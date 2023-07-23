Карпин о запрете «Ростову» заявлять новичков: «Все коту под хвост. Планы похерились»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА Валерий Карпин Факел Матч ТВ брань контент Футбол

Валерий Карпин сказал, что запрет заявлять новичков спутал карты «Ростову».

«Ростов» не смог заявить на матч 1-го тура Мир РПЛ с «Факелом» новичков команды – Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова.

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

– Запрет на регистрацию игроков. Когда тренеры узнали, что новички не смогут сыграть, и как это повлияло на подготовку?

– Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло, естественно. У нас за шесть дней три игры, поэтому все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, были, но полностью похерились, но что есть, то есть.

– Если оставить это за скобками, как оцените предсезонную подготовку?

– На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост.

– Задача на сезон. Готов ли «Ростов» заявить что‑то более амбициозное, чем не вылететь, или отталкиваемся от этого?

– Я не готов ничего заявлять, – сказал тренер «Ростова».

 

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22 комментария

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stprk1982@mail.ru
…,ёпт!
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Гуго
Ну и?
+11
-4
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encaro_one
Ответ Дмитрий Крутенко
А как другие что-то покупают продают? Почему у них получается оплачивать и получать бабки, а у Ростова нет?
Кто из российских клубов оплачивал за последние полтора года конкретно в Швецию?
+4
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atomio
Валерим!
+3
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бесдомный понь
Даль: "Похериться , иначе - меняться"
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lovec23
Не понял решение фифа, деньги Ростов перевел , но из-за санкций они не были получены. Где вина клуба
+6
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encaro_one
Ответ lovec23
Не понял решение фифа, деньги Ростов перевел , но из-за санкций они не были получены. Где вина клуба
А где ты видишь текст решения ФИФА? Метарейтинг все что угодно может писать, но официально Ростов пишет, что банки отказываются проводить деньги.
+2
0
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Neo
да Похер
+1
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bubareska
Ответ Гуго
Ну и?
А дальше что?
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brajevgenij@ya.ru
Ответ encaro_one
Кто из российских клубов оплачивал за последние полтора года конкретно в Швецию?
Возить наличку в коробках,, как когда-то?
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PsichoEscape
Тут Валерий уже матрас икеевский подстелил, а не солому
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mdaa
вы че епт...че не понятного епт...
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Илья Владимирович
Никогда такого не было, и вот опять
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Olajuvon
С Норчепингом шутки плохи!
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TheSportNik
Ростов не сдается 1:1
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Дмитрий Крутенко
А как другие что-то покупают продают? Почему у них получается оплачивать и получать бабки, а у Ростова нет?
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Ilovethisgame77
Валера лучший!💪🔥
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