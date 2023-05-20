«Герта» вылетела из Бундеслиги. Берлинцы сыграют во второй лиге впервые с 2013 года

Теги Герта Бохум Пал Дардаи бундеслига Германия Д2 Германия Футбол

В следующем сезоне «Герта» будет выступать во втором дивизионе Германии.

Сегодня команда Пала Дардаи сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в 33-м туре Бундеслиги, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

Берлинский клуб после 33 матчей набрал 26 очков и замыкает таблицу. Он отстает от «Шальке», идущего в зоне стыковых матчей, на 5 баллов за тур до конца чемпионата.

В последний раз «Герта» выступала во второй лиге в сезоне-2012/13.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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22 комментария

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KosHertha
Очищение Второй Бундеслигой было необходимо последние два сезона, по классике, надо начинать с гниющей головы
+42
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+42
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Axmat Cecenov
Ответ mancity111
Шварц проделал невероятную работу. Такую неплохую команду вывести в бундеслигу 2 - это мощно.
Они должны были вылетит ещё год назад. Там нетолько Шварц виноват. Вроде есть деньги, но тратят плохо
+25
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mancity111
Шварц проделал невероятную работу. Такую неплохую команду вывести в бундеслигу 2 - это мощно.
+32
-9
+23
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ASH11
Ответ KosHertha
Очищение Второй Бундеслигой было необходимо последние два сезона, по классике, надо начинать с гниющей головы
Как показывает практика, очищение лигой ниже не помогает, а скорее наоборот. Гамбург, Штутгарт, Шальке, Вердер так и не вернулись на былой уровень, а кто-то, как Гамбург, который до сих пор обитает во 2-й Бундеслиги.
+13
-1
+12
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Albert Rrahmani
Ответ Кирилл
Интересно, как там у Эджуке дела ?) Вместо того, чтобы играть за ЦСКА и бороться за медали, уехал в Германию вылететь во второй дивизион )))
Бундеслига 2 в несколько раз лучше рпл.
+15
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Theodor Herzl
Помню, пару лет назад на спортсе их чуть ли не основным конкурентом Баварии делали особо одаренные аналитики. В статьях типа «Владелец Герты сделал бизнес на сети ночных клубов и носит разноцветные пиджаки. Почему это круто и почему Герта будет новым новым топом Бундеслиги».
+6
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Семён Жуйло
Агония закончилась.
+5
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Семён Жуйло
Ответ ASH11
Как показывает практика, очищение лигой ниже не помогает, а скорее наоборот. Гамбург, Штутгарт, Шальке, Вердер так и не вернулись на былой уровень, а кто-то, как Гамбург, который до сих пор обитает во 2-й Бундеслиги.
Список гораздо длиннее.
+5
0
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Artem89S
Ответ Кирилл
Интересно, как там у Эджуке дела ?) Вместо того, чтобы играть за ЦСКА и бороться за медали, уехал в Германию вылететь во второй дивизион )))
Вброс вбросов🤦‍♂️ там на Гамбург во второй лиге 56 тысяч ходит каждый домашний матч, в то время как в мир фан айди лиге на матч цска пару тысяч бюджетников сгоняют
+4
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Кирилл
Интересно, как там у Эджуке дела ?)

Вместо того, чтобы играть за ЦСКА и бороться за медали, уехал в Германию вылететь во второй дивизион )))
+8
-5
+3
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Константин Михайлович
Ответ mancity111
Шварц проделал невероятную работу. Такую неплохую команду вывести в бундеслигу 2 - это мощно.
прошлый сезон они на 16 месте закончили
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HertaBerlin
Обидно вылетать так, на 93й минуте пропустив. Уверен, возвращение будет интересным приключением.
+2
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Tolik_Sharsheev
Самый дорогой вылет все таки случился!
+2
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Artem89S
Там по ходу намечается стык Гамбург-Шальке, буду неистово топить за динозавров, им уже 4 года не везет именно в стыках, команда во второй бундеслиге постоянно занимает 3 место и в стыках играет лучше,да и по игре смотрю на них и приятно, в отличие от донного шальке, которому место в пердиве.
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KosHertha
Ответ Artem89S
Там по ходу намечается стык Гамбург-Шальке, буду неистово топить за динозавров, им уже 4 года не везет именно в стыках, команда во второй бундеслиге постоянно занимает 3 место и в стыках играет лучше,да и по игре смотрю на них и приятно, в отличие от донного шальке, которому место в пердиве.
А до этого, Гамбургу как раз везло не вылетать через стыки) Да, клуб именитый, рекордсменом был(до вылета), но и Шальке принижать не стоит, у Гельзенкирхенцев просто плохие времена, бывает
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Новокули26
Пал Берлин)))
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KosHertha
Ответ Aleksandr Struzhkov
ну с точки зрения качества игры врядли,а вот по атмосфере безусловно да
Позвольте не согласиться с Вашим "Вряд ли", как минимум футбольные школы у них плодят таланты, которых после можно увидеть в клубах рангом выше, у нас таких - на пальцах рук можно лишь пересчитать.
Это и относится к качеству игры, но, красота(читать качество) в глазах смотрящего.
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Albert Rrahmani
Бундеслига 2 в несколько раз лучше рпл.
ну с точки зрения качества игры врядли,а вот по атмосфере безусловно да
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KosHertha
Ответ ASH11
Как показывает практика, очищение лигой ниже не помогает, а скорее наоборот. Гамбург, Штутгарт, Шальке, Вердер так и не вернулись на былой уровень, а кто-то, как Гамбург, который до сих пор обитает во 2-й Бундеслиги.
Согласен, с некоторым "НО", Герта после последнего повышения прибавляла от сезона к сезону, даже в ЛЕ попали (хотя сыграли отвратительно), а дальше спад за спадом
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ ASH11
Как показывает практика, очищение лигой ниже не помогает, а скорее наоборот. Гамбург, Штутгарт, Шальке, Вердер так и не вернулись на былой уровень, а кто-то, как Гамбург, который до сих пор обитает во 2-й Бундеслиги.
Ну слушай, можно барахтаться каждый раз на мпстом перед вылетом, а можно как Вернер после возвращения стать крепким середняком . Так что тут дискуссионно
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Momos
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