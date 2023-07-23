Мамиашвили о словах Исинбаевой: «Она просто сказала неаккуратно. Я полковник, но за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?»

Михаил Мамиашвили считает, что критика в адрес Елены Исинбаевой на руку иностранцам.

«Сколько эпитетов сегодня «прилетело» . Что это? Я сам офицер – от рядового до полковника прошел и горжусь этим. У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?

Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» ее службы.

Вспомните, что писали все американские передовицы перед схваткой на Олимпиаде Абдулрашида Садулаева и . Снайдер – выдающийся спортсмен, он офицер Вооруженных сил США. И что, он HIMARS запускает или за танком бегает? Он служит своей стране так же, как служила Исинбаева, достойно представляя свою страну на международной арене.

Мы – граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть. Разве вы не понимаете, как наших «коллег» из-за рубежа радует то, что сейчас творится вокруг ее имени? Этого и добиваются.

Я это говорю с надеждой, что меня услышат те, кто понимает о чем я говорю, те, чей голос не был услышан. В интересах страны, в интересах таких людей, как Исинбаева.

Может, нас всех так устраивает – плыть по течению и ждать указаний сверху? На нас надеются – мы всегда были в авангарде, модераторами, мерилом. Что ж мы сегодня рот закрыли? Неужели нам безразлично, что происходит?» – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России ( ).

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре