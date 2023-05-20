«Локо» победил «Факел», Миранчук забил на 87-й. Воронежцы впервые проиграли при Евсееве

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Антон Миранчук онлайны Футбол

«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» потерпел первое поражение с момента назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера. До сегодняшнего матча победная серия воронежской команды насчитывала три тура, две из трех последних побед были одержаны уже при Евсееве.

Локомотив – Факел 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 14.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 87 Миранчук.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян (Митай, 58), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 71), Карпукас, Камано (Раков, 58), Глушенков (Пиняев, 88), Изидор (Игнатьев, 70).
ФакелСвинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин (Максимов, 88), Акбашев, Мендель (Магаль, 89), Якимов (Квеквескири, 56), Браими (Черов, 63), Аппаев, Гонгадзе (Рабеи, 64).
Предупреждения:
Баринов (25), Погостнов (46), Тикнизян (50), Кузьмичев (61), Глушенков (80).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Блинов
Матч сразу за два посчитали гол Миранчука)))
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
В этой игре одно очевидно - Факел будет бороться. А следовательно игра будет интересной.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ DimDimich36
Для Локомотива что 10е место, что 9е не принципиально думаю, а вот Факелу нужны очки. Так что за Воронеж, за победу. ( ну или хотя бы за ничью))
Принципиально,чтобы закончить в первой восьмерке.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Percival
Надо отдать должное, Факел при ХВ очень хорош. Желаю остаться в РПЛ и дальнейших успехов! Сегодня проиграли немотивированному Локо лишь потому, что у них на лавке не Миранчуки с Пиняевыми сидят
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Матч обещает быть непредсказуемым, Локо должен показать красивую игру на своём поле, а Факел ещё раз доказать что он гроза авторитетов!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam5550
Камано конечно это ужас какой то
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el shaarawy92
факелу жк давать запрещено? даже за удар локтем в конце ЖК не дал.

а у Локо 5)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
У Евсеева не забалуешь, Факел просто вгрызается в газон.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Локо с победой! Факелу не повезло, жаль его болел, хорошо играли...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Вроде Локомотив победил, а какой-то неприятный осадок остался. Играют как-то без огонька совсем. Не вылетели и все, можно не выкладываться. Надо еще усиливать состав, иначе так и будем болтаться около середины.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RLVedter
Евсеев против Локо сегодня!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Какое же обидное поражение. Не по игре, но по счёту
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Ответ Percival
Надо отдать должное, Факел при ХВ очень хорош. Желаю остаться в РПЛ и дальнейших успехов! Сегодня проиграли немотивированному Локо лишь потому, что у них на лавке не Миранчуки с Пиняевыми сидят
Христос Воскресе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
btg2c7jhjf
Локо спасибо, Урал-Крылья будет заруба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam5550
Человек подачу сделать не может , почему он выходит в старте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Евдокимов
Ответ DimDimich36
Для Локомотива что 10е место, что 9е не принципиально думаю, а вот Факелу нужны очки. Так что за Воронеж, за победу. ( ну или хотя бы за ничью))
Согласен. За победу!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Медельин
Факел - молодцы! С таким старанием, и с такими болельщиками, которые, несмотря ни на что, поддерживают команду, Воронеж должен остаться в РПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Медельин
Ответ DimDimich36
Для Локомотива что 10е место, что 9е не принципиально думаю, а вот Факелу нужны очки. Так что за Воронеж, за победу. ( ну или хотя бы за ничью))
Ну вообще в российской истории Локомотив никогда ниже 9 места не опускался (все остальные клубы опускались) поэтому не хотелось бы, чтоб этот антирекорд был обновлен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
Многовато Локо желтых карточек в каждом матче набирает, да и удалений хватает. Проблема, однако
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
Евсеев у Факела неплохую игру в защите построил. Наладит нападение и получится вполне симпатичная команда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Котляров
Молодцы👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сунчилиев
Судя по картинке экрана один гол Миранчука равен двум. Я даже подумал, что я что то пропустил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Факел должен забить, с хорошим настроем играет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антоша Спирин
Непруха. Играли лучше, но подсели в конце. Вот таких голов с линии штрафной уже несколько было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikhail Savin
Ответ Добрый Ретроград
Христос Воскресе
Вадим (}{уй вам) Валентинович.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий