Даниил Квят: «Если появится шанс вернуться в «Ф-1», почему нет?»

Даниил Квят может представить себе возвращение в «Формулу-1».

Российский пилот выступал в «Ф-1» до 2020 года. В данный момент спортсмен является гонщиком WEC в классе LMP2, а со следующего сезона будет управлять гиперкаром «Ламборгини».

«Честно говоря, в течение нескольких месяцев после уходов я чувствовал себя нормально – было ощущение, что я провел долгий отрезок. « » – постоянная борьба, большое давление, пристальное внимание прессы, многочисленные перелеты. Иногда неплохо сделать перерыв. Но теперь, конечно, я понимаю, что здорово быть частью «Формулы-1».

[В WEC] внимания меньше, нет камер Netflix, отличия серьезные. Но в конечном счете нужно тоже выстраивать отношения, оказываться в нужном месте в нужное время.

Не сказал бы, что я часто думаю [о возвращении «Ф-1»]. Это в прошлом, но, если появится шанс, почему нет? Конечно, ты не будешь сразу же отказываться. Порой у новичков проблемы, и важную роль играют гонщики, которые уже знают, что такое давление в «Формуле-1», – заявил .

В 2023 году на решетку вернулся , ставший пилотом « », и Квят согласен, что это хороший пример:

«Именно. Возможно все, варианты существуют. Но прямо сейчас я сосредоточен на выступлениях здесь. В то же время, если кому-то потребуется гонщик с опытом в многочисленных командах «Формулы-1», я открыт к обсуждению. Но прямо сейчас я сосредоточен на работе тут».

Не исключил Даниил и переход в « », где недавно провел тесты за «Нио»:

«Ты проводишь тесты и учишься, знакомишься с людьми – это неизбежно. К примеру, идет обсуждение с командой, за которую я пилотировал, и я открыт к переговорам, разумеется. Гонки обычно не пересекаются [с WEC], так что возможность существует».

Гонщики из России протестировали главные электрогонки мира: Квят – 10-й, Шварцман – 7-й. Есть ли перспективы?

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