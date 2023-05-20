ЧМ по хоккею 2023. Канада проиграла Швейцарии, Казахстан пропустил 7 шайб от Латвии, США обыграли Данию
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная США победила Данию (3:0), Канада уступила Швейцарии (2:3), Казахстан проиграл Латвии (0:7).
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.
Группа А
- Дата проведения
- 20 мая, 12.20, «Нокиа Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
- 0:1 – 1 Капанен (Какко, Мяяття)
- 1:1 – 4 Звергер (Росси)
- 1:2 – 7 Суомела (Мяяття, Койвисто)
- 1:3 – 58 Оксанен (Бьорнинен)
- Дата проведения
- 20 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
- 1:0 – 1 Линдхольм (Теммернес, Петерссон)
- 2:0 – 9 Зеттерлунд (Пудас, Теммернес)
- 3:0 – 16 Берггрен (Карлссон, Теммернес)
- 4:0 – 19 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд)
Группа B
- Дата проведения
- 20 мая, 12.20, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.20, «Арена-Рига»
- 1:0 – 29 Тоффоли (Лоутон, Куинн)
- 1:1 – 33 Хишир (Фора, Фиала)
- 1:2 – 37 Зимион (Марти, Хаас)
- 1:3 – 52 Амбюль (Нидеррайтер, Корви)
- 2:3 – 56 Карконе (Хант, Нейборс)
- Дата проведения
- 20 мая, 20.20, «Арена-Рига»
- 0:1 – 15 Букартс (Дзиеркалс, Якс)
- 0:2 – 17 Батня (Зиле)
- 0:3 – 21 Дзиеркалс (Батня, Букартс)
- 0:4 – 29 Аболс (Даугавиньш, Балцерс)
- 0:5 – 39 Индрашис (Букартс, Фрейбергс)
- 0:6 – 49 Даугавиньш (Балцерс, Аболс)
- 0:7 – 51 Аболс (Балцерс, Даугавиньш)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023
Удачи нашим парням!
Но брать челлендж - это уже вообще какой-то тильт от тренера был, понятно, что раз судьи посмотрели повтор, то там не будет другого решения.
у Германии два верняка впереди и потенциальных 12 очков, плюс преимущество по личке с Данией