🏆 «Ман Сити» – чемпион Англии, «Рубин» вернулся в РПЛ, Медведев в финале, фиаско «Баварии», Бобровский тащит «Флориду» и другие новости
1. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии – третий раз подряд, это повторение рекорда. Команда Пепа Гвардиолы встретила титул на диване – благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде. «Сити» идет на требл?!
Также в 37-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0) в гостях, а «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Теперь «МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в двух оставшихся матчах для выхода в Лигу чемпионов, а вот шансы «Ливерпуля» почти растаяли.
2. В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях ушел от поражения в матче с «Оренбургом» (2:2) забив на 95-й минуте. «Локомотив» победил «Факел» (1:0), «Динамо» разгромило «Торпедо» (3:0) на выезде.
3. «Рубин» вернулся в Мир РПЛ спустя сезон после вылета. Казанцы на выезде обыграли «Балтику» (1:0) в 32-м туре Первой лиги и возглавили таблицу.
4. Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме и станцевал после матча. Елена Рыбакина стала чемпионкой – Ангелина Калинина снялась по ходу финала.
5. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» дома сгорела «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе. Когда если не сейчас брать титул? «Герта» вылетела во второй дивизион.
6. Кубок Стэнли. «Флорида» вновь обыграла «Каролину» в овертайме (2-0 в серии), но на этот раз дело решилось быстро – Ткачак (опять он!) забил уже на 2-й минуте. Бобровский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой.
7. «Барселона», уже выигравшая чемпионат Испании, дома уступила «Реал Сосьедад» (1:2). Остальные результаты 35-го тура Ла Лиги – здесь.
8. НБА. 61 очко Мюррэя и Йокича помогло «Денверу» добыть третью победу кряду против «Лейкерс» в финале Запада.
9. «Милан» разгромил «Сампдорию» (5:1) благодаря хет-трику Оливье Жиру в 36-м туре Серии А.
10. Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе. Гран-при IWF – квалификационный турнир к Олимпиаде-2024 в Париже.
11. На ЧМ по хоккею Канада проиграла Швейцарии, Казахстан пропустил 7 шайб от Латвии и лишился шансов на плей-офф, США обыграли Данию.
12. Вечер бокса в Лас-Вегасе. Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и защитил титул в легком весе. Вячеслав Борщев выиграл у Хайисаера Махешате техническим нокаутом во втором раунде, Маккензи Дерн победила Анджелу Хилл. Все результаты – здесь.
13. Экс-игрок «Зенита» и сборной России Максим Канунников стал футболистом 2Drots из Медиалиги.
14. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке. А Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, уже женился.
Цитаты дня:
Жозе Моуринью: «У «Ман Сити» на скамейке игроки за 40-70 млн евро, у «Ромы» травмированных заменяют подписанные бесплатно. Мы потратили 7 млн и вышли в финал ЛЕ – выдающийся результат»
Квинси Промес: «Зенит» нас больше не уважает. За 5 лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и остальных. Важно показать им, кто на самом деле лучший клуб в России»
Станислав Поздняков: «Условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство»
Минеев о нахождении в зоне боевых действий: «Страшно за родных, не за себя. Первый артобстрел, первый минометный дождь. Ты беспомощный»
Даниил Квят: «Если появится шанс вернуться в «Ф-1», почему нет?»
А у вас даже упоминания в матч-центре нету!
В главном матче первого дня МЧМ по футболу Аргентина принимала Узбекистан. Самая сильная сборная из представленных Азией под рулём играющего в Казани Умарали Рахмоналиева здорово трепала нервы «альбиселесте», имея больше шансов забирать первый тайм. Не с первого раза, но открыть счёт узбеки смогли: на 23-й минуте Рахмоналиев успел к мячу на бровку, передал назад в штрафную, где Мухамаджон Махамаджонов продавил мимо вратаря с угла, близкого к нулевому и сделал счёт 1:0. За пять минут арги подготовили ответ: уже капитан Аргентины Агустин Гьяй смазал свой дальний удар, но Алехо Велис вовремя выпрыгнул и переправил головой в ворота — 1:1.
До перерыва минимум дважды Узбекистан мог вернуть своё. Первый раз на 29-й могли получить пенальти с большинством, но Франсуа Летексьер с совета ВАР отменил и вторую жёлтую Гьяю, и фол на Махамаджонове: Агустин первым коснулся мяча и только по касательной подбил соперника. Малой кровью не обошлось, и в следующем моменте Аббосбек Файзуллаев в том же стиле зарядил головой, но мяч потёр левую штангу снаружи. Аргентина воспрянула и сама вышла вперёд: на 41-й расчехлился Валентин Карбони, пробив с угла на дальнюю — 2:1.
Весь второй тайм Аргентина контролировала мяч, но давала отдохнуть защитникам соперника. Очевидно вернейший шанс сравнять был упущен на 96-й минуте: Нодирбек Абдураззаков с нескольких метров головой перескакал и вратаря, и перекладину. После чего Франсуа Летексьер дал конец игры.
Благодаря победе более значительной (2:1) Аргентина занимает в первой группе первую строчку. В параллельной встрече Новая Зеландия победила Гватемалу «всего» 1:0 (80’ Норман Гэрбит).
Итоги из второй группы:
США 1:0 Эквадор
(93’ Жонатан Гомес)
Фиджи 0:4 Словакия
(17’ Адам Гажи, 25’ Мате Солгай, 70’ Артур Гайдош, 79’ Тим Ямбор)
Искоренением, шельмованием слова "нету" и его производных приверженцы грамотной речи могут способствовать оскудению русского языка.
https://yandex.ru/q/language/11869495809/
(Италия — Бразилия) или на той неделе там же НЗ — Аргентина, Колумбия — Сенегал.
Здесь хватает аполитичных, искренних болельщиков joga bonita и есть кому держать в курсе. Скучал без таких титаников.
Третий матч подряд не дает сопернику шансов ни в основное время, ни в ОТ!