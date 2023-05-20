🏆 «Манчестер Сити» 3-й раз подряд выиграл чемпионат Англии и повторил рекорд

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола рекорды Хаддерсфилд Футбол

«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал чемпионом Англии.

Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Четыре раза подряд чемпионом еще никто не становился.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

200 комментариев

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Олег М
Ответ Ksandvankneshas
Арсенал в матче с Нотингемлм оформил чемпионство💪😎
... Но есть нюанс??))
+225
-2
+223
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Ksandvankneshas
Арсенал в матче с Нотингемлм оформил чемпионство💪😎
+225
-2
+223
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FilFil
Сити настолько крут, что становится чемпионом не выходя на поле 😅
+191
-7
+184
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Ваня Оганян
Красавцы! Пеп и компания мощь!
+76
-3
+73
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ман сити фейк
Ответ DolJun
спасибо арсеналу что не дали физруку с голубым вагоном взять чемпионство дома) пусть у телевизоров празднуют)
Готовьте чемпионский коридор
+55
-2
+53
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Universal1000
3 подряд.

5 за 6 лет.

Эту лигу пора закрывать.
Она просто не нужна пока там Пеп.
Смена чемпионов на уровне немецкого и французского моночемпов за эти 6 лет бгг.

«Посмотрим что Пеп покажет в лиге, где БЬЮТСЯ и БОРЯЦЦА все и каждый может победить каждого»(с)2016
Ахахахахахахахахахаха.

Смотрю матчи МС, кайф. Но даже в Ла Лиге все давалось гораздо тяжелее Пепу. А тут нет ни Месси, ни Хави, ни Иньесты и близко в составе лол.
На что англы тратят деньги непонятно.
Без аномалии Клоппа штучной было бы уже 6 подряд.
Тупо лафа.
+53
-22
+31
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26
Ответ А. Мостовой
пусть скажут спасибо Судьям
когда у вас появится бумажка тоже будете судей благодарить
+22
0
+22
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ALMANAC
Великая команда Гвардиолы, ЛЧ не за горами
+30
-9
+21
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Doug DeMuro99
Лишнее доказательство что футбол Пепа это система против фарта и отскоков.
Артету и Арсенал жаль, но они сами виноваты в тупо слитой концовке!
вперёд к треблу 💙🤍💙
+24
-4
+20
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ман сити фейк
С чемпиономством горожане🔷🔷🔷
+18
-4
+14
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Олег М
Теперь стало ясно - Пеп натренировал Артету, чтобы тот нейтрализовал всех приследователей, расчистил так сказать для него дорожку, и вручил лично третий титул подряд)))
+13
-1
+12
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Doug DeMuro99
так тупо слить концвоку сезона мог только Арсенал( МС с чемпионством! 👑
+13
-1
+12
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Иван Иванов
Ответ Universal1000
3 подряд. 5 за 6 лет. Эту лигу пора закрывать. Она просто не нужна пока там Пеп. Смена чемпионов на уровне немецкого и французского моночемпов за эти 6 лет бгг. «Посмотрим что Пеп покажет в лиге, где БЬЮТСЯ и БОРЯЦЦА все и каждый может победить каждого»(с)2016 Ахахахахахахахахахаха. Смотрю матчи МС, кайф. Но даже в Ла Лиге все давалось гораздо тяжелее Пепу. А тут нет ни Месси, ни Хави, ни Иньесты и близко в составе лол. На что англы тратят деньги непонятно. Без аномалии Клоппа штучной было бы уже 6 подряд. Тупо лафа.
Одно ты точно подметил - без крутого Ливерпуля Клоппа, АПЛ сейчас бессмысленна. 🙄
+10
0
+10
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Gordon Brown
Сити на сегодня сильнейший клуб мира.
+13
-4
+9
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За наш футбол!
Никогда не болел за МС,но то футбольное совершенство,которое уничтожило Реал конечно вызывает уважение.
С заслуженным чемпионством!!!
+8
0
+8
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serginn
Я же писал, что с таким Арсеналом Сити может стать чемпионом не набрав ни одного очка в последних 3 матчах.
+8
0
+8
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ML26
Ответ FilFil
Сити настолько крут, что становится чемпионом не выходя на поле 😅
Берут пример с Лестера)
+8
0
+8
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ruslan_khaibulov
Ответ llolishe
НОЛЬ ЛЧ
Ноттингем Форест 2 ЛЧ и они вылетают в пердив вот истинная цена вашей ЛЧ
+10
-3
+7
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Gordon Brown
Ответ llolishe
НОЛЬ ЛЧ
И? Скоро один как минимум будет.
+8
-2
+6
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Andrey Ashhabadskiy
Осталось Гвардиоле выиграть лигу чемпионов! От чистого сердца желаю!
+8
-2
+6
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CENTURION
Пеп красавец. Помню как он за Баварию штаны рвал..
+5
0
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Сэб Феттель
Ответ DolJun
спасибо арсеналу что не дали физруку с голубым вагоном взять чемпионство дома) пусть у телевизоров празднуют)
Это похоже пока твоя единственная радость в этом сезоне.
+7
-2
+5
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Bogdan Fedyuk
Ответ DolJun
тебе?))
с удовольствием буду завтра наблюдать как вы кланяетесь игрокам сити 😋😋😋
+6
-1
+5
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Вадим flanec
Пеп воистину шарлатан. Сделал МС чемпионом даже не выводя команду на поле.))
+5
0
+5
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Vlad
Всех болельщиков МанСити поздравляю с чемпионством. Удачи горожанам в ЛЧ. Достойны требла
+5
0
+5
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