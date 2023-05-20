Фирмино на 90-й принес «Ливерпулю» ничью с «Астон Виллой» – 1:1. Команда Клоппа сохраняет шансы на ЛЧ

«Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» .

Если бы « » проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команде Юргена Клоппа осталось провести 1 матч в этом сезоне. Она идет 5-й и отстает от «МЮ» и «Ньюкасла», у которых еще по 2 матча, на 3 очка. При равенстве баллов в АПЛ учитывается разница голов.

« » занимает 7-е место, имея 58 очков.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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