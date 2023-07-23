Мамиашвили о словах Исинбаевой: «Она просто сказала неаккуратно. Я полковник, но за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?»
Михаил Мамиашвили считает, что критика в адрес Елены Исинбаевой на руку иностранцам.
«Сколько эпитетов сегодня «прилетело» Елене Исинбаевой. Что это? Я сам офицер – от рядового до полковника прошел и горжусь этим. У меня погоны полковничьи на самом видном месте лежат, и я хочу, чтобы мои потомки ими гордились, но я за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?
Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся? Я не собираюсь выступать ничьим адвокатом, но мне понятно, что Елена имела в виду, говоря о «формальности» ее службы.
Вспомните, что писали все американские передовицы перед схваткой на Олимпиаде Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Снайдер – выдающийся спортсмен, он офицер Вооруженных сил США. И что, он HIMARS запускает или за танком бегает? Он служит своей стране так же, как служила Исинбаева, достойно представляя свою страну на международной арене.
Мы – граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть. Разве вы не понимаете, как наших «коллег» из-за рубежа радует то, что сейчас творится вокруг ее имени? Этого и добиваются.
Я это говорю с надеждой, что меня услышат те, кто понимает о чем я говорю, те, чей голос не был услышан. В интересах страны, в интересах таких людей, как Исинбаева.
Может, нас всех так устраивает – плыть по течению и ждать указаний сверху? На нас надеются – мы всегда были в авангарде, модераторами, мерилом. Что ж мы сегодня рот закрыли? Неужели нам безразлично, что происходит?» – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
Ну и в проклятых США спортрот и системы фанерных званий нет. Хотя бы потому, что там нет срочной службы.
Ты расскажи лучше, как у криминального авторитета Квантришвили на побегушках был, чтобы еще больше гордились. ;)
Если в России вот так и за такое списывают своих прежних героев - то за что тогда должны воевать нынешние?!
Чем тогда мы лучше западников, единых сами и критикуем за отсутствие памяти?!
У нас в верхушке предателей море. А накинулись на Исимбаеву.
Исембаеву чихвостят за то что она больше не россиянка, а представляет Россию "на международной арене"(в МОК). В Росси она уже больше жить не будет, как и ее дети.