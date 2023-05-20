Квинси Промес: «Зенит» нас больше не уважает. За 5 лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и остальных. Важно показать им, кто на самом деле лучший клуб в России»
Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликтах в матчах с «Зенитом».
– Игры с «Зенитом» получаются в последнее время самыми конфликтными.
– А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?
– Пять.
– Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, – такая цель дает запредельную мотивацию.
– Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?
– А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда, – сказал Промес.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России
- Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел.
- Трофеи должны оставаться в Москве
Ну и коронное, особенно после вышеперечисленного:
- Зенит - обычный соперник.
Оно и видно. Вот прям совсем-совсем непринципиальный.
Зенит хоть на поле доказывает превосходство, Спартак же только в медиа и соц. сетях всех обдает тугой струей фекалий.
Хоть вживую чемпионов поздравили в Питере неделю назад)))
- а иначе почему я здесь?.. вахаха, прячешься от срока, сорока)))
А то сначала заявить, что Зенит обычный соперник и много говорить о нем не хочется, а потом выдать такое количество лозунгов с упоминанием Зенита, это конечно впечатляет.
В девяностых ходили пальцы веером и горланили "Мы Спартак, а вы овно" (по отношению не только к Зениту а вообще ко всем футбольным клубам России)
Теперь хавайте полной ложкой
И меня удивляют нестыковки в интервью Промеса. В одном абзаце "Зенит - просто команда", во втором "надо показать Зениту, переломить и т.п." Вы уже определитесь в показаниях :)
Теперь уже обратная ситуация, спартак равняется на Зенит и пытается свергнуть его с трона ^_^ Столичные комплексы, приходят на место провинциальным.
Промес в это время)
Это же надо... столько терпеть...