«Спартак» – единственный клуб из Москвы, выигравший в 1-м туре РПЛ. ЦСКА, «Динамо» и «Локо» потеряли очки

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» стал единственным московским клубом, выигравшим в 1-м туре Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.

До этого три московских клуба потеряли очки в стартовом туре РПЛ.

В пятницу «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Краснодара» (1:3). Сегодня ЦСКА уступил «Уралу» (1:2) в гостях, а «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

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61 комментарий

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Красная стрела
С победой, ребята! Питерские много юродствовали, писали бред всю игру, но по факту, мы получили интересный матч, который был смотрибелен и для нейтральных болельщиков. Получили волевую победу, с обилием моментов, а не судейскую, как некоторые😁Судья вообще был мало заметен. И спорных моментов почти не было. Хлусевич красавец, хотя и косячил не мало. Очень понравился Бонгонда. Таких игроков в РПЛ мало. Уровень обращения с мячом высок. Если не будет около футбольных моментов-очень хорошее усиление. В обороне много косяков но нам защей явно не хватает. 🤷🏿‍♂️ Литвинов полузащитник по жизни, Дуарте не сильно надёжен. Хотя в этом матче уже лучше, чем в прошлом сезоне. Но нужно усиливать оборону. Срочно. . Вобщем, с победой!
+130
-17
+113
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Александр Олегович
Московский Спартак!!!
+50
-5
+45
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Three Days Grace
эмоции команда дарит, конечно, невероятные) Хлус просто монстр сегодня. Всех с победой!
+40
-2
+38
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Красная стрела
Ответ Evil_Alastar
опять питерские… видимо только они тролят Спартак 🤫🤫
Ну так на ветке видно было🤷🏿‍♂️факт🤷🏿‍♂️комплексов больше у них.
+39
-7
+32
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Саске Учиха
Прям как в чемпионском сезоне с Оренбургом 3:2
+24
-1
+23
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Ничего Смешного
Проблем реально куча, Зобнин так себе капитан, Мелёшина окружили, когда упал, никто не прибежал защитить игрока. Хорошо, что вырвали победу, но Оренбург реально красавцы, не автобус, игроки хорошие, очень показательный момент с извинениями перед Максименко, к сожалению редкость.
Ярошику и коллективу только успехов.
+22
-1
+21
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ДудьСдулся
Спартак--лучшая команда Москвы!
+31
-15
+16
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AlexM37
Вот срочно нормальных защитников брать надо. Срочно!
+16
0
+16
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Данила Данайцев
Всех КБ с победой и берегите нервы, они в этом году пригодятся
+15
-1
+14
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ДудьСдулся
Ответ Sanan1908
По итогам первого тура ?))
По итогам всей истории России
+16
-5
+11
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Роман007КБ
Всех красно-белых с победой 🔴⚪
+10
0
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Sanan1908
Ответ ДудьСдулся
Спартак--лучшая команда Москвы!
По итогам первого тура ?))
+17
-9
+8
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Данила Данайцев
Спартак!!!!!!!!
+7
0
+7
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Сергей Кузубов
Защита дно. Но это как всегда. Всех с красивой победой!!!
+7
-1
+6
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nolan_90
Ответ Саске Учиха
Прям как в чемпионском сезоне с Оренбургом 3:2
И тогда Зобнин забил первый гол за Спартак, а потом сразу второй
+4
0
+4
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forever 77
Ответ ДудьСдулся
По итогам всей истории России
Какой это цикл?
+3
0
+3
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Марксово Поле
Ответ Злодей Спб
Это знак! Предлагаю объединить все московские клубы на базе спартака, а то что-то дофига их :)
Где там Тосно кстати с Динамо Петербург ? Помню они голову подняли и их куда-то дели...
+3
0
+3
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Борис(Марсель)
Уверен, в этом сезоне Спартак может стать чемпионом Москвы. С почином, красно-белые!
+5
-3
+2
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Кондитер
Ответ Саске Учиха
Прям как в чемпионском сезоне с Оренбургом 3:2
совпадение ?)
+2
0
+2
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Viktor Smolyanin
Ответ Красная стрела
С победой, ребята! Питерские много юродствовали, писали бред всю игру, но по факту, мы получили интересный матч, который был смотрибелен и для нейтральных болельщиков. Получили волевую победу, с обилием моментов, а не судейскую, как некоторые😁Судья вообще был мало заметен. И спорных моментов почти не было. Хлусевич красавец, хотя и косячил не мало. Очень понравился Бонгонда. Таких игроков в РПЛ мало. Уровень обращения с мячом высок. Если не будет около футбольных моментов-очень хорошее усиление. В обороне много косяков но нам защей явно не хватает. 🤷🏿‍♂️ Литвинов полузащитник по жизни, Дуарте не сильно надёжен. Хотя в этом матче уже лучше, чем в прошлом сезоне. Но нужно усиливать оборону. Срочно. . Вобщем, с победой!
Мелешин занимался бесполезной беготней. Пока, кроме желания, у него ничего нет.
+1
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Саша Федотов
Ответ Борис(Марсель)
Уверен, в этом сезоне Спартак может стать чемпионом Москвы. С почином, красно-белые!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+1
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Ничего Смешного
Ответ Красная стрела
Да, моментов море. По хорошему, мы их раскатали. И поэтому, даже когда Оренбург повёл, не было ощущения безнадёжности. Ну оборона, нужно покупать. Чудес не бывает. Ты либо выкладываешь и побеждаешь. Либо эти привозы будут весь сезон. Хлусевич вообще по жизни вингер больше. Литвинов в центре. Дуарте лучше на скамейке🤷🏿‍♂️нужны действительно защи хорошего уровня...
Вот-вот. На Джикию надежды мало, при 1-2 безнадёги не было, но ребята могли и третий забить, если бы повезло убежать в контратаку, но хорошо, что так.
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Сергей Васильев
Ответ Красная стрела
С победой, ребята! Питерские много юродствовали, писали бред всю игру, но по факту, мы получили интересный матч, который был смотрибелен и для нейтральных болельщиков. Получили волевую победу, с обилием моментов, а не судейскую, как некоторые😁Судья вообще был мало заметен. И спорных моментов почти не было. Хлусевич красавец, хотя и косячил не мало. Очень понравился Бонгонда. Таких игроков в РПЛ мало. Уровень обращения с мячом высок. Если не будет около футбольных моментов-очень хорошее усиление. В обороне много косяков но нам защей явно не хватает. 🤷🏿‍♂️ Литвинов полузащитник по жизни, Дуарте не сильно надёжен. Хотя в этом матче уже лучше, чем в прошлом сезоне. Но нужно усиливать оборону. Срочно. . Вобщем, с победой!
Команда - красавцы! Хлу - супербизон! Вспомнилось, как в крайнем чемпионском сезоне Зоба свои первые два гола как раз платкам забил! Тоже 3:2 на нервяке выиграли.

Я уже было заготовил шутки про "Аргентина тоже проиграла первый матч 1:2, но стала чемпионом". Слава богу, не пригодилось :-)
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Красная стрела
Ответ Сергей Васильев
Команда - красавцы! Хлу - супербизон! Вспомнилось, как в крайнем чемпионском сезоне Зоба свои первые два гола как раз платкам забил! Тоже 3:2 на нервяке выиграли. Я уже было заготовил шутки про "Аргентина тоже проиграла первый матч 1:2, но стала чемпионом". Слава богу, не пригодилось :-)
Ага, очень важная победа в моральном плане. Особенно на фоне потери очков многих других лидеров РПЛ. А ещё и усиление будет.
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Ничего Смешного
Ответ Красная стрела
С победой, ребята! Питерские много юродствовали, писали бред всю игру, но по факту, мы получили интересный матч, который был смотрибелен и для нейтральных болельщиков. Получили волевую победу, с обилием моментов, а не судейскую, как некоторые😁Судья вообще был мало заметен. И спорных моментов почти не было. Хлусевич красавец, хотя и косячил не мало. Очень понравился Бонгонда. Таких игроков в РПЛ мало. Уровень обращения с мячом высок. Если не будет около футбольных моментов-очень хорошее усиление. В обороне много косяков но нам защей явно не хватает. 🤷🏿‍♂️ Литвинов полузащитник по жизни, Дуарте не сильно надёжен. Хотя в этом матче уже лучше, чем в прошлом сезоне. Но нужно усиливать оборону. Срочно. . Вобщем, с победой!
С защитой просто ужас, Виктор сыграл на тройку, а так большие молодцы, что продолжили играть , не бросили, мало чего получалось. Сегодня прям день не забитых в пустые ворота - Рэшфорд и Литвинов, легче забить было)
Вчера на матче зенита можно было заснуть от перекатывания мяча.
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