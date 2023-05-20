«Барселона» уступила «Реал Сосьедад» впервые с 2016-го, а дома – с 1991-го

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Роберт Левандовски Александр Серлот Микель Мерино онлайны Футбол

«Реал Сосьедад» победил «Барселону» (2:1) на выезде в 35-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел тестовую онлайн-трансляцию этого матча.

За гостей забили Микель Мерино и Александр Серлот, за хозяев – Роберт Левандовски.

Таким образом, «Барса» проиграла «Сосьедаду» впервые с апреля 2016-го, а на своем поле – впервые с мая 1991 года.

Каталонцы уже досрочно стали чемпионами. «Реал Сосьедад» занимает 4-е место, набрав 65 баллов.

Барселона – Реал Сосьедад 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
20 мая, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мерино, 0:2 – 72 Серлот, 1:2 – 90 Левандовски.
Барселонатер Стеген, Бальде, Кристенсен, Кунде (Алонсо, 46), Альба, Бускетс (Эрик Гарсия, 84), Кессиэ (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Дембеле (Торре, 86), Рафинья (Фати, 63), Левандовски.
Реал СосьедадРемиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 81), Рико, Ильярраменди (Горосабель, 58), Мерино, Субименди, Барренечеа (Марин, 73), Серлот (Фернандес, 81), Чо (Кубо, 58).
Предупреждения:
Субельдия (8), Ильярраменди (37), Левандовски (53), Бускетс (72), Алонсо (79), Кубо (79), де Йонг (85), Фернандес (85).

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67 комментариев

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sheri_24
Истинный Реал построил коридор чемпионам Ла Лиги.
Не то что один закомплексованный клуб из Мадрида
+68
-25
+43
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DJLCD
Как же задрал Кунде привозить... Бедный Марк..
+32
0
+32
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denisques
Ответ Руслан Нотарев
С такой игрой надо Хави гнать поганой метлой куда подальше
Давай без советов ноунеймов разберемся
+33
-3
+30
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Руслан Нотарев
Как же затрахал Дембеле со своими ложными замахами!!! Он уже сам себя обманывает ими, придурь блин 🤦🏻‍♂️
+22
-1
+21
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wmfrxwf5rq
Такое наплевательское отношение к своим болельщикам от барсы, блин
+15
-2
+13
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wmfrxwf5rq
Ответ Stas Politik
Как фанат Вильярреала, решил поддержать Барселону в матче с конкурентом за топ-4. В результате они слили матч. В чём проблема обыграть не самый сильный Сосьедад на своём поле?
Да набухались видно. Отпраздновали хорошо
+11
0
+11
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karatim25
Хави - стратег ) перед матчем состав чекнул , и подумал ну почти основа , перед болелами выиграть попытаются )) ладно проиграли , но так отвратительно , выставил бы же молодняк , хоть вопросов бы меньше было )
+9
0
+9
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Green grass
Ответ sheri_24
Истинный Реал построил коридор чемпионам Ла Лиги. Не то что один закомплексованный клуб из Мадрида
Построил коридор и отымел их там же))
+14
-7
+7
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Глеб Кравченко
Барселона играла ужасно, но судья - это конечно что-то. За что желтая у Френки? Засвистел кучу нарушений, которых не было.
+7
0
+7
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LaffyTaffy
Ответ Руслан Нотарев
Как же затрахал Дембеле со своими ложными замахами!!! Он уже сам себя обманывает ими, придурь блин 🤦🏻‍♂️
Так это у него единственный финт уже лет 5
+6
0
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Tigran Voskanyan
Что творит Кристенсен, я не понимаю. Уже второй раз оставляет игроку одного перед тер Штегеном. Особенно выбесил при втором голе. Он выдвигается против игрока, которого уже один кроет, и второй догоняет, оставляя нападающего одного. Позор так играть.
+7
-2
+5
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Ansu Fati
Судья конечно 🤡
+8
-4
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Рэд Уайт
вот вам и рекорды,напропускают в оставшихся матчах столько жн сколько за весь сезон
+6
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Итачи Учиха
Бездари
+5
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FanRocstar
Вот что значит нету Араухо
+3
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Remon Tada
Все ровно, Зуб Суареса > карьера Неванголского
+2
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Bars 86
Не умеет эта Барса переламывать ход плохо складывающихся матчей. Над этим ещё работать и работать.
+3
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
у меня нет клуба, анвар) только школа) но не завтра)
Прикольно . Когда Челси хорошие результаты имел . Ты был на передовой . А теперь у тебя нет клуба
+3
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Stas Politik
Как фанат Вильярреала, решил поддержать Барселону в матче с конкурентом за топ-4. В результате они слили матч. В чём проблема обыграть не самый сильный Сосьедад на своём поле?
Бред, не самый сильный? они РМ выиграли 2 тура назад и не просто так весь сезон в топ4 идут . Вильярреалу и так сегодня повезло выиграть в концовке в равной матче
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фан Барсы
Проснулись сыграть последние 5 минут.Так играть нельзя даже если победили. Бедный Тар Штеген который спасал Барсу весь сезон и борется за каждый сухарь играет с не мотивированной защитой😔
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Tigran Voskanyan
Ответ pelod
пофиг, сезон окончен, разве что Леву еще на Пичичи вытащить и ок.
Да рекорды жалко просто. Не думаю, что ещё такой сезон получится выдать по пропущенным и сухарям. Эти последние 4 пропущенных очень глупые.
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Артём Назмутдинов
Ответ Иван Пименов
Почему бы и не порадовать третий каталонский после вылета в ЛЕ!
Ничего себе Каталония сильная, если Чемпион страны только третий в Каталонии
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Турку Финляндия*
Браво Реал Сосьедад
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СД18
Что то Хави намудрил. Бальде бегает в центре, потому что его тянет на свой левый фланг. Дембеле и Рафинья оба справа оказываются. Кунде в центре обороны на много хуже, чем на фланге .
Вообще складывается такое ощущение, что руководство Барсы поставило много денег на РС.
+1
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инна витенберг
Кунде привёз первый гол Де Йонг второй, Альба где-то гулял когда забивали второй Мы увидели барсу образца 2024 года. Команда навесов, на этом везение закончится. Гвардиола не взял бы ни одного игрока барсы в основу, а игроков типа Рафиньи, Тореса Кунде, Дембеле
, Де Йонга, Альбы сплавил бы как однажды подложил свинью продав Тореса и Гарсию
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