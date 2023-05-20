«Барселона» уступила «Реал Сосьедад» впервые с 2016-го, а дома – с 1991-го

«Реал Сосьедад» победил «Барселону» (2:1) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел тестовую онлайн-трансляцию этого матча.

За гостей забили и , за хозяев – .

Таким образом, «Барса» проиграла «Сосьедаду» впервые с апреля 2016-го, а на своем поле – впервые с мая 1991 года.

Каталонцы уже досрочно стали чемпионами. « » занимает 4-е место, набрав 65 баллов.

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