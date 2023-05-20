«Герта» вылетела из Бундеслиги. Берлинцы сыграют во второй лиге впервые с 2013 года
В следующем сезоне «Герта» будет выступать во втором дивизионе Германии.
Сегодня команда Пала Дардаи сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в 33-м туре Бундеслиги, пропустив в добавленное ко второму тайму время.
Берлинский клуб после 33 матчей набрал 26 очков и замыкает таблицу. Он отстает от «Шальке», идущего в зоне стыковых матчей, на 5 баллов за тур до конца чемпионата.
В последний раз «Герта» выступала во второй лиге в сезоне-2012/13.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вместо того, чтобы играть за ЦСКА и бороться за медали, уехал в Германию вылететь во второй дивизион )))
Это и относится к качеству игры, но, красота(читать качество) в глазах смотрящего.