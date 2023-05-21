61 очко Мюррэя и Йокича помогло «Денверу» добыть третью победу кряду против «Лейкерс»
Лидеры «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич в субботу привели свою команду к третьей подряд победе в серии с «Лейкерс» (119:108, 3-0).
За 41 минуту на паркете Мюррэй набрал 37 очков, сделал 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата, реализовав 15 из 29 с игры.
2-кратный MVP Йокич отметился 24 очками, 8 передачами, 6 подборами и перехватом.
За 38 минут на паркете он попал 9 раз из 19 попыток и 4 из 7 с линии.
Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
Просто уничтожил чсв Леброна
Денвер выглядит мощнее обоих финалистов с Востока, хоть и поддерживаю Майами, но если они пройдут в финал, скорее всего - это 4-1 или 4-2 для команды Спо и Джимбо. Если не будет чудес и травм лидеров Наггетс.
Но в 4-й четверти он набрал 15 очков пока у Мюррея не шла игра, что ооочень помогло Денверу выиграть.
В 4-й четверти включился Йокич, набрав 15 очков.
Денвер как никогда близок к своему первому большому финалу НБА в истории )
Макси и выглядел и выглядит, сам по себе, перспективнее Портера. Харрис и Гордон сами по себе - игроки одинакового уровня.
Денвер смотрится лучше Филы за счёт того, что они значительно лучше тренированы и их лидер - преуспевает именно в задействовании партнёров и качественном росте в их игре.
Поменяй местами Йокича-Эмбиида и Малоуна(Буденхольцера/Нёрса/Споэльстра/Карлайла и др)-Риверса - и ситуация этих команд была бы диаметрально противоположной.
Йокич/Джамал ____Леброн/Эй Ди:
186 PTS ____________157 PTS
66 REB ______________70 REB
50 AST _____________39 AST
Леброн в рыбалки приводил
И все бендюжники вставали
Когда он МИМО проходил…