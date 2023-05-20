Квинси Промес: «Зенит» нас больше не уважает. За 5 лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и остальных. Важно показать им, кто на самом деле лучший клуб в России»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликтах в матчах с «Зенитом».

– Игры с « » получаются в последнее время самыми конфликтными.

– А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?

– Пять.

– Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше « » и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, – такая цель дает запредельную мотивацию.

– Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?

– А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда, – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!