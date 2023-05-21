🏆 «Ман Сити» – чемпион Англии, «Рубин» вернулся в РПЛ, Медведев в финале, фиаско «Баварии», Бобровский тащит «Флориду» и другие новости

1. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии – третий раз подряд, это повторение рекорда. Команда Пепа Гвардиолы встретила титул на диване – благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде. «Сити» идет на требл?!

Также в 37-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0) в гостях, а «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Теперь «МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в двух оставшихся матчах для выхода в Лигу чемпионов, а вот шансы «Ливерпуля» почти растаяли.

2. В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях ушел от поражения в матче с «Оренбургом» (2:2) забив на 95-й минуте. «Локомотив» победил «Факел» (1:0), «Динамо» разгромило «Торпедо» (3:0) на выезде.

3. «Рубин» вернулся в Мир РПЛ спустя сезон после вылета. Казанцы на выезде обыграли «Балтику» (1:0) в 32-м туре Первой лиги и возглавили таблицу.

4. Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме и станцевал после матча. Елена Рыбакина стала чемпионкой – Ангелина Калинина снялась по ходу финала.

5. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» дома сгорела «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе. Когда если не сейчас брать титул? «Герта» вылетела во второй дивизион.

6. Кубок Стэнли. «Флорида» вновь обыграла «Каролину» в овертайме (2-0 в серии), но на этот раз дело решилось быстро – Ткачак (опять он!) забил уже на 2-й минуте. Бобровский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой.

7. «Барселона», уже выигравшая чемпионат Испании, дома уступила «Реал Сосьедад» (1:2). Остальные результаты 35-го тура Ла Лиги – здесь.

8. НБА. 61 очко Мюррэя и Йокича помогло «Денверу» добыть третью победу кряду против «Лейкерс» в финале Запада.

9. «Милан» разгромил «Сампдорию» (5:1) благодаря хет-трику Оливье Жиру в 36-м туре Серии А.

10. Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе. Гран-при IWF – квалификационный турнир к Олимпиаде-2024 в Париже.

11. На ЧМ по хоккею Канада проиграла Швейцарии, Казахстан пропустил 7 шайб от Латвии и лишился шансов на плей-офф, США обыграли Данию.

12. Вечер бокса в Лас-Вегасе. Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и защитил титул в легком весе. Вячеслав Борщев выиграл у Хайисаера Махешате техническим нокаутом во втором раунде, Маккензи Дерн победила Анджелу Хилл. Все результаты – здесь.

13. Экс-игрок «Зенита» и сборной России Максим Канунников стал футболистом 2Drots из Медиалиги.

14. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке. А Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, уже женился.

Цитаты дня:

Жозе Моуринью: «У «Ман Сити» на скамейке игроки за 40-70 млн евро, у «Ромы» травмированных заменяют подписанные бесплатно. Мы потратили 7 млн и вышли в финал ЛЕ – выдающийся результат»

Квинси Промес: «Зенит» нас больше не уважает. За 5 лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и остальных. Важно показать им, кто на самом деле лучший клуб в России»

Станислав Поздняков: «Условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство»

Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный»

Даниил Квят: «Если появится шанс вернуться в «Ф-1», почему нет?»