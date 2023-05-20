Фирмино на 90-й принес «Ливерпулю» ничью с «Астон Виллой» – 1:1. Команда Клоппа сохраняет шансы на ЛЧ
«Ливерпуль» вырвал ничью в матче с «Астон Виллой» (1:1) в 37-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 90-й минуте счет сравнял нападающий «красных» Роберто Фирмино.
Если бы «Ливерпуль» проиграл, то потерял бы шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Команде Юргена Клоппа осталось провести 1 матч в этом сезоне. Она идет 5-й и отстает от «МЮ» и «Ньюкасла», у которых еще по 2 матча, на 3 очка. При равенстве баллов в АПЛ учитывается разница голов.
«Астон Вилла» занимает 7-е место, имея 58 очков.
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 72), Хендерсон (Милнер, 72), Фабиньо (Эллиотт, 81), Джонс (Диогу Жота, 63), Салах, Диас (Фирмино, 72), Гакпо.
-
Астон Вилла –
Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь (Морено, 53; Буэндиа, 65), Макгинн, Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи, Бэйли (Янг, 53), Уоткинс (Дуран, 87).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
106 комментариев