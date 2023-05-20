«Локо» победил «Факел», Миранчук забил на 87-й. Воронежцы впервые проиграли при Евсееве

«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» потерпел первое поражение с момента назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера. До сегодняшнего матча победная серия воронежской команды насчитывала три тура, две из трех последних побед были одержаны уже при Евсееве.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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