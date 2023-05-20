«Упс... Интриги не вышло». Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке.

«Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты)

✨15.05.2023✨ действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков 😘💍.

Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу», – написала чемпионка Европы в соцсети.

Ранее о предстоящей свадьбе сообщил Sport 24.