Юран о судействе матча с «Зенитом»: «Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову – ВАР молчит. Возникают мысли о двойных стандартах»

Сергей Юран высказался о непоследовательности судей в матче между «Пари НН» и «Зенитом» (0:2).

На 49-й минуте защитник нижегородцев сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал .

«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.

Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника открытыми шипами попадает в ногу . Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?

То есть тут ничего – даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа... По трактовкам – пограничная красная.

А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР... Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается, и мы остаемся в меньшинстве, а в другом – молчит», – сказал главный тренер «Пари НН».

«Пари НН» обратится в ЭСК из-за удаления в матче с «Зенитом»: «Бакаев пробрасывал мяч параллельно воротам. Вряд ли забил бы»