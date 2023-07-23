«Спартак» – единственный клуб из Москвы, выигравший в 1-м туре РПЛ. ЦСКА, «Динамо» и «Локо» потеряли очки

«Спартак» стал единственным московским клубом, выигравшим в 1-м туре Мир РПЛ.

Сегодня команда обыграла « » со счетом 3:2.

До этого три московских клуба потеряли очки в стартовом туре .

В пятницу « » на своем поле потерпело поражение от «Краснодара» (1:3). Сегодня ЦСКА уступил «Уралу» (1:2) в гостях, а « » дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).