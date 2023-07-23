«ПСЖ» хочет минимум 150 млн евро за Мбаппе. Его купили за 180 млн в 2017-м

Названа сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе этим летом.

Как пишет L’Équipe, парижане хотят получить минимум 150 млн евро за нападающего, которого в 2017-м купили у «Монако» за 180 млн.

«ПСЖ» занял жесткую позицию: Мбаппе должен либо согласиться на продление контракта, либо согласиться на трансфер этим летом. Клуб исключил форварда из состава на предсезонное турне по Японии.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у игрока есть право активировать опцию продления контракта на год.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!