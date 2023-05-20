Фирмино на 90-й принес «Ливерпулю» ничью с «Астон Виллой» – 1:1. Команда Клоппа сохраняет шансы на ЛЧ

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Роберто Фирмино онлайны Футбол

«Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» Роберто Фирмино.

Если бы «Ливерпуль» проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команде Юргена Клоппа осталось провести 1 матч в этом сезоне. Она идет 5-й и отстает от «МЮ» и «Ньюкасла», у которых еще по 2 матча, на 3 очка. При равенстве баллов в АПЛ учитывается разница голов.

«Астон Вилла» занимает 7-е место, имея 58 очков.

Ливерпуль – Астон Вилла 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Рэмзи, 1:1 – 89 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 72), Хендерсон (Милнер, 72), Фабиньо (Эллиотт, 81), Джонс (Диогу Жота, 63), Салах, Диас (Фирмино, 72), Гакпо.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь (Морено, 53; Буэндиа, 65), Макгинн, Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи, Бэйли (Янг, 53), Уоткинс (Дуран, 87).
Предупреждения:
Конате (20), Мингз (45), Динь (53), Александер-Арнолд (66), Мартинес (77), Фабиньо (80), Янг (90), Конса (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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106 комментариев

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MeRsEySiDe
Фирмино легенда, спасибо за всё!
+51
-2
+49
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Elihio
Как же мерзко вилланы играют, просто тошнит от их тянучек и их кипера
+33
-10
+23
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ман сити фейк
Брайтон и Вилла заслужили еврокубки
+31
-11
+20
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Garre Garre
А где там был офсайд? Я вообще ничего не понял
+11
-2
+9
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ADI Fg
Ответ Крэнг
Как же тянут наш Ливерпуль (( целых 10 минут уже добавили ((
Ну вообще то Вилла тянула . Поэтому и добавили так много.
+11
-2
+9
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Крэнг
Ответ Милан 737...
А почему аж 11 минут добавили ? 🤭
судьи хотели, чтобы наш Ливерпуль отскочил на победу, но увы ((
+11
-3
+8
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Муса Баркин
Ну манкам нужно 1 очко в 2 матчах и Давай досвидос ливер
+7
0
+7
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JetAnfild
Судейки опять " помогают" Ливерпулю? Мингзу нужно было попасть в голову Гакпо, что бы получить красную?
+20
-13
+7
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Mike Eydis
От судейства АПЛ реально тошнит
+11
-4
+7
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QWertY
Поздравляю пернатых с выходом в ЛЕ)
+7
-1
+6
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Умный умник
Ответ MeRsEySiDe
Фирмино легенда, спасибо за всё!
Si Señor
+5
0
+5
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MeRsEySiDe
Удачи Ливерпулю
+10
-6
+4
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Stewart D.
Ответ Seoul Candy
Очень хотел бы чтобы Клоп 24 ом году пришел в Мадрид, стил Клопа и игроки Мадрида подошли бы друг другу идеально, как раз 24 ом у него контракт закончится, как и у папы Карло
скажите ему кто-нибудь)
+7
-3
+4
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Крэнг
Как же тянут наш Ливерпуль (( целых 10 минут уже добавили ((
+24
-20
+4
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Чёрный тюльпан
Ответ Azizboy
Если сити выиграет лиги чемпионов,пять команд выйдут или четыре?
Четыре.
+4
0
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Ivan Ermolenko
Ответ Elihio
Как же мерзко вилланы играют, просто тошнит от их тянучек и их кипера
вот реально, 10 минут игры вилла была прекрасна, круче Ливерпуля: пеналь, гол, ещё момент. а потом начался цирк с падениями и затяжками. зачем...
+6
-3
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Born is the King
Матч показывает что судей в АПЛ запрещено критиковать. Брукс явно показывает почему
+4
-1
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Mike Eydis
Ответ Azizboy
Если сити выиграет лиги чемпионов,пять команд выйдут или четыре?
Не, четыре, вроде, такое уже было, не проскочим
+2
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защита трента
Ответ Шухрат Мавлянов
ваш Ливерпуль всегда будет ниже МЮ
Поздравляю!вы превзошли кризисный клуб,который 5 лет являлся единственным клубом-конкурентом сити.Не стоит по одному сезону говорить такой вздор.Да и личные встречи обратное говорят.Вспомни те же 7 0 4 0 5 0.
+4
-2
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Владислав Шулепов
Ответ Azizboy
Если сити выиграет лиги чемпионов,пять команд выйдут или четыре?
с чего бы это вдруг должно выйти 5?
+2
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Azizboy
Если сити выиграет лиги чемпионов,пять команд выйдут или четыре?
+2
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Under
Ответ Enamorado de Argentina.
тогда у них будет 70 очков. а Ливерпуль если два матча выиграет то у него будет 71 очко. Вы в школе ещё не дошли до этих чисел? не знаете что 71 больше 70?
вот только второй из этих матчей уже в след сезоне будет
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Красный чай
Ну вот такие английские судьишки, не удаляют за такое! А говорили судей Ливерпуль купил с Тоттенхэмом
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Пирс Морган
Ответ Garre Garre
А где там был офсайд? Я вообще ничего не понял
Тяжелый момент, посчитал походу, что Ван Дейк участвовал в эпизоде и стянул часть игроков
+2
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AndrewBegoun
Трент - в своем репертуаре…. У меня предложение к Клоппу. Если он ему так нравится пусть переводит его в среднюю линию или даже нападение… В конце концов, он может его на ворота поставить, если так хочется. Но в защите Тренту делать нечего - это ясно как божий день
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-2
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