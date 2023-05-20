Даниил Квят: «Если появится шанс вернуться в «Ф-1», почему нет?»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Даниил Квят WEC Формула E Хаас Нио Авто

Даниил Квят может представить себе возвращение в «Формулу-1».

Российский пилот выступал в «Ф-1» до 2020 года. В данный момент спортсмен является гонщиком WEC в классе LMP2, а со следующего сезона будет управлять гиперкаром «Ламборгини».

«Честно говоря, в течение нескольких месяцев после уходов я чувствовал себя нормально – было ощущение, что я провел долгий отрезок. «Формула-1» – постоянная борьба, большое давление, пристальное внимание прессы, многочисленные перелеты. Иногда неплохо сделать перерыв. Но теперь, конечно, я понимаю, что здорово быть частью «Формулы-1».

[В WEC] внимания меньше, нет камер Netflix, отличия серьезные. Но в конечном счете нужно тоже выстраивать отношения, оказываться в нужном месте в нужное время.

Не сказал бы, что я часто думаю [о возвращении «Ф-1»]. Это в прошлом, но, если появится шанс, почему нет? Конечно, ты не будешь сразу же отказываться. Порой у новичков проблемы, и важную роль играют гонщики, которые уже знают, что такое давление в «Формуле-1», – заявил Даниил.

В 2023 году на решетку вернулся Нико Хюлькенберг, ставший пилотом «Хааса», и Квят согласен, что это хороший пример:

«Именно. Возможно все, варианты существуют. Но прямо сейчас я сосредоточен на выступлениях здесь. В то же время, если кому-то потребуется гонщик с опытом в многочисленных командах «Формулы-1», я открыт к обсуждению. Но прямо сейчас я сосредоточен на работе тут».

Не исключил Даниил и переход в «Формулу E», где недавно провел тесты за «Нио»:

«Ты проводишь тесты и учишься, знакомишься с людьми – это неизбежно. К примеру, идет обсуждение с командой, за которую я пилотировал, и я открыт к переговорам, разумеется. Гонки обычно не пересекаются [с WEC], так что возможность существует».

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17 комментариев

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Mortimer1
Ответ Ann Tretiakova
ахаха)) ну если "мисс мира" захочет переспать со мной ..то я тоже соглашусь ,почему бы нет))кажется вероятность моего события даже больше чем у него
Смотри, шанс что "мисс мира" захочет переспать с Квятом выше чем то что она захочет переспать с тобой)
И с шансом выступать в ф1 та же история. У тебя их нет, у Квята они есть
+24
-5
+19
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Александр Деев
Ответ Великий Алонсо
Какая Формула 1..... без шансов с треском был разгромлен от Гасли, который в свою очередь тоже далеко не Фернандо Алонсо, так что о Ф1 Квят может забыть.
А в Ф1 выступают только пилоты уровня Алонсо разве?
+10
-1
+9
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Ann Tretiakova
ахаха)) ну если "мисс мира" захочет переспать со мной ..то я тоже соглашусь ,почему бы нет))кажется вероятность моего события даже больше чем у него
+17
-16
+1
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Megaros
В принципе могла сложиться нормальная карьера в ф1 у Дани,тем более гоняясь за рбр, но туда уже мчался на всех парах Ферст и сходу все получилось, хоть и не без удачи у 33
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swerh
Выпасть из обоймы пилотов Ф-1 довольно легко, если ты не топ. А вот вернуться гораздо сложнее. Тем более после перерыва в несколько лет, да и еще и смены регламента.
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Павел Битков
Ответ Ann Tretiakova
ахаха)) ну если "мисс мира" захочет переспать со мной ..то я тоже соглашусь ,почему бы нет))кажется вероятность моего события даже больше чем у него
Ты бы поосторожней с желаниями. В современном мире "мисс мира" может стать не совсем женщина, по-крайней мере, не то что мы приняли считать женщиной.
+2
-1
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Павел Битков
Ответ Ann Tretiakova
в чем смысл твоего комента ?просто написать какую о фигню? ) ну ок ..молодец,у тебе получилось... ты больше слушай людей которые рассказывают тебе о родитель 1 и 2 ) и гендерных туалетах в швеции
Т.е. тебе фигню можно писать, а мне нет? Ну, окей.
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うちはイタチ
не волнуйся, не появятся
+2
-2
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Ваня Антонов
Ответ Ann Tretiakova
в чем смысл твоего комента ?просто написать какую о фигню? ) ну ок ..молодец,у тебе получилось... ты больше слушай людей которые рассказывают тебе о родитель 1 и 2 ) и гендерных туалетах в швеции
А это не так?)
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Сергей Богатырёв
Ответ Ann Tretiakova
в том то и дело,что я хоть бы жалкую пародию на шутку написал ..а ты полный бред) ты хоть бы ознакомился с требованиям к девушкам на конкурс красоты ) там не то что пол сменить ..там даже, волосы красить нельзя ) нельзя иметь пластических операций .. и теперь вопрос к тебе --как девушка которая выиграла конкурс красоты ,при таких суровых проверках ..может оказаться не девушкой ??Ну давай умник ...придумай гениальный ответ... и второй момент))в каком таком мире ты живешь, что тебе окружают такие странные люди ?)) можете тебе задумается и сменить место жизни ..а не тратить время в интернете и писать любой бред ?
интересно. Ник женский, пишете о себе в мужском роде.
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