ЧМ по хоккею 2023. Канада проиграла Швейцарии, Казахстан пропустил 7 шайб от Латвии, США обыграли Данию

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

победила Данию (3:0), уступила Швейцарии (2:3), проиграл (0:7).

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!