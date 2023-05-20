ЧМ по хоккею 2023. Канада проиграла Швейцарии, Казахстан пропустил 7 шайб от Латвии, США обыграли Данию

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В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная США победила Данию (3:0), Канада уступила Швейцарии (2:3), Казахстан проиграл Латвии (0:7).

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. 

Чемпионат мира-2023

Группа А

США – Дания 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Дата проведения
20 мая, 12.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 49 Готье (Так, Тайнэн)
2:0 – 55 Так (Грималди, Перунович)
3:0 – 59 Грималди (Так)
Вратари: ДеСмит 22/22 – Серенсен 18/20, Дичоу 15/15.

 

Австрия – Финляндия 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Дата проведения
20 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Капанен (Какко, Мяяття)
1:1 – 4 Звергер (Росси)
1:2 – 7 Суомела (Мяяття, Койвисто)
1:3 – 58 Оксанен (Бьорнинен)
Вратари: Мадленер 36/39 – Ларми 17/18.

 

Швеция – Франция 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Линдхольм (Теммернес, Петерссон)
2:0 – 9 Зеттерлунд (Пудас, Теммернес)
3:0 – 16 Берггрен (Карлссон, Теммернес)
4:0 – 19 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд)
Вратари: Юханссон 15/15 – Папийон 22/22, Юнка 3/7.

Группа B

Норвегия – Чехия 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Дата проведения
20 мая, 12.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Кубалик (Коштялек, Червенка)
0:2 – 18 Флек (Кемпни, Веймелка)
Вратари: Хеукеланн 19/21 – Веймелка 27/27.

 

Канада – Швейцария 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Дата проведения
20 мая, 16.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Тоффоли (Лоутон, Куинн)
1:1 – 33 Хишир (Фора, Фиала)
1:2 – 37 Зимион (Марти, Хаас)
1:3 – 52 Амбюль (Нидеррайтер, Корви)
2:3 – 56 Карконе (Хант, Нейборс)
Вратари: Монтембо 23/26 – Дженони 27/29.

 

Казахстан – Латвия 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Дата проведения
20 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Букартс (Дзиеркалс, Якс)
0:2 – 17 Батня (Зиле)
0:3 – 21 Дзиеркалс (Батня, Букартс)
0:4 – 29 Аболс (Даугавиньш, Балцерс)
0:5 – 39 Индрашис (Букартс, Фрейбергс)
0:6 – 49 Даугавиньш (Балцерс, Аболс)
0:7 – 51 Аболс (Балцерс, Даугавиньш)
Вратари: Шутов 15/20, Бояркин 12/14 – Шилов 16/16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!

212 комментариев

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Sergejs K
Очень люблю Казахстан, там много друзей. И даже снимал фильм о Казахстане для латвийского ТВ - объездил его с севера до юга! Отдельная тема - казахстанские таланты юмора и музыки. Но сегодня, алга Латвия! 🏒✌🇱🇻
+38
-4
+34
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SPRKT
латвия добивается потрясающих успехов в хоккее, как для страны населением менее чем в 2 млн человек - сборная постоянно борется за выход (и иногда выходит) в плей-офф чм, молодые игроки стабильно попадают в лучшие европейские чемпионаты, а некоторые и в нхл
+32
-3
+29
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Кавабунга Шреддоголовый
Центральный матч дня сегодня в Риге
+20
-2
+18
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Канат Майданов
Тренерский штаб Казахстана гении, судьи засчитали гол после пересмотра, а они решили челлендж взять, вдруг судьи еще раз глянут и одумаются)) на пустом месте меньшинство
+14
0
+14
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SPRKT
в любом случае, латыши явно помастеровитее, и пока оправдывают это счетом на табло
+15
-2
+13
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иг1171
А кто там казахов выучил, кого они благодарили ?
+14
-2
+12
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Кеша
Казахи после второго периода 0:5 звонят Ротенбергу :»Роман Борисович спасибо за подготовку и тренировку».
+14
-2
+12
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rookie84
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Дружище, Вам пора на передовую ;)
+11
-1
+10
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Руслан Х
Победы Казахстану!✊🏻
+13
-3
+10
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Dottore
За Казахстан!
Удачи нашим парням!
+10
-3
+7
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Ерлан Салгарин
Удачи и победы 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+9
-2
+7
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Michael_Scofield
Где Канада и где Швейцария сразу непонятно по игре)) Листья только хитуют больше, а так отвозят их нормально
+7
0
+7
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Ерлан Салгарин
Удачи и победы 🇰🇿
+8
-1
+7
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Lossril
Ответ BVV
Не, ну тут судьи перебрали. Даже наши комментаторы боялись, что там удаление у Дзиеркалса. Про возможность засчитать шайбу упоминали через ха-ха. Странное решение
Не, удаления-то точно не могло быть. Дзиеркалс уже ничего не мог сделать, его просто втолкнули в Шутова. Засчитывать или нет - ну, так понимаю, что решили, что раз казахи сами спровоцировали ситуацию (защитник снёс нападающего так, что тот влетел во вратаря и снёс ворота), то сами и виноваты.

Но брать челлендж - это уже вообще какой-то тильт от тренера был, понятно, что раз судьи посмотрели повтор, то там не будет другого решения.
+7
-1
+6
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22ars
Швейцарцам победы. велено 🐁
+6
0
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Advokaat
Ответ Ko Vi
какой?
Никакой
+7
-1
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dofs
Ответ Эскалация добра
Мда,Казахстан тратит на хоккей колоссальные суммы.Федерация ежегодно представляет какие-то программы развития,ю и все это для того чтобы заглотнуть 6-0 от страны в 20 раз меньше карагандинской области.
Казахстан потратил впустую дюжину лет играя Россиянами, Канадцами, Шведами. Сейчас почти сначала начинают, и неплохо начинают.
+7
-2
+5
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Лука Тараканов
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Историю подучите. Замечательные герои, ,,лесные братья,, , родом из Литвы.
+7
-2
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Under
Ответ Cube Litening C:68X
Если пиндосы очки поделят с датчанами,немцы в пролете останутся..😬
почему?
у Германии два верняка впереди и потенциальных 12 очков, плюс преимущество по личке с Данией
+4
0
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Advokaat
Кочевники сенолня дадут бой латам, за 5 проведенных матчей уже сложилась команда с наигранными игровыми связями и проверенным вратарём, удачи казахам сегодня ✌️
+7
-3
+4
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Canada go
Ответ Иван_Флягин
Финал должен быть Швейцария- США
Согласен
+4
0
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RembaXXX
Короче, Швейцария похоже решила выносить всех подряд, по сути сильнейшая сборная этого турнира, надеюсь в этот раз выиграть получится, давно жду уже от них золота.
+6
-2
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Авл Агерий
Я в 2014 г. на ЧМ в Минске фанател за США. Чудесные были времена.
+7
-3
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SlavaZelenograd
Канада жги 🇨🇦🏌️
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Лука Тараканов
С детства за USA.
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