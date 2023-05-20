🏆 «Манчестер Сити» 3-й раз подряд выиграл чемпионат Англии и повторил рекорд
«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал чемпионом Англии.
Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.
До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).
В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).
Четыре раза подряд чемпионом еще никто не становился.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
5 за 6 лет.
Эту лигу пора закрывать.
Она просто не нужна пока там Пеп.
Смена чемпионов на уровне немецкого и французского моночемпов за эти 6 лет бгг.
«Посмотрим что Пеп покажет в лиге, где БЬЮТСЯ и БОРЯЦЦА все и каждый может победить каждого»(с)2016
Ахахахахахахахахахаха.
Смотрю матчи МС, кайф. Но даже в Ла Лиге все давалось гораздо тяжелее Пепу. А тут нет ни Месси, ни Хави, ни Иньесты и близко в составе лол.
На что англы тратят деньги непонятно.
Без аномалии Клоппа штучной было бы уже 6 подряд.
Тупо лафа.
Артету и Арсенал жаль, но они сами виноваты в тупо слитой концовке!
вперёд к треблу 💙🤍💙
С заслуженным чемпионством!!!