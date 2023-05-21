61 очко Мюррэя и Йокича помогло «Денверу» добыть третью победу кряду против «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Лидеры «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич в субботу привели свою команду к третьей подряд победе в серии с «Лейкерс» (119:108, 3-0).

За 41 минуту на паркете Мюррэй набрал 37 очков, сделал 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата, реализовав 15 из 29 с игры.

2-кратный MVP Йокич отметился 24 очками, 8 передачами, 6 подборами и перехватом.

За 38 минут на паркете он попал 9 раз из 19 попыток и 4 из 7 с линии.

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42 комментария

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DirkMavs
Красавцы Колорадцы не смотря на беспредел полосатых закономерно победили
+58
-11
+47
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Deathspell Omega
Ответ TwistEdNerv
Конец сезона для Лейкерс. Денвер выглядит мощнее обоих финалистов с Востока, хоть и поддерживаю Майами, но если они пройдут в финал, скорее всего - это 4-1 или 4-2 для команды Спо и Джимбо. Если не будет чудес и травм лидеров Наггетс.
Про " Маями " ( как и "Флориду" в текущем КСтэнли) весь плей-офф так говорят...
+44
-1
+43
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greatst
Приятная сбалансированная команда. Защита, шутеры - все есть, при этом не сыпятся в напряженные отрезки и делают свою работу. Выглядят чемпионской командой без вопросов
+35
-1
+34
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dato akhaladze
Не плохо для игры в пятером против восьми
+29
-3
+26
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Isa Babaev
Браво Йокич
Просто уничтожил чсв Леброна
+26
-5
+21
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TwistEdNerv
Конец сезона для Лейкерс.

Денвер выглядит мощнее обоих финалистов с Востока, хоть и поддерживаю Майами, но если они пройдут в финал, скорее всего - это 4-1 или 4-2 для команды Спо и Джимбо. Если не будет чудес и травм лидеров Наггетс.
+24
-4
+20
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Кирилл
Ответ Курье Хамес
при чем тут Йокич, если 2 последних игры сделал Джамал?
Конечно, отдавать все заслуги Йокичу - это неправильно, потому что Джамал провел шикарную первую половину.

Но в 4-й четверти он набрал 15 очков пока у Мюррея не шла игра, что ооочень помогло Денверу выиграть.
+21
-4
+17
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Вячеслав Речапов
Даже не лучшая игра Николы не помешало Денверу взять игру, молодцы парни, настоящая команда.
+18
-1
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noke
Ответ Dark Lion
А че тогда все ноют, что у Эмбида команда круче, а Никола в одиночку тащит цитирую "суповый набор".
Потому что последние 2 сезона так и было. Команда доукомплектовалась и выздоровела только в этом.
+16
-1
+15
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haykblaugrana
Лейкерс лишил на суперсерии Денвер - ГСВ, а сам слился против Нагетс
+23
-9
+14
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Кирилл
В первой половине Мюррей тащил Денвер, набрав 30 очков.
В 4-й четверти включился Йокич, набрав 15 очков.

Денвер как никогда близок к своему первому большому финалу НБА в истории )
+14
-2
+12
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1ntegro
Майкл Мэлоун слабый тренер (с) А. Понкрашев
+12
0
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Владимир Кудрявцев
Ответ Курье Хамес
при чем тут Йокич, если 2 последних игры сделал Джамал?
Это если смотреть только цифры очков и не смотреть целиком игры. На самом деле, Джамал большую часть 2го матча мазал тонны бросков и держался Денвер как раз на Йокиче.
+9
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Крокозябра
Ответ Rodbert
Если Денвер так раскатывает ЛА, то что бы они сделали с ГСВ? Свип?
Еще один закомплексованный.
+10
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DiVo163
Денвер просто переезжают запад пока что. Рад за них
+9
0
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Potors
Ответ Isa Babaev
Браво Йокич Просто уничтожил чсв Леброна
Леброн выигрывает. Проигрывает Дэвис))
+10
-1
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Zomourning33
ККП - незаметный герой этой серии.
+7
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noke
Ответ Dark Lion
Ну нет парень. Нытье было и в этом сезоне мол посмотрите на партнеров Николы и на партнеров Эмбида у него же харден в команде, а еще макси есть и такер. Лишь бы пнинизить вклад Эмбида в игру филы и возвысить вклад Йокича у которого дико полезные игроки на адекватных контрактах.
Ну да, Джамал достаточно долго вкатывался после травмы, поэтому в начале, насколько я помню, Денвер и не лидировал. Харден весь сезон выглядел лучше.
Макси и выглядел и выглядит, сам по себе, перспективнее Портера. Харрис и Гордон сами по себе - игроки одинакового уровня.
Денвер смотрится лучше Филы за счёт того, что они значительно лучше тренированы и их лидер - преуспевает именно в задействовании партнёров и качественном росте в их игре.
Поменяй местами Йокича-Эмбиида и Малоуна(Буденхольцера/Нёрса/Споэльстра/Карлайла и др)-Риверса - и ситуация этих команд была бы диаметрально противоположной.
+8
-1
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TwistEdNerv
Ответ Deathspell Omega
Про " Маями " ( как и "Флориду" в текущем КСтэнли) весь плей-офф так говорят...
И я в том числе, а они продолжают удивлять. Если победят в финале и побьют мой прогноз, я только рад буду )
+6
-1
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Vagant
Финал Запада на текущий момент.

Йокич/Джамал ____Леброн/Эй Ди:
186 PTS ____________157 PTS
66 REB ______________70 REB
50 AST _____________39 AST
+6
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Просто Я
Не знаю кому Кроенке продал душу, но его вера в молодых и талантливых тренеров дает результаты. Сначала Супербоул, затем в хоккее чет там забрали, Арсенал был близок к чемпионству в АПЛ, а теперь и Денвер может победить. Если получится, то лишь лондонцы останутся единственной командой, что не взяла крупный трофей. Артета, не подведи)
+4
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Zomourning33
Ответ Кирилл
Конечно, отдавать все заслуги Йокичу - это неправильно, потому что Джамал провел шикарную первую половину. Но в 4-й четверти он набрал 15 очков пока у Мюррея не шла игра, что ооочень помогло Денверу выиграть.
Сложно забивать, когда тебя бьют по рукам так громко, что слышно в РФ, а судейки не свистят. Вот так Джамалу 2 из 9 и оформили в 4 четверти или во 2 половине.
+5
-1
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Oklahoma
Шаланды полные кефали
Леброн в рыбалки приводил
И все бендюжники вставали
Когда он МИМО проходил…
+8
-4
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Drinkinss
Ответ Лиллард унижатель!
Если их дырявой обороне Ривз с Уокером накидывали, то Мюррей бы в каждой игре по полтосу набирал.
Я думаю с таким денверам справилась бы только могучая оборона с деймом во главе
+3
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Milan Ristanovic
Вместе они гроза на данный момент. Там им и Батлера прокатают без напряги
+3
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