«Упс... Интриги не вышло». Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке.
«Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты)
✨15.05.2023✨ действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков 😘💍.
Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу», – написала чемпионка Европы Косторная в соцсети.
Ранее о предстоящей свадьбе сообщил Sport 24.
Любите и берегите друг друга!
Но тут, конечно, нет универсальных рецептов, у каждой пары по своему. Есть и обратные примеры, Волосожар-Траньков. Благополучная семейная пара была успешной и в спорте. Правда характеры Татьяны и Алены, насколько об этом можно судить со стороны, это две большие разницы.
В любом случае, пусть у Георгия и Алены всё получится, в первую очередь в семейной жизни. Спорт, как бы он не был для них важен, в любом случае не самое главное.
Берегите друг друга!
https://www.sports.ru/figure-skating/1115140809-kostornaya-i-kunicza-poletali-na-vozdushnom-share.html