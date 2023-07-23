«ПСЖ» хочет минимум 150 млн евро за Мбаппе. Его купили за 180 млн в 2017-м

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Названа сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе этим летом.

Как пишет L’Équipe, парижане хотят получить минимум 150 млн евро за нападающего, которого в 2017-м купили у «Монако» за 180 млн.

«ПСЖ» занял жесткую позицию: Мбаппе должен либо согласиться на продление контракта, либо согласиться на трансфер этим летом. Клуб исключил форварда из состава на предсезонное турне по Японии.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставит Мбаппе на продажу 1 августа. До конца июля у игрока есть право активировать опцию продления контракта на год.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, так как считает предателем. Ого!

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33 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
"перехочет" (с) - мама
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rigobersong
Мбаппе лучше сезон пропустит и получит эти 150 млн в качестве подписного бонуса:))
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rigobersong
Ответ che kaif
Получается Мбаппе еще не перешел в реал а уже разводит их на 150 лимонов)) сезон с Хоселу и -150 лимонов. Перец гений
Но тут простая логика работает, Мбаппе мог перейти в реал несколько раз, но деньги были всегда важнее мечты:) И сейчас он хочет и бонус за лояльность у ПСЖ забрать, и получить бонус от реала перейдя туда как свободный агент:)) В принципе таким людям и место в реале:)
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Ярослав
мбапее останется в псж
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Born is the King
Адекватная цена. Особенно, когда дровосека Деклана покупают за 123 млн евро
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& Co1366
Реал, я думаю, найдёт компромисс.
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Фарид Харисов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
"перехочет" (с) - мама
«Всего 150 млн? Скоро кешбэк от Тинькофф капнет и куплю» (с) — Президент Аль-Насра
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Домоседов
Ответ QWertY
Что скинуть? Мбаппе хочет перейти в реал только в 2024 году, чтобы залутать побольше бабок. Зачем ему сейчас переходить и терять бонус за лояльность и подъемные?
Да и Пересу нет смысла сейчас платить 150, если он через год может заплатить Мбаппе 100 в качестве подписного, и все будут довольны
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QWertY
Ответ Marli
За 150 можно брать, адекватная цена. Но посмотрим, Перес может ещё скинуть
Что скинуть? Мбаппе хочет перейти в реал только в 2024 году, чтобы залутать побольше бабок. Зачем ему сейчас переходить и терять бонус за лояльность и подъемные?
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Ярослав
мне 8 лет я упорно тренируюсь умения есть шанс стать великим футболистом
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ARIGAMI ARIGAMI
Продление контракта не за горами.
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Оленям, просьба в личку не писать!
Реалу надо брать в это трансферное окно, а то арабы принципиально могут посадить на лавку так на месяц, два, что плохо всем
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Marli
За 150 можно брать, адекватная цена. Но посмотрим, Перес может ещё скинуть
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Marli
Ответ Ярослав
мне 8 лет я упорно тренируюсь уменя есть шанс стать великим футболистом
удачи 👍
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зачем он? Ps Знаю, что сейчас мне скажут "Один Хоселу в ЦФ
Ты реально думаешь что он не усилит Реал?) Сколько ему ещё играть в фермерской лиги? Он топ игрок и должен играть в топ клубе, тогда и титулы другие и прямая заявка на ЗМ
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Реалу надо брать в это трансферное окно, а то арабы принципиально могут посадить на лавку так на месяц, два, что плохо всем
Зачем он?

Ps

Знаю, что сейчас мне скажут "Один Хоселу в ЦФ
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Ярослав
Ответ Marli
удачи 👍
спасибо
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Ярослав
Ответ Mark Safa
Вот он агент Мбаппе👻
да
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Mark Safa
Ответ Ярослав
мбапее останется в псж
Вот он агент Мбаппе👻
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madaev
Ответ Меган Лайф
Возьмёт ли реал игрока, который сыграл 0 минут в последнем сезоне?
Никаких 0 минут не будет
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che kaif
Ответ rigobersong
Но тут простая логика работает, Мбаппе мог перейти в реал несколько раз, но деньги были всегда важнее мечты:) И сейчас он хочет и бонус за лояльность у ПСЖ забрать, и получить бонус от реала перейдя туда как свободный агент:)) В принципе таким людям и место в реале:)
Места Азара,Бейла нужно занять.все верно
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che kaif
Ответ rigobersong
Мбаппе лучше сезон пропустит и получит эти 150 млн в качестве подписного бонуса:))
Получается Мбаппе еще не перешел в реал а уже разводит их на 150 лимонов)) сезон с Хоселу и -150 лимонов. Перец гений
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QWertY
Ответ Домоседов
Да и Пересу нет смысла сейчас платить 150, если он через год может заплатить Мбаппе 100 в качестве подписного, и все будут довольны
Ну вот, так и будет. Условия диктует Мбаппе, а не ПСЖ или реал
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Домоседов
Кроме арабов никто не даст
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NottinghamForest79
’эт зажрались.. 120 лям
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