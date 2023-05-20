Рим (ATP). 1/2 финала. Руне играет с Руудом, Медведев встретится с Циципасом

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале в Риме.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
20 мая, 16.20
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Каспер Рууд (Норвегия)
6:7|5:4
Дата проведения
20 мая, 14.10
Онлайн матча

186 комментариев

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Россия будет свободной
Финал Руне - Медведев.

Возможный титул Медведева стал бы самой громкой сенсацией всего сезона имхо
+33
-4
+29
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Лёля Иванова
Ответ Hardy
на грунте шансов на победу над Цыпой мало, но проиграть ему третий раз подряд будет зашкваром, надо из кожи вон лезть
А когда-то Ципа пять раз подряд проигрывал Даниилу. Даниил однозначно постарается выиграть, но это грунт, и Стеф немного фаворит. Мы можем только поболеть за Даню, но полуфинал уже большой прогресс в сравнение с тем годом.
+24
0
+24
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Valery24
Ответ Лёля Иванова
А когда-то Ципа пять раз подряд проигрывал Даниилу. Даниил однозначно постарается выиграть, но это грунт, и Стеф немного фаворит. Мы можем только поболеть за Даню, но полуфинал уже большой прогресс в сравнение с тем годом.
Да что вспоминать тот сезон и удивляться тому,что Даня там дважды проиграл Циципасу,если он тогда даже беспросветным клиентам типо Деминора проигрывал,не принимая его несчастные вторые подачи
+16
-1
+15
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Liza Veselova
Голова говорит Руне-Циципас, но все остальное будет болеть за другой финал😂
+15
-1
+14
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billy_pilgrim
Как они оба двигаются на грунте, просто наслаждение.
Грунтовый теннис высшего уровня.
+13
0
+13
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cosset
Я бы хотела отметить противостояние ботокса у девушки Каспера и стрелок на глазах у мамы Хольгера)))
+12
0
+12
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инок
Жду победы Дани над Циципасом и выхода в финал, а там уж на кого попадёт...
+15
-5
+10
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sined2000
Ответ Михаил Муинов
Предстоящая битва двух викингов Руне - Рууд.
Предстоящая битва двух русских Медведев - Сальников
+12
-3
+9
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cosset
Ответ Viling
Интересно, где больше "ненависти" в отношениях - в первом полуфинале или во втором :))))))))
Это не ненависть, а пикантные отношения с огоньком)
+9
0
+9
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billy_pilgrim
Рууд уже в отличной форме, а на РГ может пикануть так, что мало не покажется.
Один из реальных претендентов.
+10
-1
+9
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Hardy
а в личке Рууд-Руне 4-0, прикол
+12
-3
+9
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Viling
Что вкуснее - датские Smørrebrød и Stjerneskud или норвежские Rømmegrøt и Kjøttkaker?

Кто интереснее - Ганс Христиан Андерсен или Helga Gunerius Eriksen?

Что круче - датский парк Vadehavscentret или норвежские фьорды?

Что благозвучнее - стандартный датский Rigsdansk или норвежские bokmål и nynorsk?

Какая газета круче - Ekstra Bladet или Nettavisen?

Кто громче крикнет Jaaaa в раздевалке?

Кто самое слабое звено? :)
+10
-1
+9
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Додик Аксель
Пусть оба полуфинала пройдут без вмешательства дождя, судьи и зрителей. А мы увидим классный теннис в исполнении мастеровитых теннисистов. Даниилу удачи и успеха !
+10
-1
+9
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Doctor_Who
Ответ billy_pilgrim
Рууд уже в отличной форме, а на РГ может пикануть так, что мало не покажется. Один из реальных претендентов.
Без Рафы самый открытый шлем за многие годы, претендентов много.
+8
0
+8
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Hardy
на грунте шансов на победу над Цыпой мало, но проиграть ему третий раз подряд будет зашкваром, надо из кожи вон лезть
+14
-7
+7
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Антон Кривоногов
Ципа брал верх в четырех из шести предыдущих поединков с Даней.
Да, играет на глине патлатый чуть получше Дани.
Но всегда что то происходит в первый раз.
Даня камооон!!!
+7
-1
+6
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Bronso Fuero
И всё-таки дерзкий паренёк на фоне грунтового специалиста превращается в сосунка.
+7
-1
+6
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encaro_one
Руне vs Рууд это уже классика тура, классика со взаимными обвинениями )
+5
0
+5
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Egorov Evgeniy
В в общем и целом пока наблюдаем, что Рууд не зря ведёт в личке
+5
0
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Вегетарианец_
Забавно, что Рууд ведет у Руне 4:0 в личке, причем, все 4 матча были на грунте и сегодняшний тоже.)
+8
-3
+5
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Doctor_Who
Рууд неудержим, откуда что взялось вдруг в Риме? Узнал инсайд, что Рафы не будет на РГ?)
+5
0
+5
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billy_pilgrim
Очень красиво играют!
+5
0
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Sincere
Вот такой Рууд, как в этом матче, и должен быть всегда, чтобы я была довольна)
даже если проиграет. игра радует
+6
-1
+5
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Petr Atyushov
Верю, надеюсь, жду победы Медведева!!!
+4
0
+4
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Typizza
Пока играют два топаря. Теннис очень высокого уровня.
+4
0
+4
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