«Локо» победил «Факел», Миранчук забил на 87-й. Воронежцы впервые проиграли при Евсееве
«Локомотив» победил «Факел» в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Факел» потерпел первое поражение с момента назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера. До сегодняшнего матча победная серия воронежской команды насчитывала три тура, две из трех последних побед были одержаны уже при Евсееве.
- Дата проведения
- 20 мая, 14.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 87 Миранчук.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян (Митай, 58), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 71), Карпукас, Камано (Раков, 58), Глушенков (Пиняев, 88), Изидор (Игнатьев, 70).
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Факел –
Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин (Максимов, 88), Акбашев, Мендель (Магаль, 89), Якимов (Квеквескири, 56), Браими (Черов, 63), Аппаев, Гонгадзе (Рабеи, 64).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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