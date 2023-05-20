«Упс... Интриги не вышло». Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке

Теги сборная России светская хроника пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница объявили о помолвке.

«Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты)

✨15.05.2023✨ действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков 😘💍.

Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу», – написала чемпионка Европы Косторная в соцсети. 

Ранее о предстоящей свадьбе сообщил Sport 24. 

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93 комментария

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Vgg Ghb
Надеюсь, что все у них сложится и не будет никакой драмы у них дальше, пусть все люди живут счастливо) но супер друзьям-инсайдерам по голове бы настучать за то, что такую новость первыми рассказали, некрасиво это, все таки, я считаю
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fewral
Ну, что ж! Замуж так замуж. Как говорила моя начальница: замуж один раз выходит только ленивый.)
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Lecter
Надеюсь, не поторопились ребята! Всего наилучшего им)
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Katrin_Sur_0709
Ответ Vgg Ghb
Надеюсь, что все у них сложится и не будет никакой драмы у них дальше, пусть все люди живут счастливо) но супер друзьям-инсайдерам по голове бы настучать за то, что такую новость первыми рассказали, некрасиво это, все таки, я считаю
Это как с Липницкой было. она собиралась дать эксклюзивное интервью и рассказать, что беременна, а журналюги все заранее слили в прессу 😡
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Мария Тихонова
Ответ Vgg Ghb
Надеюсь, что все у них сложится и не будет никакой драмы у них дальше, пусть все люди живут счастливо) но супер друзьям-инсайдерам по голове бы настучать за то, что такую новость первыми рассказали, некрасиво это, все таки, я считаю
Есть подозрение, что никакого инсайда у спорт24 не было, они просто сложили воздушный шар с обещанием "важной новости", и решили вбросить наудачу.
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Carg0
Красивое предложение!
+46
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Мурка Мурлыковна
О, класс, романтичнооо☺. Будет, что вспомнить. Предложение на воздушном шаре)
+33
-6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Совет да любовь молодым 💞
+29
-8
+21
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Raduga
Ответ Великий Алонсо
Да всем по...
Всем на Алонсо по.
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Новый Орлеан
Ну как раз интрига жива. Сколько продержится этот благословленный союз.
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Mariaku
Поздравляю! Желаю пройти вместе всю жизнь и встретить золотую свадьбу! Ну а что, Диша Дэвис замужем, Худа замужем, Погорилая, Липницкая рано выходили замуж в своё время, сейчас уже деток растят. Всячески поддерживаю ранние браки по большой любви! Чем старше, тем сложнее и решиться на замужество.
+25
-6
+19
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Natali D
Поздравляем!
Любите и берегите друг друга!
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LaffyTaffy
семейство куниц
+26
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Katerina Sunny
Ответ Ольга Долгова
Предложение он ей сделал, но, судя по ее посту в инстаграме, свадьбы у них не будет. "Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу."
Скорее здесь сарказм. Что раз журналисты всё знают, то и с датой лучше ребят должны определиться.
+20
-2
+18
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Katerina Sunny
Нужно было фотку с🎈 попридержать до 20000. Алёнке и Георгию счастья.
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Ливия
Счастья ребятам! Красивая пара!
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Ягун Ягунини
Т.Н. Москвина в одном из интервью сказала, что когда она каталась с А.Н. Мишиным, они никогда по серьезному не ругались, потому что не были парой в жизни. Заканчивается тренировка, она бежит в свою семью, он по своим делам, и ни к чему тратить время на всякие глупости, вроде выяснения отношений.
Но тут, конечно, нет универсальных рецептов, у каждой пары по своему. Есть и обратные примеры, Волосожар-Траньков. Благополучная семейная пара была успешной и в спорте. Правда характеры Татьяны и Алены, насколько об этом можно судить со стороны, это две большие разницы.
В любом случае, пусть у Георгия и Алены всё получится, в первую очередь в семейной жизни. Спорт, как бы он не был для них важен, в любом случае не самое главное.
+13
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Veronika spuria
Поздравляю ребят! Пусть у них всё сложится!
+13
-2
+11
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Ирина Иванова
Ну вот, и здесь К&К всех обскакали. Одна пара больше года даёт интервью/пишет/снимает круглосуточную хронику отношений, а в это время другая, бац-бац и в точку)
+12
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+10
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bona ulo
Полагается поздравлять с таким известием, но внутри скептик борется с циником.
+13
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+8
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Vera Goncharova
Гоша, однако, смелый парень. И похоже, немного сумасшедший
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Raduga
В шоке от всех спецов. Вот какое вам всем дело? Сами женились/развелись? Ален, никого не слушай, делай как сердце подсказывает. Все эти советчики - завистники. У них не получилось, они хотят, чтобы у других тоже не получилось. На фиг все шли)
+10
-3
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Анастасия Платонова
Какая прелесть!🥰
Берегите друг друга!
+11
-4
+7
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Joe Biden
Ответ Мария Тихонова
Есть подозрение, что никакого инсайда у спорт24 не было, они просто сложили воздушный шар с обещанием "важной новости", и решили вбросить наудачу.
На фотографиях Косторной возле шара на безымянном пальце правой руки кольцо. Кто-то разглядел.😉
https://www.sports.ru/figure-skating/1115140809-kostornaya-i-kunicza-poletali-na-vozdushnom-share.html
+7
0
+7
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Enchanter WIZZARD
Удачи ребятам!!!
+10
-4
+6
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