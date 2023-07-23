Юран о судействе матча с «Зенитом»: «Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову – ВАР молчит. Возникают мысли о двойных стандартах»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Сергей Сергеевич Иванов Пари НН Павел Кукуян Спорт-Экспресс Тимур Сулейманов Виктор Александров Роберт Ренан Футбол

Сергей Юран высказался о непоследовательности судей в матче между «Пари НН» и «Зенитом» (0:2).

На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.

«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.

Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову. Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?

То есть тут ничего – даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа... По трактовкам – пограничная красная.

А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР... Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается, и мы остаемся в меньшинстве, а в другом – молчит», – сказал главный тренер «Пари НН».

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72 комментария

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Дмитрий Осипов 24
Ответ леннорыч-абрамович
Вы не понимаете, это другое!
Это ошибка Иванова.Как и то,что он не показал вторую карточку Калинскому за акцентированную игру рукой.В целом есть вопросы,почему он судит,если он откровенно слабый судья.
+47
-14
+33
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леннорыч-абрамович
Вы не понимаете, это другое!
+64
-33
+31
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ZarvuR2020
Вот это как раз таки тянет на косяк. Но была ещё рука в штрафной НН
+30
-10
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
именно, весь сыр-бор, не из-за удаления Александрова, а двойных стандартов со стороны судей...
Да,не удалил Калинского за умышленную игру рукой и спас от второй ЖК,согласен,даже КК показал только после подсказки.
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+18
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Overkiller
"не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах"
"мысли о каких-то двойных стандартах"

"По трактовкам – пограничная красная"

"Пограничная" красная" - это по каким таким трактовкам где, по его же словам, должно быть однозначное решение?
Биполярочка подъехала.
+16
-5
+11
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mastersolist
Не понял чем похожи эти эпизоды? Тем, что Юран сетовал на вар и там и там?
+11
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+8
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unreality
Дурачки даже не знают протокол ВАР… 🙈
+19
-11
+8
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unreality
Ответ ZarvuR2020
Вот это как раз таки тянет на косяк. Но была ещё рука в штрафной НН
Читай как работает протокол ВАР. Подсказка: они не все нарушения рассматривают.
+9
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Гамарджоба Генацвале
«Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста».
+9
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Алена Нахо
Ну у Зенита вчера были не судьи ,а мечта.Судил Иванов,а на варе Кукуян
+31
-26
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
двойные стандарты, привык уже, как нагло тащат твой клуб?
КК по делу,которую показал не сразу,вторую ЖК Калинскому не дал,ох уж эти тащеры.Пенальти за фол вне штрафной ВАР не подсказал,самому-то не смешно?
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Виктор
Юран вообще не опохмеляется?
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zhuk88
Мне кажется бездарности типа Юрана только и ждут, когда судьи ошибутся против них (откуда там кк я тоже не понял). В этот момент они облегчено выдыхают, потому что есть чем потом в интервью свой убогий футбол оправдать :)
+16
-13
+3
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Faust Doc
Вчера больше Урал судьи убивали, вообще в одну сторону свистели!
+7
-4
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unreality
Ответ zhuk88
Мне кажется бездарности типа Юрана только и ждут, когда судьи ошибутся против них (откуда там кк я тоже не понял). В этот момент они облегчено выдыхают, потому что есть чем потом в интервью свой убогий футбол оправдать :)
Кстати, да. Довольно много тренеров постоянно винят судей, даже тогда, когда поводов просто нет. Их команды показывают УГ, имеют ноль моментов, к штрафной могут пару раз за матч подойти. Но эти физруки никогда не скажут: я ошибся с составом/тактикой, нет, всегда судья виноват.
+4
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Dr. J 24
Кукуян? Это же карманный судья Газпрома.
+9
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Ковид 07.10.52
Ответ Алена Нахо
Ну у Зенита вчера были не судьи ,а мечта.Судил Иванов,а на варе Кукуян
Да у них. что не судья, мечты сбываются всегда...
+15
-12
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Зелёный гопник
Некоторые вообще устраивают чаепития с судьями 😅
+17
-14
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Давид Agabekyan
Ответ Алена Нахо
Ну у Зенита вчера были не судьи ,а мечта.Судил Иванов,а на варе Кукуян
Иванов - легенда Спартака. В прошлом году как мог шапито тянул
+15
-12
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Антон Лукашов
Ответ zhuk88
Мне кажется бездарности типа Юрана только и ждут, когда судьи ошибутся против них (откуда там кк я тоже не понял). В этот момент они облегчено выдыхают, потому что есть чем потом в интервью свой убогий футбол оправдать :)
Любопытная версия!👍
+5
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Дмитрий9779
Ответ Bazelle
светила красная, умник, это ВАР
Какая КК Ренану?За то что первый на мяче,согнутой ногой,без продавливания и желания нанести травму?Хватит смотреть футбол по телефонам нулевых,умник.
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Катя_СПб
Не поняла, какой ВАР может быть за нарушение до штрафной. Тут либо Юран правил ВАР не знает, либо считает, что нарушение было в штрафной, либо и наиболее. вероятно находится под веществами от Промеса.
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Atsuktuvas
Надо спросить у президента: как он скажет - так и правильно.
+3
-1
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vzi
Барсик, прими Спартак, выиграй чемпионат.
+7
-5
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Фантом
Что-то кажется, что пора принимать меры: разрешить публично высказываться по вопросам судейства только тем тренерам и футболистам, кто предварительно успешно сдаст зачет на знание современных футбольных правил и протокола работы VAR. А не сдавших - просто штрафовать вне зависимости от того, что они сказали.

Иначе эти набросы субстанции на вентилятор никогда не кончатся. Судьи не идеальны, лично Иванов - тем более, но это безобразие как-то надо прекращать.
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