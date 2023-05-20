Рим (ATP). 1/2 финала. Руне играет с Руудом, Медведев встретится с Циципасом

Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале в Риме.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия



9 – 21 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал