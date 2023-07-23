«Спартак» – единственный клуб из Москвы, выигравший в 1-м туре РПЛ. ЦСКА, «Динамо» и «Локо» потеряли очки
«Спартак» стал единственным московским клубом, выигравшим в 1-м туре Мир РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.
До этого три московских клуба потеряли очки в стартовом туре РПЛ.
В пятницу «Динамо» на своем поле потерпело поражение от «Краснодара» (1:3). Сегодня ЦСКА уступил «Уралу» (1:2) в гостях, а «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).
Ярошику и коллективу только успехов.
Я уже было заготовил шутки про "Аргентина тоже проиграла первый матч 1:2, но стала чемпионом". Слава богу, не пригодилось :-)
Вчера на матче зенита можно было заснуть от перекатывания мяча.