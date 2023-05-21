Лидеры « » и в субботу привели свою команду к третьей подряд победе в серии с « » (119:108, 3-0).

За 41 минуту на паркете Мюррэй набрал 37 очков, сделал 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата, реализовав 15 из 29 с игры.

2-кратный MVP Йокич отметился 24 очками, 8 передачами, 6 подборами и перехватом.

За 38 минут на паркете он попал 9 раз из 19 попыток и 4 из 7 с линии.

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