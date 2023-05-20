Квинси Промес: «Зенит» нас больше не уважает. За 5 лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и остальных. Важно показать им, кто на самом деле лучший клуб в России»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Хавбек «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликтах в матчах с «Зенитом».

– Игры с «Зенитом» получаются в последнее время самыми конфликтными.

– А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?

– Пять.

– Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, – такая цель дает запредельную мотивацию.

– Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?

– А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда, – сказал Промес.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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185 комментариев

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fil_spb
Антоха, а скажи что-нибудь по-сектантски? Антоха:

- Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России

- Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел.

- Трофеи должны оставаться в Москве

Ну и коронное, особенно после вышеперечисленного:

- Зенит - обычный соперник.

Оно и видно. Вот прям совсем-совсем непринципиальный.
+197
-30
+167
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Ramon Mercader
А Спартак прямо всех уважает. Просто синоним слова "уважение", особенно от экспертницы и особенно в адрес Зенита.
Зенит хоть на поле доказывает превосходство, Спартак же только в медиа и соц. сетях всех обдает тугой струей фекалий.
+143
-13
+130
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Overkiller
Показали уже, "в Питере - пять" обновили до "в Питере - семь")))

Хоть вживую чемпионов поздравили в Питере неделю назад)))
+121
-24
+97
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SMART789
Зачем такое фокусирование на Зените если это не принципиальный соперник?)
+95
-13
+82
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Zhukker
Ответ Burel
после разгрома 3:0 в Тушино, газпром лишь с помощью Кукуяна чудом приписал себе победу
Из вас скоро кони отбивную сделают, а 🐽 все Зенит мерещится в конкурентах. Самим то не смешно?
+69
-5
+64
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Mixet.spb
- показать Зениту, кто на самом деле лучший клуб Росии.. что????))
- а иначе почему я здесь?.. вахаха, прячешься от срока, сорока)))
+66
-7
+59
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fil_spb
Ответ SMART789
Зачем такое фокусирование на Зените если это не принципиальный соперник?)
Это самое забавное. Как сказал бы Володька, они там у себя в клубных спартаковских интервью о чем-нибудь кроме Зенита разговаривают?
А то сначала заявить, что Зенит обычный соперник и много говорить о нем не хочется, а потом выдать такое количество лозунгов с упоминанием Зенита, это конечно впечатляет.
+58
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Nerazzurri-88
Ответ fil_spb
Антоха, а скажи что-нибудь по-сектантски? Антоха: - Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России - Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. - Трофеи должны оставаться в Москве Ну и коронное, особенно после вышеперечисленного: - Зенит - обычный соперник. Оно и видно. Вот прям совсем-совсем непринципиальный.
Борщ внутривенно подействовал)
+54
-6
+48
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BaltikaSPb
Все возвращается
В девяностых ходили пальцы веером и горланили "Мы Спартак, а вы овно" (по отношению не только к Зениту а вообще ко всем футбольным клубам России)
Теперь хавайте полной ложкой
+49
-2
+47
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Данилъ Шипицинъ
Так Зенит сейчас на самом деле лучший клуб России
+50
-8
+42
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Stas Politik
Правильно Промес говорит. Именно они и показывают, кто на самом деле есть лучший клуб России, регулярно устраиваясь на четвёрочки, пятерочки и семёрочки в Питере.
+35
-2
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костянчик1918
Ответ Spartak Forever
Будто зенит других уважает. Чего только трансфер Сутормина стоит
Причем тут трансфер Сутормина и Зенит ? Хотя понятно что ты обычный балабол .
+27
-1
+26
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fil_spb
Ответ Overkiller
Показали уже, "в Питере - пять" обновили до "в Питере - семь"))) Хоть вживую чемпионов поздравили в Питере неделю назад)))
У Спартака вообще удачный сезон. За один сезон смогли посмотреть сразу на 2 трофея - Суперкубок и чашку РПЛ. Давненько с кб такого не случалось.
+26
-1
+25
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fil_spb
Ответ Пользователь Huawei
Какое фокусирование, о чём спрашивают, то и отвечают.
Ты проигнорировал мааааленькую, совсем незначительную такую, деталь. Это интервью для официально сайта Спартака. И спрашивает о Зените не какой-то скандальный журналист, а самый что ни на есть работник ФК Спартак. Вот такое вот фокусирование.
+26
-2
+24
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Любовь Мелехова
Лучший клуб России не может быть на 10 и даже на 4 месте, которое может скоро стать пятым.
+25
-2
+23
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Злодей Спб
Ну, за "16 лет без побед" спартак уже показал и сейчас демонстрирует, что это не тот Спартак, который был в 90е. Спортивные результаты совершенно не соответствуют спартаку с большой буквы С.

И меня удивляют нестыковки в интервью Промеса. В одном абзаце "Зенит - просто команда", во втором "надо показать Зениту, переломить и т.п." Вы уже определитесь в показаниях :)

Теперь уже обратная ситуация, спартак равняется на Зенит и пытается свергнуть его с трона ^_^ Столичные комплексы, приходят на место провинциальным.
+21
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Катя СПб
Ответ Космонавт Хабибулин
Дайте Уралу такой бюджет и они станут чемпионами
Дайте Уралу бюджет Спартака и они будут постоянно вторыми. А не десятыми.
+23
-2
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Evgeny Trifonov
Ответ Пользователь Huawei
Какое фокусирование, о чём спрашивают, то и отвечают.
так это спрашивает работник пресс-службы спартака для сайта спартака, действительно про кого спрашивать в преддверии дерби с ЦСКА. но комплексы у Зенита, не перепутайте
+23
-2
+21
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Андрей Колбанцев
Вас не уважать надо ,а сочувствовать скорее всего: мания величия вместе с манией преследования ...это очень сложный случай
+20
0
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Eliza77
Сейчас даже ЦСКА лучше спартака , имхо
+16
-1
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Невский баклан
Так показывать надо в каждом матче на поле, а не на интервью
+12
0
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Eu
Ответ Spartak Forever
Труды детских тренеров они оценили в 500 рублей
Так это к Рубину и КС вопросы. Сколько они прописали при переходе, столько и было заплачено. Это Зенит что ли должен уговаривать рубиновых переподписать контракт на других условиях?
+12
0
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pyritanza
Ответ fil_spb
Антоха, а скажи что-нибудь по-сектантски? Антоха: - Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России - Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел. - Трофеи должны оставаться в Москве Ну и коронное, особенно после вышеперечисленного: - Зенит - обычный соперник. Оно и видно. Вот прям совсем-совсем непринципиальный.
https://ibb.co/khfBBL3
Промес в это время)
+12
-1
+11
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ericssons
Если в след. сезоне у Динамо будет нормальный тренер, Локомотив будет как весной, Соболева начнут удалять когда он этого заслуживает (раза 3-4 было в этом сезоне), то Спартаку даже до тройки будет далеко.
+11
-1
+10
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H23
Ответ Burel
на поле это где ? В последнем матче имени Кукуяна ?
По тебе клизма давно плачет. )))
Это же надо... столько терпеть...
+9
0
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