Валерий Карпин сказал, что запрет заявлять новичков спутал карты «Ростову».

«Ростов» не смог заявить на матч 1-го тура Мир с « » новичков команды – Мохаммада Мохеби, Алексея Ионова, Романа Акбашева и Евгения Чернова.

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

– Запрет на регистрацию игроков. Когда тренеры узнали, что новички не смогут сыграть, и как это повлияло на подготовку?

– Узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку. На подготовку повлияло, естественно. У нас за шесть дней три игры, поэтому все планы относительного того, кто будет играть, как распределить минуты, были, но полностью похерились, но что есть, то есть.

– Если оставить это за скобками, как оцените предсезонную подготовку?

– На тренировках, если учитывать контрольные матчи, состав, который был, то все хорошо. Но это было до сегодняшнего дня, на данный момент все коту под хвост.

– Задача на сезон. Готов ли «Ростов» заявить что‑то более амбициозное, чем не вылететь, или отталкиваемся от этого?

– Я не готов ничего заявлять, – сказал тренер « ».