«Герта» вылетела из Бундеслиги. Берлинцы сыграют во второй лиге впервые с 2013 года

В следующем сезоне «Герта» будет выступать во втором дивизионе Германии.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (1:1) в 33-м туре Бундеслиги, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

Берлинский клуб после 33 матчей набрал 26 очков и замыкает таблицу. Он отстает от «Шальке», идущего в зоне стыковых матчей, на 5 баллов за тур до конца чемпионата.

В последний раз « » выступала во второй лиге в сезоне-2012/13.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!