечтах
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вряд ли забил бы - классная формулировка.
обычные слова под пункт правил о лишении ЯВНОЙ возможности
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Denis in Wonderland
Ответ Спартак сила
правила в футболе для всех одинаковые
в правилах написано "лишение явной возможности забить год"

по правилам это не пенальти
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Егор Крид58
Ответ Спартак сила
правила в футболе для всех одинаковые
Спартак в курсе?
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Александр Жердин
А руководство НН в курсе для чего ВАР вообще существует? Или ещё не разобрались?
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Aleksandr Bogachev
Есть правила. Это даже не спорный эпизод. Это был ближайший к воротам защитник. Говорить не о чем
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WizerionII
Просто ждем. Уверен что будет похожий эпизод, если не 1 в 1 , в другой игре. И тогда посмотрим кто и что скажет.
По ситуациям с наступами в прошлом сезоне все понятно.
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unreality
Норм формулировки 😁 А НН возможно БЫ не проиграл.
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rarog
Интересно, где ещё нужно написать, рассказать, плакат нарисовать.
ВАР просматривает ВСЕ эпизоды. И указывает арбитру на явные ошибки.
Так произошло и тут-показана жёлтая карточка. ВАР указал арбитру что это ошибка и карточка должна быть красной.
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PsichoEscape
А зачем НН вообще играют в РПЛ??? Вряд ли что-то выиграют же
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