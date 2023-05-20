Рим (ATP). 1/2 финала. Руне играет с Руудом, Медведев встретится с Циципасом
Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале в Риме.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 20 мая, 16.20
- Дата проведения
- 20 мая, 14.10
Возможный титул Медведева стал бы самой громкой сенсацией всего сезона имхо
Грунтовый теннис высшего уровня.
Один из реальных претендентов.
Кто интереснее - Ганс Христиан Андерсен или Helga Gunerius Eriksen?
Что круче - датский парк Vadehavscentret или норвежские фьорды?
Что благозвучнее - стандартный датский Rigsdansk или норвежские bokmål и nynorsk?
Какая газета круче - Ekstra Bladet или Nettavisen?
Кто громче крикнет Jaaaa в раздевалке?
Кто самое слабое звено? :)
Да, играет на глине патлатый чуть получше Дани.
Но всегда что то происходит в первый раз.
Даня камооон!!!
даже если проиграет. игра радует