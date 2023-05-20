«Барселона» уступила «Реал Сосьедад» впервые с 2016-го, а дома – с 1991-го
«Реал Сосьедад» победил «Барселону» (2:1) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел тестовую онлайн-трансляцию этого матча.
За гостей забили Микель Мерино и Александр Серлот, за хозяев – Роберт Левандовски.
Таким образом, «Барса» проиграла «Сосьедаду» впервые с апреля 2016-го, а на своем поле – впервые с мая 1991 года.
Каталонцы уже досрочно стали чемпионами. «Реал Сосьедад» занимает 4-е место, набрав 65 баллов.
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 5 Мерино, 0:2 – 72 Серлот, 1:2 – 90 Левандовски.
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Барселона –
тер Стеген, Бальде, Кристенсен, Кунде (Алонсо, 46), Альба, Бускетс (Эрик Гарсия, 84), Кессиэ (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Дембеле (Торре, 86), Рафинья (Фати, 63), Левандовски.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Ильярраменди (Горосабель, 58), Мерино, Субименди, Барренечеа (Марин, 73), Серлот (Фернандес, 81), Чо (Кубо, 58).
- Предупреждения:
- Субельдия (8), Ильярраменди (37), Левандовски (53), Бускетс (72), Алонсо (79), Кубо (79), де Йонг (85), Фернандес (85).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не то что один закомплексованный клуб из Мадрида
Вообще складывается такое ощущение, что руководство Барсы поставило много денег на РС.
, Де Йонга, Альбы сплавил бы как однажды подложил свинью продав Тореса и Гарсию