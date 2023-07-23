Юран о судействе матча с «Зенитом»: «Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову – ВАР молчит. Возникают мысли о двойных стандартах»
Сергей Юран высказался о непоследовательности судей в матче между «Пари НН» и «Зенитом» (0:2).
На 49-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.
«С судьями после матча я не общался. Кукуян же из Москвы работал, даже технически невозможно было поговорить.
Но возникает другой вопрос. В первом тайме был эпизод, когда вблизи штрафной соперника Ренан открытыми шипами попадает в ногу Сулейманову. Очевидно же, что это нарушение правил. Но Иванов в поле этот фол не увидел. А ВАР почему-то не вмешался. Как этот эпизод пропустил Кукуян?
То есть тут ничего – даже опасного штрафного не назначили. Открытая стопа... По трактовкам – пограничная красная.
А потом удалили Александрова после вмешательства ВАР... Не знаю. Мне кажется, не должно быть разных трактовок в похожих эпизодах. А то возникают мысли о каких-то двойных стандартах. Просто проведите аналогии. В одном эпизоде ВАР вмешивается, и мы остаемся в меньшинстве, а в другом – молчит», – сказал главный тренер «Пари НН».
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"мысли о каких-то двойных стандартах"
"По трактовкам – пограничная красная"
"Пограничная" красная" - это по каким таким трактовкам где, по его же словам, должно быть однозначное решение?
Биполярочка подъехала.
Иначе эти набросы субстанции на вентилятор никогда не кончатся. Судьи не идеальны, лично Иванов - тем более, но это безобразие как-то надо прекращать.