Мамиашвили о словах Исинбаевой: «Она просто сказала неаккуратно. Я полковник, но за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?»

Теги Елена Исинбаева Михаил Мамиашвили ФСБР Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер Легкая атлетика

Михаил Мамиашвили считает, что критика в адрес Елены Исинбаевой на руку иностранцам.

«Сколько эпитетов сегодня «прилетело» Елене Исинбаевой. Что это? Я сам офицер – от рядового до полковника прошел и горжусь этим. У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?

Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» ее службы.

Вспомните, что писали все американские передовицы перед схваткой на Олимпиаде Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Снайдер – выдающийся спортсмен, он офицер Вооруженных сил США. И что, он HIMARS запускает или за танком бегает? Он служит своей стране так же, как служила Исинбаева, достойно представляя свою страну на международной арене.

Мы – граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть. Разве вы не понимаете, как наших «коллег» из-за рубежа радует то, что сейчас творится вокруг ее имени? Этого и добиваются.

Я это говорю с надеждой, что меня услышат те, кто понимает о чем я говорю, те, чей голос не был услышан. В интересах страны, в интересах таких людей, как Исинбаева.

Может, нас всех так устраивает – плыть по течению и ждать указаний сверху? На нас надеются – мы всегда были в авангарде, модераторами, мерилом. Что ж мы сегодня рот закрыли? Неужели нам безразлично, что происходит?» – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dorokhov Misha
В штабе отсиделся, писарем
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Интересное у него представление об офицерах. Вместо оперативного командования они оказывается языков берут и за танком бегают (почему не впереди него, так ведь веселее).

Ну и в проклятых США спортрот и системы фанерных званий нет. Хотя бы потому, что там нет срочной службы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
"Я сам офицер – от рядового до полковника прошел и горжусь этим" - а рассказал бы поподробнее, Михаил. Я википедию открыл, ничего про путь офицера не нашёл, а интересно стало.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домоседов
Я полковник, мы пойдем с тобой на парад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
>У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились

Ты расскажи лучше, как у криминального авторитета Квантришвили на побегушках был, чтобы еще больше гордились. ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WildCat-2k
Вот красавчик, молодца!
Если в России вот так и за такое списывают своих прежних героев - то за что тогда должны воевать нынешние?!
Чем тогда мы лучше западников, единых сами и критикуем за отсутствие памяти?!
У нас в верхушке предателей море. А накинулись на Исимбаеву.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
Опять преднамеренное путание теплого с мягким.
Исембаеву чихвостят за то что она больше не россиянка, а представляет Россию "на международной арене"(в МОК). В Росси она уже больше жить не будет, как и ее дети.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак пичинен
Ответ Veld
"Я сам офицер – от рядового до полковника прошел и горжусь этим" - а рассказал бы поподробнее, Михаил. Я википедию открыл, ничего про путь офицера не нашёл, а интересно стало.
Очевидно же, что за спортивные награды и заслуги он получал звания, как и большинство спортсменов со званием. Это не та военная служба, привычная в понимании людей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий